Кризис белорусской экономики

21.02.2017 11:35:02

Аза Ашотовна Мигранян Заведующая отделом экономики Института стран СНГ, доктор экономических наук, профессор.

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Заведующая отделом экономики Института стран СНГ, доктор экономических наук, профессор.

Структура ВВП по потреблению демонстрирует, что основными источниками экономического роста Белоруссии являются растущие объемы потребления домохозяйств и государства, компенсируемые высоким уровнем финансовых «инъекций»-вливаний, т.е. обеспечением высокого производственного потенциала (о чем свидетельствует структура экспорта и высокая доля промышленного сектора производства ВВП), но зависящем от превосходящих импортных вливаний в экономику. То есть модель кругооборота финансовых и ресурсных потоков, продукции и доходов в республике основана не на прямом расширенном потреблении импорта в качестве конечного продукта, а на потреблении переработанного импорта. Об этом также свидетельствуют наличие накопленных товарных запасов, наличие которых обусловлено необходимостью обеспечения непрерывности воспроизводственного цикла и накопление нереализованной готовой продукции (особенно в кризисный период 2008-2009 гг.). Следовательно, экономическую модель Белоруссии, можно охарактеризовать следующим образом: это экономическая система, основанная на экстенсификации производственного цикла по типу расширенного воспроизводства на основе переработки импорта и посредством поддержания высокого уровня внутреннего потребления за счет роста доходов населения, созданных внутри экономической модели (обеспечение роста доходов, заработанных в национальной экономической системе) с низким уровнем рентабельности инвестиционных вливаний. Эта модель делает уязвимой белорусскую экономику от ценовых колебаний на внешних рынках по основных факторам производства и снижает ценовую конкурентоспособность национальных продуктов в зависимости от конъюнктуры финансовых и валютных рынков. Еще одной особенностью белорусской модели является сохранение стабильности структуры ВВП по потреблению с высоким уровнем потребления домашних хозяйств, что подтверждает социальную ориентированность белорусской экономической модели.

- значение внешнеэкономического фактора;

Превалирование экспорта как основного фактора экономического роста Белоруссии требует подробного изучения этой составляющей. Внешнеторговые операции являются основным источником не только роста белорусской экономики, но источником сырьевых ресурсов (в основном импорт из стран СНГ) и технологического и/или технического обеспечения (импорт средств труда, машин оборудования) из стран дальнего зарубежья, что формирует ресурсную базу для функционирования промышленного сектора республики. По данным статистики за весь период с 1991г. по 2015г. Белоруссия имела отрицательное торговое сальдо, которое свидетельствует о высоком уровне зависимости экономики от внешних рынков, что снижает эффективность как экономической системы в целом, так и экспортоириентированных отраслей. Если рассматривать белорусскую промышленность как модель «сборочного цеха», которая производит готовую продукцию из сырья, комплектующих и технического парка импортных производителей, то добавленный продукт при экспорте более технологичной, а, следовательно, и более конкурентной продукции производства Белоруссии должна существенно превышать стоимость импорта, образуя не только прибыль производителей, но и доходы государства за счет экспорта. Так в случае полной переработки импортных составляющих для последующего экспорта готовой продукции должны быть обеспечены положительное сальдо торгового баланса, текущих операций и рост золотовалютных резервов, чего не происходит по факту.

Таким образом, экстенсивный рост экспорта Белоруссии, являющийся основным источником валютных средств, расходуемых на покрытие импорта, поддержание промышленного производства и снижения инфляции, практически исчерпал себя в качестве источника экономического роста, по крайней мере, при сохранении действующей товарной и географической структуры поставок. Товарная структура с доминированием энергосырья и нефтепродукции, а также калийных удобрений формируют высокую степень зависимости Белоруссии от мировых цен на эти продукты. Как показал опыт, уязвимость Белоруссии усугубляется российским требованиями и изменениями цен и условий на импортные поставки нефти и ее производных (опыт введения экспортных пошлин в 2009 г., последнего скандала, связанного с нарушением условий поставок, введение налогового маневра и т.п.), что свидетельствует о полном исчерпании ресурса эксплуатации российских преференций.

Усиление кризисных явлений в экономике вынудил Правительство РБ изменить политике тотального государственного контроля над всеми экономическими процессами, начиная с 2012г. и по сегодняшний день. По оценкам белорусских властей на начало 2013г. для выхода из кризиса необходимо было вливание около 6 млрд. долл., которые в урезанном объеме 3 млрд. долл. были получены из антикризисного фонда Евразийского банка развития. Вынужденный переход к режиму управляемого плавания практически одномоментно поставил экономическую систему Белоруссии в совершенно новую для нее ситуацию функционирования в условиях либерализации финансового сектора, когда банкам дали возможность самостоятельно устанавливать валютный курс. Столь радикальная смена курса для неподготовленной экономики, и в частности потребительского сектора, привела к ценовым шокам, острому дефициту иностранной и национальной валюты, дефициту потребительских товаров, росту импорта и платежного дефицита. То есть экономика Белоруссии стала жертвой собственного ускоренного наращивания валовых объемов и темпов роста, обусловленного высоким уровнем государственного субсидирования экспортоориентрованных отраслей, высокого уровня социальных дотаций населения и капитальных инвестиций, направленных на восстановление изношенных основных фондов промышленности и поддержания финансовой устойчивости предприятий. В 2015 г. потребности в финансовых вливаниях республика сможет удовлетворить за счет очередного антикризисного кредита ЕАБР ($ 2 млрд). Причинами пролонгированного кризиса в Белоруссии стали:

· Сокращение экспорта и рост импорта вследствие изменения мировой конъюнктуры потребления и цен на основные продукты (в основном энергоносители и сырье).

· Изменение конъюнктуры рынка России как основного торгового партнера из-за последствий кризиса, влияния развития ЕАЭС и теперь уже новой угрозой может стать членство РБ в ВТО, что создаст дополнительную конкуренцию белорусскому экспорту.

· Низкая конкурентоспособность и технологичность белорусских товаров на мировом рынке сужает географию экспорта в рамках стран СНГ и стран с менее конкурентоспособной экономикой.

· Высокий уровень социальных трансфертов, обусловленных спецификой социально-ориентированной модели (государственные гарантии роста уровня жизни, доходов, высокий уровень социального обеспечения в области образования, медицины и т.п.).

· Опережающий рост уровня доходов населения по сравнению с темпами роста производительности в экономики обеспечил ускоренный рост денежных накоплений населения, не инвестируемых в экономику, внутреннего потребления и высокую волатильность валютного рынка.

· Низкая ликвидность банков, доступность кредитных ресурсов на внутреннем рынке и отсутствие собственных источников их покрытии, привели к дефициту финансовых средств и абсолютной зависимости Белоруссии от внешних источников финансирования.

· Экстенсификация экономики, чрезмерный кредитный подогрев и покрытие убытков неэффективных производств привели к исчерпанию конкурентных факторов экономического роста.

· Всеобщая политика субсидирования государством хозяйствующих субъектов ради сохранения рабочих мест съедает более 60 % всех кредитных вливаний, которые осуществлялись в рамках государственных программ, в стыке с политикой «социальных контрактов» стимулировался рост внутреннего спроса как фактора экстенсивного роста экономики.

· Политика использования «ценовых преимуществ» на энергоносители и фактический перенос покрытия ценовой конкурентоспособности белорусской продукции на госбюджет РФ за счет льготных цен на энергоносители, поставляемых (скрытый объем российского субсидирования белорусской экономики ежегодно в течение 2001-2010 годов превышал 13 % ВВП, т.е. объемы российских субсидий, предоставленные белорусской экономике в форме ценовой дотации на энергоносители были примерно в 1,5 раза выше достигнутых среднегодовых темпов экономического роста в Беларуси 8%[1]).

· Рост отрицательного сальдо счета текущих операций в платежном балансе базировался на увеличении объемов эмиссионного кредитования.

Результатом совокупного влияния перечисленных факторов стал экономический кризис, вызванный обеспечением роста экономики за счет внешних источников, что обусловило уязвимость Белоруссии от изменения мировой и региональной рыночной конъюнктуры, и за счет чрезмерно мягкой макроэкономической, финансово-кредитной политики и политики активной государственной поддержки экономики. Антикризисная политика Белоруссии, основанная на трех основных мерах – сохранение стабильности высоких доходов населения и социальной защиты, наращивание экспорта за счет получения максимально возможных преференций во внешней торговле (особенно с ЕАЭС и Россией), поиск источников внешнего финансирования (вплоть до готовности либерализации части экономики и членства в ВТО[2]) – не привела к преодолению кризисных факторов.

- можно ли говорить о «белорусском экономическом чуде»?

Таким образом, растиражированный имидж эффективности белорусской экономики представляет собой модель смешанной (гибридной) экономики, основанный на сочетании высокого уровня государственного регулирования и рыночного механизма. В белорусском исполнении превалирует государственное регулирование в форме директивной системы централизованного администрирования всех сфер деятельности на основе индикативного планирования (государственные программы развития). Система рыночных отношений развивается планомерно и наибольшее развитие рыночные отношения получили в сфере малого и среднего бизнеса, в сфере развития услуг, в банковской сфере и во внешнеэкономической деятельности. Сохранение государственного контроля в сфере производства и по основным стратегическим направлениям позволяет государству обеспечивать высокий уровень доходности экономики, т.е. обеспечивать высокий уровень социальной защиты. Данная политика имеет ряд преимуществ (краткосрочные положительные эффекты стабилизации финансовых и макроэкономических показателей в пределах административного ресурса, девальвационная политика стимулирует поддержание уровня доходов населения и временно снимает проблемы финансовой сферы, позволяет контролировать финансовые потоки и снижать потери производителей продукции) и недостатков (снижение качества экономического развития и переход на экстенсивный рост, снижение конкурентоспособности отечественной продукции, резкое падение стоимости национальной валюты приводит к падению покупательной способности населения и росту инфляции, девальвационная политика отрицательно влияет на уровень инвестиционной привлекательности, формирует условия для долларизации экономики, непредсказуемость валютного курса повышает риски инвесторов и экспортеров).

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[1] По данным отчета ВБ. По URL: http://n1.by/news/2012/07/10/360700.html [2] Членство в ВТО используется как инструмент переговорного процесса, т.к. реальное исполнение требований по вступлению в организацию приведет к полному слому действующей модели экономики.

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