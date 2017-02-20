Вопрос депутата К. Затулина Президенту России Владимиру Путину на Валдайском форуме

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Детали

Достояние Церкви – ее забота


20.02.2017 18:03:18

Союз православных граждан призывает православных мирян активно поддержать инициативу возвращения Русской Православной Церкви ее великой святыни ‑ Спасо-Андроникова монастыря, где, как известно, похоронен русский гений, великий иконописец святой Андрей Рублев.

Именно Церковь должна нести ответственность за сохранение столь значимого культурного объекта и святыни, а не либерально-музейное сообщество, претендующее на роль единственного хранителя наших культурных ценностей. Необоснованность подобных притязаний демонстрирует ситуация с располагающимся в Спасо-Андрониковом монастыре музее древнерусского искусства, руководством которого были бесцеремонно вскрыты могилы некрополя монастыря, где покоятся останки именитых русских родов. Стало известно о планировании устроения в обители ресторана, есть также сведения о других проектах неподобающего использования монастырских святынь.

В Союзе православных граждан убеждены, что святая обитель должна быть восстановлена как Ставропигиальный монастырь, ученые монахи которого смогут обеспечить сохранение его достояния.

Мы призываем православное большинство граждан России использовать все законные и правовые средства для возвращения Церкви Спасо-Андроникова монастыря и мгновенно реагировать на попытки компрадорских сил воспрепятствовать этой законной передаче.

Валентин Лебедев, председатель Союза

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