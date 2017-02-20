Затулин рассказал о движущей силе Чалого

20.02.2017 14:09:39

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

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Директор Института стран СНГ,

Бывший председатель Законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый руководствуется только своим тщеславием, которое препятствует развитию города. Об этом в интервью «Зеркалу Крыма» рассказал депутат Госдумы Константин Затулин.

«Он не даёт городу жить спокойно, не даёт людям объединиться. Он, наконец, у части Севастополя вызвал отторжение. Вместо того, чтобы направить свои усилия на решение животрепещущих вопросов, а их в Севастополе немерено, он занят бесконечной борьбой за себя самого, – сказал Затулин. – Чалый понимает, что его тщеславие, которое во многих поступках им руководит, имеет больше шансов на удовлетворение, если он станет выбранным, а не назначенным губернатором. Саму ответственность за конкретную деятельность, за бесконечные проблемы граждан можно же на кого-то переложить».

По мнению Затулина, Чалый всегда нуждается в наличии врагов. «Ему всё время необходимы враги. Вот, скажем, Меняйло и Белавенцева нет – теперь в качестве врагов «Ночные волки». Завтра будут врагами соседи по Крыму – Аксёнов и другие. Крымские власти уже, по сути, врагами являются. Врагом может оказаться кто угодно. У Чалого в этом отношении нет каких-либо ограничений. Может быть, кроме первого лица в государстве. Здесь он меру знает», – объяснил он.

Депутат добавил, что церковь в Херсонесе и Черноморский флот также могут оказаться под ударом, если они в какой-то момент станут на пути его тщеславия и амбиций, а ущерб, наносимый общественному мнению и севастопольскому духу, его не волнует.

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