Константин Затулин: Украина должна быть поставлена на место

Константин Затулин получил высокую награду от московского муфтия

В Госдуме заявили, что Украина откровенно саботирует минские договоренности

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Регистрация Напомнить пароль
Мобильная версия RSS
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
Обострение ситуации в Донбассе

Обострение ситуации в Донбассе  далее »
20.02.2017
13:27:54
Европарламент рассмотрит резолюцию о праве голоса неграждан в Латвии и Эстонии далее »
13:22:26
В Карабахе проходит конституционный референдум далее »
13:18:26
Лукашенко намерен провести всю неделю в Сочи далее »
13:14:39
Каждый пятый россиянин предложил принять ДНР и ЛНР в состав РФ далее »
11:46:39
В СНБО Украины объявили, что Минский процесс прекращает свое существование далее »
19.02.2017
00:48:25
Путин подписал указ о признании паспортов ДНР и ЛНР далее »
17.02.2017
18:18:22
Законопроект, упрощающий получение гражданства РФ детьми, внесен в Госдуму далее »
13:52:55
Гурбангулы Бердымухамедов вступил в должность Президента Туркменистана далее »
13:43:07
Захарченко пообещал отвоевать у Киева оставшиеся районы Донбасса далее »
13:31:39
На Украине начал действовать режим ЧП в электроэнергетике далее »

Поединок с Владимиром Соловьевым. Сталин жив? далее »

Время покажет на Первом канале. далее »

Цена украинского тепла. Первая Студия далее »

Москва - Минск: два мира, две системы. далее »

Киевские власти хотят вернуть Украину в международную повестку далее »

Украина по понятиям: Игорь Шишкин в программе "Право голоса" на ТВЦ далее »

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым далее »

Детали

Европарламент рассмотрит резолюцию о праве голоса неграждан в Латвии и Эстонии


20.02.2017 13:27:54

Депутаты Европарламента (ЕП) от Латвии Татьяна Жданок и Андрей Мамыкин и от Эстонии Яна Тоом внесли в законодательный орган проект резолюции о расширении прав неграждан. Речь, в частности, идет о предоставлении лицам без гражданства права голоса на выборах в ЕП. Об этом со ссылкой на LNT сообщает Baltnews.

Вопрос будет рассматриваться на трех профильных комитетах. Депутаты рассчитывают, что Европарламент поддержит проект резолюции. Яна Тоом заметила, что количество мест в ЕП, которое приходится на каждую страну-участницу Евросоюза (ЕС), зависит от общего числа жителей, а не от количества граждан.

«Это значит, что у вас в Латвии есть один-два мандата, которые на самом деле полагаются негражданам, которые не голосовали. И это нечестно!» — отметила Тоом.

Она также уточнила, что премьер-министр Эстонии Юри Ратас поддержал инициативу о предоставлении негражданам права голоса на выборах в ЕП. При этом депутат Европарламента от Нацблока Роберт Зиле уверен, что резолюция, в случае ее принятия, не будет обязательной к исполнению.

Значительная часть жителей Латвии и Эстонии не имеет гражданства. По данным на начало 2016 года, из 2 миллионов населяющих Латвию человек более 250 тысяч являются негражданами. В Эстонии число лиц без гражданства составляет более 80 тысяч при населении в 1,3 миллиона человек.

Источник

Версия для печати >>
Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Другие материалы по теме

В Эстонии составили список «нехороших» российских СМИ

Владимир Жарихин, заместитель руководителя Института стран СНГ, считает небрежной работу эстонских спецслужб

Реальные жертвы антироссийской пропаганды в Литве: есть убитые

Антироссийская пропаганда в Прибалтике начинает давать уродливые всходы.

Премьер Эстонии признал невозможность решить проблему безгражданства

Эстонским русскоязычным подросткам устроили проверку на лояльность

Учащимся 10-го класса русскоязычных гимназий Эстонии на уроке «Гособорона» раздали анкеты с вопросами о Евросоюзе, угрозах для безопасности страны, России и НАТО. В анкете выделены несколько блоков, содержащих различные вопросы, на которые должны ответить пятнадцатилетние подростки.

В Нарву переселят 100 эстонцев для стимулирования изучения госязыка

Эстония: правительство новое, но в положении неграждан мало что изменилось

Эстония: правительство новое, но в положении неграждан мало что изменилось

Латвия-2016: «Страна пустеет, русские с оптимизмом смотрят на Россию»

Уходящий 2016 г. был для Латвии не менее насыщенным, нежели для её балтийских соседей. Какие события выделить в качестве главных и чего ждать в наступившем 2017 году?

Последние солдаты империи из вильнюсского ОМОНа

На днях апелляционный суд Литвы начал рассмотрение жалобы местной Генпрокуратуры по поводу оправдания бывших омоновцев Владимира Разводова и Болеслава Макутыновича в деле об «агрессии против государства» в 1991 году.

Гражданин Эстонии: Русские не воюют против России

Редакция эстонской газеты «Столица» обратилась к своим читателям с вопросом — «будете ли вы в случае чего воевать с Россией»? Ответы предлагалось оформить в формате небольшого эссе в рамках конкурса молодёжной рубрики #МОРС.

Ополченцу Донбасса грозит пожизненное заключение в Латвии

Артём Скрипник от сделок отказался

Материалы партнеров