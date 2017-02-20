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Детали
Европарламент рассмотрит резолюцию о праве голоса неграждан в Латвии и Эстонии
|20.02.2017 13:27:54
Депутаты Европарламента (ЕП) от Латвии Татьяна Жданок и Андрей Мамыкин и от Эстонии Яна Тоом внесли в законодательный орган проект резолюции о расширении прав неграждан. Речь, в частности, идет о предоставлении лицам без гражданства права голоса на выборах в ЕП. Об этом со ссылкой на LNT сообщает Baltnews.
Вопрос будет рассматриваться на трех профильных комитетах. Депутаты рассчитывают, что Европарламент поддержит проект резолюции. Яна Тоом заметила, что количество мест в ЕП, которое приходится на каждую страну-участницу Евросоюза (ЕС), зависит от общего числа жителей, а не от количества граждан.
«Это значит, что у вас в Латвии есть один-два мандата, которые на самом деле полагаются негражданам, которые не голосовали. И это нечестно!» — отметила Тоом.
Она также уточнила, что премьер-министр Эстонии Юри Ратас поддержал инициативу о предоставлении негражданам права голоса на выборах в ЕП. При этом депутат Европарламента от Нацблока Роберт Зиле уверен, что резолюция, в случае ее принятия, не будет обязательной к исполнению.
Значительная часть жителей Латвии и Эстонии не имеет гражданства. По данным на начало 2016 года, из 2 миллионов населяющих Латвию человек более 250 тысяч являются негражданами. В Эстонии число лиц без гражданства составляет более 80 тысяч при населении в 1,3 миллиона человек.
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