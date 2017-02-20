В Карабахе проходит конституционный референдум

20.02.2017 13:22:26

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) сегодня проходит референдум по проекту новой конституции, предполагающей переход от парламентско-президентской к президентской форме правления. «Утром в 08:00 (07:00 мск) были открыты все 280 избирательных участков, один из которых действует в Ереване. Процесс голосования проходит без эксцессов»,— цитирует «Интерфакс» главу Центральной избирательной комиссии (ЦИУ) НКР Србую Арзуманян.

Она рассказала, что для наблюдения за референдумом прибыли 104 международных наблюдателя из 30 стран мира. Также в республику приехали около 80 журналистов из 40 мировых СМИ.

Напомним, согласно проекту новой конституции, в стране упразднится должность премьер-министра: правительство будет состоять из государственного министра и еще нескольких министров. Госминистр займется регуляцией деятельности тех министров, которые устанавливаются главой государства. Кроме того, НКР будет называться Республика Арцах.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию уже пообещали не принимать итогов результатов, объяснив это тем, что «ни одна страна, включая Армению и Азербайджан, не признает НКР как независимое и суверенное государство».

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