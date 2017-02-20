Лукашенко намерен провести всю неделю в Сочи

20.02.2017 13:18:26

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет текущую неделю в Сочи, сообщает государственное агентство БЕЛТА.

Издание не уточняет цели визита белорусского лидера в черноморский курорт.

Ранее Лукашенко неоднократно проводил встречи в Сочи с руководством России. Последняя из таких встреч прошла 5 февраля 2016 года. Президент Беларуси и его российский коллега Владимир Путин обсудили интеграцию и сотрудничество двух стран.

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