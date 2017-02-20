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Детали
Каждый пятый россиянин предложил принять ДНР и ЛНР в состав РФ
|20.02.2017 13:14:39
Половина россиян предлагает в том или ином виде поддержать в украинском конфликте самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики: 24% считают необходимым признать их независимость, 18% - принять в состав РФ, а 8% - оказать помощь в расширении автономии, сообщает ВЦИОМ.
Помочь киевским властям восстановить контроль над территориями ДНР и ЛНР считают призывают 4% респондентов, а позицию нейтралитета выбрали 36% участников всероссийского телефонного опроса, проведенного 5-6 февраля среди 1200 жителей РФ.
"Перспектива улучшения общения России, Украины и Запада по-прежнему не влияет на отношение россиян к вопросу оказания помощи ополченцам Донбасса: как полтора года назад (58%), так и сегодня (59%), более половины опрошенных уверены, что поддержку следует оказывать и дальше", - отмечают социологи.
По их данным, в условиях обострения ситуации отправку гуманитарных конвоев из России на Донбасс поддерживают 82% россиян (этот показатель существенно вырос после снижения летом 2016 года до 64%).
Как стало известно 18 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
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