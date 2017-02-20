Архиепископия Константинопольского Патриархата в США неканонична

20.02.2017 13:09:16

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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На телеканале "Царьград" показан уникальный аналитический материал, фактурно указывающий на то, что "глобалистским кротом", занимающимся дискредитацией американских патриотов в команде Дональда Трампа, понимающих необходимость диалога с Россией, таких, как генерал Флин, является глава администрации Белого Дома Райанс Прибус. Рано мы радовались появлению в команде Трампа православного американца греческого происхождения Прибуса. Дело в том, что если бы не завязанный на глобалистов Стамбульский Патриарх Варфломей, Прибус отстаивал бы Православие. Но в состоянии "головокружения от успехов" взломщики моей почты прямо в моем забаненом аккаунте в ФБ злорадствовали, что "рано вы радуетесь победе Трампа, у нас там есть Прибус". Болтливые хакеры открыли то, что всякий компетентный православный христианин и так знает- вожди киевской хунты проложили дорожку к связанному с повязанному клинтоновским элитами Патриарху Варфоломею, в день 70-летия Патриарха Московского и Великой, Малой и Белой России Кирилла Варфоломей принял палача русской Одессы Парубия и обсуждал планы разгрома канонической Церкви Юго -Западной Руси. Вот Варфоломей и направляет Прибуса - прихожанина храма св.Троицы в Вашингтоне архиепископии Константинопольского Патриархата в США, на борьбу с "агентами Москвы".

Эта нехитрая интрига преодолевается путем встречи Дональда Трампа с Патриархом Кириллом и масштабным диалогом православной России и христианской Америки.

Дело в том, что сама североамериканская архиепископия Константинопольского Патриархата в США неканонична. Ее создал в 1920 - е годы одиозный Константинопольский Патриарх Мелетий (Метаксакис),ставленник Великобритании, который расколол Вселенское Православие введением в половине Поместных Церквей новоюлианского календаря,он нанес жесточайший удар в спину Русской Церкви, признав созданный Троцким обновленческий раскол , потребовав от св.Патриарха Тихона уйти в отставку и рейдерски захватил Североамериканскую, Западноевропейскую, Финляндскую и Прибалтийские митрополии Русской Церкви. В ближайшее время в Свято-Тихоновском Институте выйдет фундаментальное научное ислледование протоиерея Александра Мазурина "Обновленчество и Фанар", посвященное Метаксакису и созданным им американскому, евлогианскому расколам и прочим расколам. Ну а будущее Православия в США - это миссия Поместной Православной Церкви в Америке, получившей автокефалию от матери Русской Церкви, основательнице православной миссии в США, у истоков которой стояли св.Герман Аляскинский, святой карпаторосс Алексий Товт и святой Патриарх Тихон, столетие патриаршества которого Русская Церковь и Вселенское Православие свело празднуют в этом году.

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