Цинично, но по - европейски: насилие в Донбассе вернулось к аномальной норме

20.02.2017 12:58:41

На пресс-конференции в Киеве, первый зампредседателя СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг сообщил: «После обострения в Авдеевке мы наблюдали уменьшение интенсивности огня на этой неделе… на прошлой неделе уровень насилия вернулся к т.н. аномальной норме…».

В это же время Украина продолжает укреплять свои позиции, стягивать к линии фронта живую силу и технику на донецком направлении вблизи оккупированной Красногоровки и села Пески. В район Авдеевки ВСУ перебросили взвод боевиков «Правого сектора».

- Когда я иду на работу – говорит медсестра одной из донецких больниц, - мне стреляют в спину. До укровских позиций от дома метров триста – серая зона. В этой зоне они нас прекрасно видят и слышат, а сейчас вообще оборзели: если раньше били в основном по позициям ополчения, то теперь лупят по нам, мирным жителям.

Январское обострение я еле пережила, было такое впечатление, что от взрывов на несколько секунд останавливается сердце, пряталась. Встать в полный рост и выйти куда-либо из укрытия вообще было не возможно: ВСУ били много часов без перерыва.

Сейчас стягивают силы, я слышу, как по мерзлой земле идет техника. Как дальше будет, не знаю, выживать все сложней.

* * *

На то, как все-таки выживает эта женщина и другие люди, решила посмотреть лично и отправилась в поселок шахты «Трудовской», где была, в принципе, не так давно, до военного обострения в первых числах января.

В глаза сразу бросилось ставшее привычным в Донбассе военное запустение и следы свежих разрушений.

Наталья – медицинская сестра, встретила радушно, показала остатки залетевшего во двор снаряда и остатки дома после прямого попадания в крышу «подарка» украинской артиллерии. Рассказала, как под пулями вместе с сыном тушила в нем пожар и переживала, что теперь не сможет его восстановить.

Наталья показала летнюю кухню, в которой теперь приходится ютиться, еще как-то изворачиваться с отоплением, поскольку в угольном Донбассе во время войны, как это ни парадоксально звучит, для многих простых людей уголь стал дефицитом. Им, например, теперь запасаются не тоннами, как было раньше, а зачастую приносят в котомках.

Рассказала Наталья, как топит печку дровами, потому что угля почти нет, как не может спать по ночам из-за обстрелов и приближения украинской военной техники, которая все идет и идет к линии фронта.

Между тем ОБСЕ спокойно, бесстрастно рассуждает на тему войны, заявляет, что насилие в Донбассе вернулось к аномальной норме. Об этом, например, на пресс-конференции в Киеве сообщил первый зампредседателя СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг: «После обострения в Авдеевке мы наблюдали уменьшение интенсивности огня на этой неделе… на прошлой неделе уровень насилия вернулся к т.н. аномальной норме. Количество нарушений режима прекращения огня уменьшилось на 75% в сравнении с позапрошлой неделей. Подобная ситуация в основном наблюдалась и на этой неделе... Сравнивая это с тысячами нарушений в течение периода обострения, становится очевидным, что у нас наблюдается более-менее стабильный период деэскалации».

* * *

В это же время Украина продолжает укреплять свои позиции, стягивать к линии фронта живую силу и технику на донецком направлении вблизи оккупированной Красногоровки и села Пески. В район Авдеевки ВСУ перебросили взвод боевиков «Правого сектора».

За сутки (с четверга на пятницу) украинские нацисты 1 048 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики. Били из танков по Авдеевке, пытаясь скрыть возгорание и взрыв боекомплекта в селе Опытное, при котором разлет осколков достигал окраин Авдеевки.

В очередной раз досталось от ВСУ и северо-западным окраинам Горловки. В зону обстрелов попали две насосные станции – «Приканальная» и «Подкачка», обеспечивающие водой весь город. Станции остались без стекол, но оборудование уцелело, работает.

Под огнем минометов, гранатометов, стрелкового оружия оказались также горловские поселки Зайцево и Гольмовский, а на донецком направлении под обстрел попала территория Ясиноватой, Ясиноватского блокпоста, населенные пункты Спартак и Крутая Балка.

На южном направлении под обстрелом находились села Саханка, Ленинское, Октябрь и Коминтерново, расположенные в Новоазовском районе республики.

Находился под обстрелом и Донецк. Так, по Петровскому району войска хунты били из БМП и стрелкового оружия.

Никакого отвода техники в срок 20 февраля, как это было заявлено в Минске, люди в Донбассе пока так и не увидели.

«Кроме вооружения, украинское командование перебрасывает к линии соприкосновения националистические подразделения и группы наемников из иностранных частных военных компаний», — заявил официальный представитель Народной милиций ЛНР Андрей Марочко.

* * *

В миссии ОБСЕ по этому поводу бесстрастно заявляют, что не могут проводить верификацию [проверку на выполнения минских соглашений в части отвода тяжелых вооружений], поскольку стороны конфликта не дают обновленную информацию о своих позициях и вооружении, которое не подлежит отведению, и не обеспечивают безопасный и беспрепятственный доступ к нему.

Кроме того, представители ОБСЕ констатируют, что полного прекращения огня, к которому призывала Трехсторонняя группа 1 февраля и которое предусмотрено в минском комплексе мер, подписанном еще два года назад, не достигнуто.

В принципе, не достигнуто ничего из того комплекса мер, которые должны были быть выполненными в соответствии с минскими соглашениями.

Для нормальных людей такие мирные переговоры и такая незаинтересованность в достижении мира выглядят явно возмутительно…

15 февраля в Минске на пресс-конференции спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик спокойно сообщил о решении сторон об отводе всех вооружений, запрещенных минскими договоренностями, до 20 февраля, а следующее заседание Контактной группы состоится 1 марта.

Фурора это сообщение не произвело. Прорыва от очередного мартовского заседания группы никто не ждет, поскольку ясно, что, следуя своей логике, Киев ничего выполнять не будет.

И два года назад Киев подписывал соглашения в Минске исключительно из-за угрозы военного разгрома. Руководствовался не благими намерениями, а, скорее всего, словами экс-заместителя председателя Днепропетровской ОГА по внутренней политике Бориса Филатова, сказанными еще в начале «русской весны»: «Обещать мразям все, вешать надо потом».

* * *

Видимо, надеясь исключительно вешать или расстреливать, киевские политики обещали, обещают и будут обещать все что угодно. Например, сейчас они прорабатывает несколько вариантов подмены минских соглашений.

Российский военный эксперт Игорь Коротченко отмечает: «Украина злостно не желает выполнять взятые на себя обязательства. Порошенко занимается откровенным словоблудием и нагло игнорирует все те обязательства, которые должен исполнить. При этом поражает позиция Запада, прежде всего Франции, Германии. Казалось бы, страны, непосредственно вовлеченные в минский процесс, заинтересованные в прекращении кровопролития на востоке Украины, тем не менее не делают ничего для того, чтобы заставить Порошенко реально что-то выполнить.

На сегодняшний день мы можем констатировать, что Украина фактически мейнстримом своей политики провозгласила отказ от Минских соглашений под любыми поводами. И все это происходит при полном попустительстве Запада».

Показательно, что в противовес Западу Россия настаивает на мирном урегулировании ситуации. Так, в недавнем интервью министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что ответственность за эскалацию боевых действий, случившуюся в конце января, несет украинская сторона. Что касается нежелания Киева в целом и лично Петра Порошенко выполнять минские соглашения, то ураинский президент «сообразил, что его дни будут сочтены политические, если такие предложения он внесет в Верховную раду».

По словам Сергея Лаврова, на Западе все-таки «начинают понимать, чего стоит украинская власть и чего стоят ее уверения в том, что она хочет выполнять минские договоренности». «Прозревает», по мнению дипломата, и миссия ОБСЕ, которая «понимает, что больше невозможно «выгораживать» армию Украины и эти батальоны».

Говоря о разрешении конфликта и о безальтернативности «Минска-2», Сергей Лавров упомянул подзабытый, но актуальный весной 2014 года «женевский формат» переговоров. В этом формате вопросы урегулирования обсуждали, кроме России и Украины, США и ЕС.

Очень может быть, что этот формат станет вновь востребованным. Тогда, в 2014 году, «после многочасовых переговоров было принято заявление, в котором украинская сторона обязалась, а все остальные приветствовали это обязательство, незамедлительно начать процесс децентрализации с участием всех регионов Украины».

Это было зафиксировано на бумаге при участии США, ЕС, России и Украины. Потом, наверное, решили, что раз Запад стал поддерживать Украину, подкидывать им деньги, наверное, прокатит и без всякой децентрализации.

Видимо, и в Киеве думают так же, поскольку параллельно с показательными миролюбивыми речами звучат другие. Скажем, на днях глава МВД Украины Арсен Аваков в интервью германскому изданию Die Welt заявил о готовности убивать россиян десятками тысяч.

А экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный акцентировал внимание на том, что НАТО должно платить Украине за защиту от «российской агрессии»: «Почему сейчас едут на Донбасс представители большинства стран НАТО, чтобы научиться воевать с русскими? Что это такое? Обучение. Только если вы к нам едете учиться, а мы вас защищаем, то, по крайней мере, платите за то, что мы вас закрываем, а не рассказывайте о кредитах Международного валютного фонда, о том, что надо возвращать деньги и так далее».

Это заявление Безсмертного проливает свет на связи участников госпереворота и разжигателей войны на Украине с их высокими западными покровителями. Помогает понять то попустительство невыполнения минских договоренностей, которое, в частности, демонстрируют Германия и Франция. Указывает на причины невидения правозащитными и гуманитарными международными организациями ни войны на Донбассе, ни её жертв.

Правда, Детский фонд ООН 17 февраля заявил, что в зоне так называемой антитеррористической операции в Донбассе пострадали более миллиона детей. ЮНИСЕФ указывает, что к началу 2017 года из-за карательной операции со стороны ВСУ в республиках в гуманитарной помощи нуждаются более 1 миллиона детей. В прошлом году число пострадавших детей было около 600 тысяч.

Но эта информация не доходит до жителей Украины, украинские СМИ её просто утаивают.

Зато информпространство переполнено сообщениями о блокаде Донбасса…

* * *

А в это время практически синхронно парламенты республик Донбасса приняли поправки в законы о налогообложении, в соответствии с которыми нерезиденты, осуществляющие свою деятельность на территории республик, должны заключить договоры с налоговыми агентами в срок до 31 марта 2017 года. Если договоры не будут заключены, то с 31 марта 2017 года на эти предприятия вводятся временные администрации.

Поясняя смысл этой законодательной инициативы, глава парламента ДНР Денис Пушилин отметил: «Ряд предприятий, находящихся на нашей территории, платит налоги, делает отчисления только в адрес Украины. Своих обязательств согласно нашему налоговому законодательству не выполняет. В связи с этим было принято решение, что… им дается срок до 31 марта, чтобы они непосредственно вышли на наших налоговых агентов, а ситуация чтобы двигалась к тому, чтобы они выплачивали налоги в адрес республики».

Законодательная инициатива направлена на пополнение бюджетов республик. В ДНР масштабы такого возможного пополнения не называются, а в ЛНР называют сумму в 20 миллиардов рублей.

Кроме того, главы республик выступили с заявлением о готовности в условиях блокады оказать гуманитарную помощь землякам по ту сторону фронта. Помимо этого, республики на линии разграничения между своими блокпостами и блокпостами Украины планируют создать консультационные центры, разъясняющие условия получения гражданства, прохождения лечения или поступления в вузы республик.

Еще Луганская и Донецкая народные республики в рамках минского переговорного процесса хотят создать «реальную систему самоуправления» в Донбассе, а также считают, что выборы являются неотъемлемой частью урегулирования конфликта. Они заявляют, что освобождение оккупированных Киевом территорий Донецкой и Луганской областей является коллективной задачей, которую желательно решить политическим путем, но можно и военным.

Каким путем в конечном итоге будет решаться судьба региона, конечно, очень важно. Но важно и другое - понимание того, что люди очень устали жить три года в условиях блокад, бесконечных обстрелов и прочих преступных непредсказуемых выходок киевских властей.

В России понимают, как трудно сейчас живется Донбассу, поэтому в ближайшие выходные люди выйдут на митинги в поддержку Донбасса. А в это время в Киеве каратели, отправившие на тот свет тысячи жителей Донецкой и Луганской областей, соберутся на майдане, чтобы почтить память «небесной сотни».

Власть в связи с этим, как утверждают злые языки, уже стянула в столицу войска.

Ирина Васильева

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.