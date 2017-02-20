Константин Затулин: Не признавать реальности далее было просто невозможно

20.02.2017 12:25:31

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

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Директор Института стран СНГ,

Указ Владимира Путина «О признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» вызвал всплеск эмоций как в ДНР и ЛНР, так и в Киеве. Граждане самопровозглашенных республик ликуют, власти Украины бурно негодуют. Мировая общественность пока молчит, поскольку не в состоянии разобраться, что же произошло.

А произошло то, что неофициально практикуется уже не один месяц: жители Донецкой и Луганской республик пересекают границу РФ по своим местным паспортам и с местными, республиканскими номерами автомобилей. В свое время появление этих «самопровозглашенных» документов было мерой не столько демонстративной, сколько вынужденной. Ведь жителям республик, потерявшим свои документы в разбомбленных домах, или же тем, у кого украинские паспорта стали недействительными в силу того, что срок их действия истек, просто негде было получить новые. Ведь ни в Донецк, ни в Луганск Украина бланки документов уже года три как не отправляет. Киев уже давно исключил территории ДНР и ЛНР из общеукраинского документооборота. А дети там как рождались, так и рождаются, заканчивают школы, поступают в вузы, молодые выходят замуж, покупают автомобили. Не оставаться же им всем призраками, не имеющими официальных документов. Так и появилось более 40 тысяч обладателей паспортов самопровозглашенных республик и чуть меньше владельцев ДНРовских и ЛНРовских номеров автомобилей. До сей поры с этими документами тихо, без помпы, разрешался проезд на территорию России.

Но указ Путина мало того что узаконивает эту практику, он дает ряд других, более значимых возможностей. По этим документам не только можно будет свободно передвигаться по России. По ним можно будет селиться в гостиницах, покупать билеты на самолеты и поезда, устраиваться на работу. А с аттестатами школ ДНР и ЛНР можно будет поступать в российские вузы. Глава ДНР Александр Захарченко уже оценил этот шаг, заявив, что это еще одно свидетельство того, что Россия поддерживала и будет поддерживать право своих соотечественников бороться за свою жизнь, свою культуру, свой язык и, в конце концов, за свои честь и достоинство. А вот в украинских властных структурах этот указ вызвал настоящую истерику. МИД Незалежной заявил, что российская сторона в очередной раз нарушает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свои международные обязательства, а также фундаментально нарушает Минские договоренности. Президент Порошенко в Мюнхене успел нажаловаться на Россию вице-президенту США Майку Пенсу. По его словам, признание Россией паспортов ДНР/ЛНР является очередным доказательством оккупации Донбасса.

Между тем в указе Путина есть важная строка, в которой говорится, что документы самопровозглашенных республик признаются на временной основе, «на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений». То есть, по сути, правила будут действовать до тех пор, пока все условия соглашений не будут выполнены. Это скорее пинок, который должен подтолкнуть украинские власти к решению проблем в минском формате. Но, увы, Киев этого в упор не хочет замечать. В Верховной раде с завидной регулярностью появляются законопроекты, предлагающие вообще лишить жителей ДНР и ЛНР каких-либо социальных и политических прав. А радикалы, перекрывшие дороги между ДНР, ЛНР и остальной украинской территорией, хотят видеть республики лишь в виде неких гетто. Россия же в данном случае всего лишь защищает минимальные права жителей этих республик. Почему именно сейчас Президент РФ решил открыто защитить права жителей самопровозглашенных республик?

Константин ЗАТУЛИН:

— Это долгожданное решение для несчастных жителей ДНР и ЛНР, которые попали в черную дыру с точки зрения своих гражданских возможностей после начала войны на востоке Украины. То, что этот документ президент подписал именно сейчас, является следствием глубокого разочарования в политике Украины. Россия теряет надежду на то, что Киев готов предпринимать шаги по реальному мирному урегулированию в рамках Минского процесса. Указ вышел в момент, когда с украинской стороны осуществляется блокада железнодорожных и прочих путей из ДНР и ЛНР в сторону Украины. Мы хорошо знаем, что люди, живущие на территориях самопровозглашенных республик, преследуются и похищаются на Украине, становятся предметом торга. И, конечно, из гуманных соображений дальше невозможно было это терпеть. У нас в Государственной думе зарегистрировано несколько инициатив по признанию гражданства ЛНР и ДНР, они были внесены еще в 2015–2016 годах. До поры до времени руководство России сдерживало эти попытки, поскольку надеялось на то, что, как и было обещано украинским руководством, подписанные ими Минские соглашения будут выполняться. Но украинское руководство сегодня не заинтересовано в ином варианте возвращения Донбасса, кроме как в результате военной операции, зачистки или капитуляции Донецка и Луганска. Совершенно очевидно, что украинское руководство поставило перед собой нечеловеческие цели в отношении Донбасса, и дальше способствовать ему в этом, не признавая реальности, просто невозможно.

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