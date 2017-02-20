Карта Русского — для Донбасса, Белоруссии, Приднестровья, Латвии...

20.02.2017 12:07:35

Юрий Владимирович Баранчик Старший научный сотрудник отдела Белоруссии Института стран СНГ

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Старший научный сотрудник отдела Белоруссии Института стран СНГ

В российских, и не только российских, СМИ достаточно бурное обсуждение вызвал указ президента России Владимира Путина о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Принятый в третью годовщину переворота на Украине указ Владимира Путина вызвал массу положительных откликов со стороны как экспертного сообщества, так и самих граждан ЛНР и ДНР, которые на деле, кровью доказали свою верностью идеям Русского мира.

Кто-то подумает, что это сугубо украинская проблема, проблема граждан ЛНР и ДНР. Не соглашусь. Аналогичные проблемы имеют и граждане тех государств, которые не по своей воле в результате распада СССР остались за пределами своей исторической Родины — России, а Россия как правопреемница СССР — до сих пор не нашла возможности разрешить имеющееся противоречие в соответствии с интересами тех миллионов русских, которые после распада СССР стали белорусами, украинцами и так далее.

Но, похоже, ситуация начинает исправляться. И об этом говорит не только указ президента России Владимира Путина, но и та законотворческая деятельность, которая идет в Госдуме. Как стало известно на прошлой неделе, заместителем председателя комитета по делам СНГ, руководителем Института стран СНГ Константином Затулиным разработана программа «О необходимых мерах по исправлению законодательства о гражданстве Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом», цель которой внести соответствующие изменения в Федеральный закон № 62-ФЗ «О гражданстве РФ» от 31 мая 2002 года (ФЗ-2002).

Как сказано в преамбуле документа, «текущий 2017 год — это не только год столетия Русской революции, но и год столетнего юбилея российского гражданства, учрежденного Декретом Совета Народных Комиссаров «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» от 10 (24 — по новому стилю) ноября 1917 года. Существенно более важным и актуальным для развития института российского гражданства является то, что пошел уже четвертый год с того момента, как события 2014 года на Украине обнажили несостоятельность господствующего до сих пор официального подхода к вопросам гражданства для российских соотечественников за рубежом.

Логика авторов и разработчиков действующего Федерального закона № 62-ФЗ «О гражданстве РФ» от 31 мая 2002 года (ФЗ-2002) («все, кто надо, в Россию уже приехал. Теперь нужно поставить барьер на пути всех остальных») пришла в кричащее противоречие не только с прежними обещаниями упрощения процедуры получения гражданства для соотечественников, но и во множестве породила конфликты как в самой России, так и в странах ближнего зарубежья. Сегодняшнее отношение к запросам наших соотечественников, духовно и родственно близких нам людей, бросают тень на политику президента Российской Федерации, срывают достижение её целей».

В чем проблема нынешней ситуации с предоставлением российского гражданства? Если говорить в двух словах, то действующий закон «О соотечественниках» провозглашает право соотечественников на получение российского гражданства в упрощенном порядке в соответствии с законодательством РФ в форме специальной статьи «Вопросы гражданства в отношениях с соотечественниками».

Однако ныне действующий базовый Федеральный закон «О гражданстве РФ» (ФЗ-2002), как и закон 1991 года, не содержит никаких прямых норм, предоставляющих и реализующих упрощенную процедуру приобретения гражданства соотечественниками как таковыми. За исключением внесенной в 2008 году льготы для участников Государственной программы содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом (далее — Программа переселения).

Кроме того, в действующем российском законодательстве присутствует масса других несогласованностей, которые не позволяют оперативно и без проволочек получать российское гражданство тем, кто имеет на него полное право — так как родился в России, но в силу различных жизненных обстоятельств оказался за пределами РСФСР на момент распада СССР, и таких людей, без преувеличения, — миллионы.

Более того, такая несостыковка законодательства начинает приводить и вообще к абсурдным ситуациям. Например, как отметила в одном из своих интервью председатель Союза политзаключенных и политэмигрантов Украины (СППУ) Лариса Шеслер, «очередному известному ополченцу грозит депортация из России прямо в руки СБУ. Гражданина Украины Олега Андрушевича, сражавшегося в казачьем полку им. Платова под руководством легендарного Павла Дремова, по решению суда 20 февраля должны выслать из Ростовской области на Украину, где его ждет от 8 до 15 лет тюрьмы.

Совсем недавно ополченца Александра Слепцова прямо в Брянске сняли с поезда благодаря вмешательству Союза добровольцев Донбасса и журналистов «Комсомольской правды» — буквально у самой границы. А украинские СМИ уже подняли вопль восторга — наконец-то к ним в лапы придет «опасный террорист»! Схожая история была с Антоном Ларкиным (позывной «Белка») — это тоже известный ополченец из Славянска. Его чудом удалось спасти — на Украине на него уже возбуждено уголовное дело. Так что случаев таких немало».

То есть совершенно очевидно, что такая ситуация с тысячами защитников Новороссии. Поэтому, несомненно, что указ Владимира Путина в оперативном порядке закрывает данную проблему в отношении граждан ЛНР и ДНР. Однако, как показывает реакция белорусов, данная тема глубоко затронула и имеющиеся проблемы в этой части в другой братской республике. Так, в искренней и мощной статье «Белоруссия — это часть Русского мира или же нет?» Андрей Геращенко, председатель Координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников отмечает следующее:

«В социальных сетях и блогосфере среди соотечественников распространилась информация о готовящемся в стенах Госдумы России пакете поправок в закон о гражданстве для реальной поддержки русскоязычных людей, волей судьбы оставшихся за пределами Родины после краха СССР. Сразу скажу, что подобные изменения в законодательстве, уточнение ряда моментов, а также устранение тех или иных барьеров в получении российскими соотечественниками за рубежом российского паспорта давно назрели, а если откровенно, то и перезрели — их нужно было принимать уже вчера.

Так что это своевременная инициатива, которая, однако, даже в предполагаемом виде является лишь частичным решением накопившихся вопросов. Для организаций российских соотечественников даже не стоит вопроса о желательности или необходимости получения российского гражданства. Большинство из нас тут же подало бы документы на его получение.

В Белоруссии полно карт поляка — Польша давно прагматично и жестко решила этот вопрос. Причем карты поляка имеют не только этнические поляки, но и белорусы. А уже год спустя можно было бы определиться, достоин ли человек паспорта гражданина России, и предложить ему или оставаться обладателем карты соотечественника, или решить с гражданством — получить российское и отказаться от местного (или же не отказаться — по ситуации с законодательством и межгосударственными договорами). Находиться год в качестве обладателя карты российского соотечественника — уже определенная позиция.

Думаю, многие белорусы хотели бы стать обладателями такой карты и получить затем российское гражданство, оставаясь в Белоруссии. Разве можно осуждать стремление людей к единению со страной, которая им близка и является родной?! Мы в Белоруссии очень надеялись на союзное гражданство в рамках Союзного государства России и Белоруссии, но таких надежд все меньше. А о Донбассе, Приднестровье и т. п. даже говорить нечего — люди завоевали это право своей неравной борьбой».

Аналогичной позиции по поводу развернувшейся дискуссии вокруг предложенной Константином Затулиным программы «О необходимых мерах по исправлению законодательства о гражданстве Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» придерживается и один из наиболее уважаемых представителей Русского мира в Беларуси, председатель Совета Витебской городской общественной организации «Русский культурный центр «Русь» Игорь Потапов:

«Нерешенная до сих пор проблема получения российскими соотечественниками гражданства РФ является, по моему мнению, следствием не «родовой травмы», а результатом наследования теперешней РФ аргумента исторической табакерки при разрушении СССР. Все прозвучавшие до сих пор обещания упрощенной процедуры получения гражданства «совершенно не касается основной массы русских и русскоязычных соотечественников, продолжающих проживать за рубежом Российской Федерации».

Считаю, что получение гражданства РФ российскими соотечественниками должно носить заявительный характер, без отказа (в случае сохранения места жительства) от гражданства страны проживания. В противном случае, российский соотечественник в стране проживания становится иностранцем, со всеми вытекающими последствиями. Например, в РБ от перехода на платную медицинскую помощь до депортации даже за административные правонарушения.

Заявительный характер получения гражданства РФ в первую очередь должен относиться к соотечественникам, которые в 1991 году оказались не по своей воле за пределами России, заявление о выходе из гражданства СССР не подавали и не подавали заявление о приобретении гражданства страны проживания».

В дополнение к вышесказанному хотел бы высказать и свое мнение по данному вопросу. Программа законопроектной деятельности, предлагаемая Затулиным, позволяет устранить, на мой взгляд, главное противоречие нынешней ситуации, заключающееся в том, что нормативное требование о необходимости отказа от гражданства чужого государства для приобретения российского гражданства является главным барьером на пути паспортизации основной массы российских соотечественников, проживающих за рубежом. В случае с «носителями русского языка» оно вообще делает иностранное государство посредником, без согласия которого (справки) вообще невозможно участвовать в процедуре получения российского гражданства.

Политэмиграция в РФ из стран СНГ — «секрет Полишинеля». Отказ от предоставления убежища политэмигрантам с Украины сегодня вынуждает их добиваться получения статуса участников программы добровольного переселения или «носителей русского языка». И то, и другое чрезвычайно затруднено. Следует особо подчеркнуть, что предлагаемые решения, направленные на упрощение получения российского гражданства, касаются исключительно соотечественников за рубежом и не должны рассматриваться как форма либерализации законодательства о гражданстве для трудовых и прочих мигрантов в Российскую Федерацию.

И, несомненно, данную ситуацию не следует рассматривать исключительно в контексте событий происходящих на Украине. Ведь аналогичная ситуация, связанная с желанием десятков тысяч людей получить российское гражданство, существует и в Беларуси как закономерной и неотъемлемой части Русского мира. Почему Беларусь — это закономерная, логичная и исторически оправданная часть Русского мира?

Во-первых, русские и белорусы — это один народ с одним языком. Белорусский язык — это тот русский язык, которым он был в Новое время. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно почитать Русскую Библию белорусского первопечатника Франциска Скорины и Русскую Библию русского первопечатника Ивана Федорова. Тот, кто это сделает, к своему удивлению увидит, что язык Скорины является гораздо более «русским», чем язык Федорова, в котором гораздо больше белорусизмов, свойственных и современному белорусскому языку. И в том, что современный белорусский язык является как бы замороженной формой русского языка 15−18 веков, нет ничего страшного.

Во-вторых, не надо забывать, что около 25% территории современной Беларуси были переданы из состава России. Еще и ста лет не прошло. Практически половина Витебской, Гомельской и Могилевской областей до революции входили в состав российских губерний. И только после революции они были переданы большевиками в состав БССР.

В-третьих, в последнее время многие — прозападная оппозиция и особенно провластные эксперты говорят, что русских в Беларуси всего около 8−10%. В подтверждение чего ссылаются на данные последней переписи населения, в которой в качестве родного белорусский язык указали около 85%. Смешно читать эти рассуждения. Какие цифры насчет русского языка были реально в переписи — знают всего несколько человек. Это, во-первых. Во-вторых, оппозиция все время говорит, что данные больших избирательных кампаний в Беларуси власти подтасовывают. Но если это так, то неужели с данными переписи может быть иначе? Получается, когда оппозиции невыгодно, она ругает власть. Как только она находит союзника в своей антирусской установке, то тут же принимает эти цифры на веру. Тут, как говорится, надо либо трусы надеть, либо крестик снять, господа «змагары».

Далее. Напомню, как переходила перепись. Ее важнейшей частью должно быть соблюдение анонимности анкетируемого. Но после того, как я указал, что моим родным языком является русский, интервьюер попросила меня продиктовать свою ФИО, на что я закономерно отказался, сказав, что это нарушение правил проведения переписи. После чего она мне сказала, что не может взять с меня данные, так как в опросном листе обязательно должны быть ФИО опрашиваемого. На этом и разошлись. Вот откуда эти 85% белорусского языка как родного.

У меня нет никаких сомнений в том, что если бы перепись проводилась в другой информационной обстановке, то русский в качестве родного указали бы 80% опрашиваемых. Необходимо понимать, что люди приспосабливаются к окружающей среде. То, как белорусы приспосабливаются к окружающей среде великолепно в «Моменте истины» показал Иван Богомолов, когда у белоруса в одном углу комнаты православная икона, в другом — католическая, а в сундуке — чего только нет к возможным новым условиям выживания. И если они видят некий тренд, угрожающий их существованию, они начинаются приспосабливаться.

Так и с белорусским языком в качестве родного языка. Просто парадокс какой-то — в качестве родного его указали 80% опрошенных, а в Минске и других крупных городах республики на нем разговаривают постоянно 2−3%. Если бы было иначе, то откуда бы в Минске было почти 100%-е употребление русского языка на улицах, в магазинах, транспорте. Можно месяц общаться в Минске и в других городах республики с людьми и не услышать белорусского языка. Если исходить из того, что родным является тот язык, который человек использует в повседневном общении, то на 2 миллиона жителей Минска русский будет родным для 1 миллиона 990 тысяч.

Потому что каждый день они — работяги, интеллигенция, офисный планктон, студенты, пенсионеры, милиционеры, военные и «тунеядцы» с тремя высшими образованиями, которых исключительно эффективная модель белорусского «экономического чуда» так и не может встроить в свою систему с давно сформировавшимся «отрицательным отбором», — говорят исключительно на русском. В упор не замечая отморозков от оппозиции, типа «Молодого фронта», которые в своей русофобии и необандеровщине готовы перещеголять даже украинский «Азов» и другие террористические батальоны.

О какой национальной самоидентификации белорусского народа можно говорить, если даже глава МИД РБ Владимир Макей — этот светоч национально-освободительного движения в глазах местных русофобов, не так давно заявил о том, что белорусская нация только формируется. Но если что-то формируется, это не значит, что оно сформируется. Время сейчас настолько динамичное, что человечество за десять-двадцать лет проходит тот путь, который оно раньше проходило столетиями. И нации сегодня наоборот — не появляются, а исчезают в процессе конкуренции.

Сейчас просто нет исторического времени для формирования наций. Европа, да что Европа — весь мир пришел в движение. Европа сегодня — это наверху еще плотный цементный каркас, но внутри уже бушует историческая магма, готовая выплеснуться наверх и снести тот фальшивый мирок, который сошедшая с ума от излишеств и извращений Европа профукала всего за пятьдесят послевоенных лет. В бушующей в следующие двадцать-тридцать лет Европе нет места для формирования новых наций. Континент ожидают потрясения, сопоставимые с революционными потрясениями первой четверти прошлого века. И тут кто-то решает оторвать Беларусь от России и бросить ее в водоворот тех событий, что со дня на день готовы начаться в Европе. Кто этот умный человек, кому давать премию Дарвина?

И напоследок. Уверен. Убежден, что как только предлагаемые изменения в российское законодательство будут приняты, особенно в том случае, если будет введена Карта Русского или Карта российского соотечественника, в течение года-двух как минимум 2−3 миллиона белорусских граждан получат ее. И это будет именно тем ответом белорусским русофобам, которые говорят о том, что в Беларуси нет русских. Они есть, и ни одним указом их никому не запретить.

Только точно также я уверен в том, что как только в России будет принят закон о Карте Русского, в течение месяца в Беларуси будет принят закон о запрете обладателям Карты Русского быть госслужащим, работать в силовых структурах и так далее. То есть начнутся репрессии по национальному признаку. Возможно, даже объявят эту карту вообще вне закона и введут наказание за ее обладание. Но делать это все равно надо.

Русский мир в Белоруссии сегодня под угрозой. Пусть не под военной, как на Украине, где его просто пытаются уничтожить необандеровцы, но под экономической — народ нищает и деградирует, о чем и свидетельствует Марш тунеядцев, прошедший не только в Минске, но и в других крупных городах республики. Только знак со стороны России поможет осторожным белорусам преодолеть свои страхи и фобии, продемонстрировать свою приверженность Русскому миру, свою идентичность и свою имперскость, аналогично русскому, украинскому и другим народам Великой России.

Юрий Баранчик

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