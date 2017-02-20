В Госдуме предложили наделить всех соотечественников паспортами РФ

20.02.2017 11:58:32

В Госдуме задумались над тем, чтобы обеспечить правом на упрощенное получение гражданства России всех «носителей русского языка». Ряд депутатов намерены предложить рассмотреть целый ряд законопроектов, призванных в корне изменить процедуру приобретения российского паспорта соотечественниками, находящимися за рубежом. Об этом сообщает анонимный источник «Ридуса» в нижней палате.

В частности, предлагается отменить главный юридический препон, мешающий широкой паспортизации русскоязычных диаспор. Данный барьер заключается в том, что на сегодняшний день «носители русского языка», которые волею судеб оказались за рубежом, могут получить паспорт РФ лишь в том случае, если откажутся от гражданства страны настоящего проживания. Таким образом, многие соотечественники, продолжающие жить и работать за границей, остаются за бортом галеры российской государственности.

Как отметил источник, «подобное требование в корне противоречит Конституции РФ». Ведь основной закон нашего государства разрешает гражданину России иметь двойное и даже множественное гражданство.

Со слов нашего собеседника, требование об отказе от иного гражданства часто объясняется беспокойством за систему социальных и пенсионных гарантий гражданскому населению России. Однако, считает источник, вопрос о гражданстве можно решить без ущерба для государственного бюджета и социальных фондов. Для этого всего-навсего нужно принять ряд законодательных ограничений для граждан, которые проживают за рубежом постоянно и не платят налоги в российский бюджет.

По мнению парламентариев, ограниченная паспортизация «носителей русского языка» наносит прямой вред влиянию России на политический и социокультурный климат в тех странах, где удельный вес российской диаспоры в составе населения очень значителен.

Заслуживает внимания точка зрения, что в случае, если бы Россия активно распространяла свое гражданство на Украине, то в 2013—2014 годах наличие большого числа граждан России на Украине не позволило бы прибегнуть к террористическим методам для подавления противников государственного переворота и, соответственно, не дало бы повода к фактической гражданской войне, — говорится в пояснительной записке к внесенному на рассмотрение пакету законопроектов (документ имеется в распоряжении «Ридуса»).

«Право на получение гражданства России должен иметь каждый наш соотечественник, если он, конечно, не преступник, террорист или иной злоумышленник, что надо проверять ФСБ. Наши соотечественники должны иметь возможность прикрепиться к России. И, кстати, инициатива эта не нова. Например, так работают румыны в Молдавии и в других государствах. В общем, я полностью поддерживаю данную инициативу. Главное, чтобы наши законотворцы не превратили это в очередную информационную показуху и другие моменты, которые способны все испортить», — сказал в комментарии «Ридусу» член Общественной палаты РФ Георгий Федоров.

Я лично столкнулся с проблемой получения российского гражданства, — поделился эстонский правозащитник Дмитрий Линтер, который в настоящий момент проживает в Москве. — Я не могу оформить отказ от гражданства Эстонии, потому что от меня требуют исполнения определенных вещей, для чего я должен попасть в Таллин. Однако в силу ряда политических обстоятельств я не могу этого сделать. Поэтому, разумеется, я поддерживаю эти поправки и надеюсь, что их все-таки примут.

При этом, отметил Линтер, в деле поддержки соотечественников за рубежом российские власти не должны ограничиваться одной лишь раздачей паспортов. Тем более, часть русскоязычного населения той же Эстонии, имеющая эстонские паспорта, лишена права на второе гражданство.

«Должна быть усилена программа юридической защиты наших соотечественников, в том числе и тех, кто не имеет российского гражданства и даже не является носителем русского языка. Приведу в пример политолога Матеуша Пискорского, который сидит в польской тюрьме за связи в России. Он наш соотечественник? Безусловно. Надо ли нам его вызволять? Конечно! Но сделать сейчас мы этого не можем. Еще один подобный пример — финский антифашист и правозащитник Йохан Бекман, который женат на русской женщине, прекрасно знает наш язык и считает себя отчасти русским. Слава богу, он не сидит, а весьма активно защищает в том числе и наши интересы. Надо ли его отрезать от возможности получить защиту со стороны России? Естественно, нет. Наших людей надо защищать», — заключил правозащитник.

«В вопросе предоставления гражданства соотечественникам, проживающим за рубежом уже давно назрела необходимость серьезных перемен, — уверен председатель „Русского гражданского общества“ Алексей Живов. — Проблема в том, что де-факто Россия — родина русских, который здесь проживает более 80% от общего населения страны. Де-юре русских в правовом пространстве РФ не существует, потому мы из года в год не может принять качественное законодательство, которое позволило бы именно русским из других государств максимально быстро и с наименьшими затратами получить российское гражданство».

Живов привел опыт близких ему людей:

«Из опыта самых близких мне людей знаю, насколько сложно бывает русским из бывших республик СССР получить российское гражданство. Причем чаще всего на пути получения гражданства становится необходимость, например для русских Узбекистана, получить отказ от местного гражданства, что порой становится технически не выполнимо. Люди годами обивают пороги миграционных служб, стоят в бесчисленных очередях и живут в России на птичьих правах. С этой постыдной практикой пора заканчивать».

Эдуард Футурье

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