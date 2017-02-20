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Детали
В СНБО Украины объявили, что Минский процесс прекращает свое существование
|20.02.2017 11:46:39
Секретарь Совета по национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что указ президента РФ о признании паспортов республик Донбасса равносилен выходу РФ из Минского процесса.
«Подписав этот указ, Путин юридически признал квазигосударственные террористические группировки, которые, как фиговый листок, прикрывали оккупацию Россией части Донбасса. Такой шаг Кремля полностью перечеркивает Минский процесс и равен заявлению России по выходу из него», – заявил Турчинов, которого цитирует пресс-служба СНБО.
Ранее киевские эксперты предупредили, что Турчинов напрашивается на реальный, а не существующий в воображении украинской пропаганды ввод российских войск.
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