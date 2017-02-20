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Детали
Что означает признание Россией паспортов ЛДНР?
|20.02.2017 11:43:19
В субботу, 18 февраля, Президент России Владимир Путин подписал указ о признании документов ДНР и ЛНР. В сети тут же началось бурное обсуждение причин и последствий такого шага. На Донбассе заговорили о начале признания самопровозглашенных республик, на Украине разразилась привычная истерика о срыве Минских соглашений. Что же могло послужило причиной такого решения российского руководства и чего ждать в будущем жителям Донбасса - в материале Ивана Грачева ("Комсомольская правда"):
1. ПОЧЕМУ МОСКВА ПОШЛА НА ТАКОЙ ШАГ?
- В Указе Президента России о признании документов ДНР и ЛНР исчерпывающе говорится — зачем это сделано: «В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права…»
За те 3 года, пока Украина ведет с Донбассом гражданскую войну и держит его жителей практически в блокаде, миллионы людей на этих территориях не могли толком ни сменить фамилию, ни зарегистрировать брак, развод, рождение ребенка. Документы об этом этом в местных загсах выдавали, но они просто никем и нигде не признавались, кроме как в самих ДНР и ЛНР. Достигшие совершеннолетия не понимали — какой им паспорт получать, а окончившие школу или вуз — что делать с аттестатом, который нигде не признается. Не в Киев же ехать за украинским паспортом и аттестатом.
Ну нельзя же подвешивать стольких людей между небом и землей, отказывая им в таком элементарном гражданском праве.
2. КАКИЕ ИМЕННО ДОКУМЕНТЫ ПРИЗНАЮТСЯ
- Во первых, это паспорта, выданные ДНР и ЛНР и прочие удостоверения личности, свидетельства о рождении, о заключении или расторжении брака, о перемене имени, о смерти.
- Во-вторых, аттестаты об образовании и профессиональной квалификации.
- В-третьих, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств.
3. МНОГО ЛИ ЛЮДЕЙ С ТАКИМИ ДОКУМЕНТАМИ?
- Известно, что только в Донецке уже выдано более 40 тысяч паспортов ДНР. Кстати, внешне они похожи на российские — обложка тоже красного цвета, но потемнее. И двуглавый орел на ней — не с гербом святого Георгия Победоносца, а Архангела Михаила. А вот паспорт ЛНР похож скорее на советский. Потому что на темно-красной обложке — герб из обвитых лентой колосьев. Только в центре герба не Земной шар (как было на гербе СССР), а пятиконечная звезда.
Наверняка теперь обладателей паспортов ДНР и ЛНР станет намного больше. Ведь на территориях этих республик сегодня проживает от 2 до 3 миллионов человек (точнее сказать невозможно из-за большого числа беженцев, которые то возвращаются на Донбасс, то вновь уезжают с каждым обострением обстрелов со стороны Украины). Одно дело иметь паспорт, действующий лишь в Донбассе, и совсем другое — когда его признают на 1/6 части планеты — от Донецка - до самого Тихого океана.
Кстати, в прошлом году паспорт ДНР торжественно получил российский актер Иван Охлобыстин, а паспорт ЛНР — известный американский боксер Джефф Монсон.
4. ЧТО ЭТО ДАСТ ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА?
Самое главное — они смогут свободно передвигаться со своими паспортами в России. Селиться в гостиницы, покупать билеты на самолет и поезда, устраиваться с ними на работу.
Очень важная строка Указа — с документами ДНР и ЛНР можно будет пересекать границу с Россией без всяких виз!
То же самое — с номерными знаками автомобилей. На машинах, зарегистрированных в Донбассе, разрешается ездить и в России.
Ну а с донецкими и луганскими аттестатами можно будет поступать в российские вузы либо предъявлять их работодателю как свидетельство о получении образования.
5. МЕНЯЕТ ЛИ ЭТО СТАТУС САМОГО ДОНБАССА.
- Формально ничего не меняется. Это пока еще не признание ДНР и ЛНР. В Указе названия этих республик даже не называются. Они обозначены как «территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». То есть, никаких политико-юридических претензий от международных структур в этом плане к России выдвинуть невозможно. Не подкопаешься.
Но на гражданско-правовом, на бытовом уровне — это огромный сдвиг. Это моральная поддержка и признание для людей Донбасса, которые устали жить так, буд-то их вроде официально и не существует.
Тем более Указ вышел в разгар очередной блокады, на этот раз — торговой, устроенной Донбассу со стороны Украины. И в тот момент, когда Киев уже окончательно дал понять, что не собирается исполнять Минских соглашений, раскрутив новый виток войны.
Признание документов республик Донбасса можно назвать и мягким принуждением Киева к миру — Украине дали понять, что если она продолжит по-свински относиться к пока еще формально своим же гражданам на юго-востоке страны, то им есть куда деться. И это явный намек Западу — не начнете всерьез, на деле, требовать от Киева замирения с Донбассом, следующим шагом может стать и признание самих ДНР и ЛНР.
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