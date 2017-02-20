Дайджест событий в Крыму в СМИ за прошедшую неделю

20.02.2017 11:37:47

«Деоккупация Крыма» и поддержка официального Киева из-за рубежа

НАТО усилит свое присутствие в Черном море - Столтенберг -- Присутствие НАТО в Черном море будет усилено для проведения учений и сбора информации. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг после заседания Совета НАТО на уровне министров обо-роны. Он подчеркнул, что это будет делаться "в полном соответствии с международными обязательствами НАТО, включая конвенцию Монтре. Все эти меры носят оборонительный характер и не нацелены на усиление напряженности", передает ТАСС. "НАТО усиливает наземный и морской компоненты своего присутствия в Черном море, с целью проведения учений и сбора информации о ситуации в регионе", - сказал Столтенберг. Генсек также напомнил, что ряд стран альянса являются черноморскими государствами, в частности Ру-мыния, Болгария и Турция. Кроме того, НАТО намерен работать с государствами-партнерами, включая Украину и Грузию. Источник: "15 МИНУТ" (15minut.org), 16 февраля 2017

Американский военный самолет шпионил у берегов Крыма -- Два американских военных самолета в понедельник совершили разведывательные полеты у российских границ на юге Балтики и вблизи Крыма. Об этом пишет Интерфакс. По информации из-дания, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4138 и позывным TAHA50, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, курсировал вдоль южной границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши. Во время нахождения самолета вблизи Калининградской области над ней также совершил пролет на высоте около 724 км американский спутник-шпион. Второй разведчик - патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168860, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, в понедельник выполнял оперативное задание над акваторией Черного моря к юго-западу от Севастополя. Источник: "CH - Севастопольские новости" (sevastopolnews.info), 13.02.2017

Украина будет стрелять. Россия будет защищать Крым -- Россия не будет рассматривать как угрозу предполагаемые пуски украинских ракет вблизи Крыма, но приведет свои ПВО в боевую готовность Россия не намерена расценивать будущие запуски ракет вблизи Крыма как угрозу собственной безопасности, однако приведет свои ПВО в состояние боевой готовности, сообщил глава Оборонного комитета Совета Федерации РФ Виктор Озеров. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам Озерова, Россия является достаточно сильной державой, чтобы уберечь свои рубежи. "И Украина, разумеется, понимает, что нарушение в любом виде границ России чревато очень серьезными для нее последствиями", - добавил глава комитета. Источник: "Новый Крым" (newc.info), 11 февраля 2017 г.

Москва обеспокоена попытками Украины организовать теракты в России -- В Москве обеспокоены попытками Киева организовать теракты и диверсии на территории России. Об этом заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, передает корреспондент forpost-sevastopol.ru. Глава государства отметил, что украинские власти не готовы к мирному решению ситуации на юго-востоке страны. "Мы видим и серьёзное обострение ситуации на юго-востоке Украины в последнее время. Цель этого обострения очевидна - сорвать минские соглашения. Сегодняшние власти на Украине явно не готовы к мирному решению этой сложнейшей проблемы и делают ставку на силовое решение. Более того, открыто говорят и об организации диверсионно-террористической, подрывной работы, в том числе и в России. Нас это не может не беспокоить", -- подчеркнул глава государства. По словам российского лидера, эти обстоятельства требуют от силовых структур "особого внимания и концентрации сил, в первую очередь, в борьбе с терроризмом". Источник: "FORPOST (проект П.Лебедева)" (forpost-sevastopol.ru), 2017-02-16

Европа настроена на сохранение антироссийских санкций -- Европейский союз настроен сохранить антироссийские санкции. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне. По ее словам, ограничительные меры против Москвы для ЕС не являются лишь политикой. "Я думаю, европейцы продолжат оставаться едиными по этому вопросу. Не знаю, будут ли едиными американцы, но европейцы будут", - сказала Могерини, слова которой цитирует "Интерфакс". "Я думаю, что это ключевой вопрос и для конгресса (США)", - заявила глава дипломатии ЕС (цитата по РИА "Новости"). "Но я не знаю, продолжит ли это оставаться общей позицией. Как вы не были на моих встречах, я не была в овальном кабинете, когда президент США Дональд Трамп звонил президенту России Владимиру Путину", - добавила Могерини. Источник: "РИА Новый День" (novocrimea.ru), 2017-02-11

На Берлинском фестивале показали «Процесс: российское государство против Олега Сенцова» Он срифмовался с другими фильмами программы, полными образов страха и жестокости. Животным страхом несет от событий документального фильма российского режиссера Аскольда Курова «Процесс», снятого в копродукции Польши, Чехии и Эстонии, но не России. Фильм рассказывает об украинском кинорежиссере Олеге Сенцове, осужденном российским судом на 20 лет заключения сразу по нескольким статьям, связанным с экстремистской деятельностью. Показ картины об Олеге Сенцове знаменовал 30-летний юбилей Европейской киноакадемии, возглавляемой в свое время Ингмаром Бергманом. Таким образом кинематографисты выразили солидарность с коллегой так же, как несколько лет назад Берлинский фестиваль солидаризировался с Джафаром Панахи, оставляя опальному иранскому кинорежиссеру пустое кресло в жюри. Нынешний президент академии Агнешка Холланд приняла участие в съемках фильма «Процесс» наряду с Вимом Вендерсом и другими коллегами, свидетельствующими о творческом статусе Олега Сенцова, снявшего дебютный фильм «Гамер» и не успевшего закончить свою следующую картину. «Процесс» вряд ли можно назвать политическим или ангажированным фильмом. Он не содержит прокламаций, не добивается каких-либо идеологических целей, не дает прямых оценок. Он целиком опирается на открытые источники и материалы суда, с которыми может ознакомиться каждый, в том числе в фильм включены телевизионные сюжеты, где подробно представлено мнение обвиняющей стороны. А ведь это даже не судебная хроника, но фильм-портрет, который готов идти за своим героем настолько далеко, насколько это соответствует принципам реалистического портрета. И хотя мы можем видеть героя фильма только из-за решетки, она не является главным элементом его конструкции. Более того, в какой-то момент ее перестаешь замечать. Сенцов – человек с детскими глазами, он транслирует невиданную внутреннюю свободу. Принципиальное свойство этого портрета и самого фильма – его незаконченность. В этом смысле русское название фильма читается не столько как «судебный процесс», сколько как нечто незавершенное, находящееся в становлении. Тем более что слово «суд» не выглядит уместным в этом контексте. В самом деле, не представляется возможным говорить о судебном разбирательстве и тем более о правосудии, если судья, ведущий процесс, отказывается принять во внимание тот факт, что основные свидетельские показания Геннадия Афанасьева, на которых основано обвинение, были вырваны под пытками, и свидетель нашел достаточно мужества, чтобы от них отказаться, несмотря на сохраняющуюся угрозу повторения этих пыток. Адвокат Афанасьева называет эти пытки: удушение, химические вещества, электрический ток, подведенный к половым органам. Недоказанность вины Олега Сенцова не вызывает сомнений у зрителей фильма, к тому же автор делает все возможное, чтобы дать наиболее полное представление о ходе дела. И тем не менее документация процесса не является здесь первостепенной задачей. В финале суда, перед оглашением приговора, Олег Сенцов отказывается назвать свое слово «последним», «заключительным» и цитирует Михаила Булгакова, его слова о том, что трусость – это страшный грех, а предательство – это частный случай трусости. И этот приговор, и это слово в самом деле отнюдь не финал его судьбы и не финал фильма, чья незавершенность не вызывает сомнений. Потому что финалом этой картины должно стать присутствие Олега Сенцова в конкурсе Берлинского или любого другого хорошего кинофестиваля задолго до 2034 года – года, когда должен истечь его срок. Источник: Ведомости, 13.02.17

Правозащитники просят Кабмин внести изменения в его постановление о ввозе/вывозе личных вещей крымчан – украинские СМИ Группа правозащитников просит премьер-министра Владимира Гройсмана немедленно внести изменения в постановление Кабмина №1035 от 16.12.2015 об ограничении поставок товаров в оккупированный Крым в части, касающейся ввоза/вывоза личных вещей граждан в/из полуострова. Открытое обращение правозащитников к главе украинского правительства относительно нарушения прав граждан положениями постановления КМУ №1035 «Об ограничении поставок отдельных товаров (работ, услуг) временно оккупированной территории на другую территорию Украины и/или другой территории Украины на временно оккупированную территорию» в четверг опубликовала Крымская правозащитная группа, передает Центр журналистских расследований.Как отмечают правозащитники, обращение к премьер-министру «обусловлено установлением многочисленных фактов нарушения прав граждан при вывозе из временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя или ввоза на нее личных вещей, необходимых для повседневного пользования, через контрольные пункты пропуска». «Пытаясь перевезти личные вещи граждане вынуждены длительное время проводить на пунктах пропуска, обращаться за защитой в правоохранительные органы, суды, оспаривая карточки отказа в принятии деклараций, поскольку не имеют возможности попасть к месту жительства. Получают материальные убытки и нравственных страданий. Указанное вызывает напряжение в обществе, снижает доверие к власти, и не способствует повышению ее авторитета у населения», - говорится в обращении. При этом правозащитники напомнили, что с целью устранения данных нарушений они ранее уже предоставляли в Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины предложения о внесении изменений в постановление №1035. «К настоящему времени этот вопрос не решен, что препятствует свободному владению и пользованию гражданами своей собственностью для обеспечения надлежащих бытовых условий», - отмечают правозащитники. Они обратили внимание, что постановление №1035 было принято на основании положений закона «О создании свободной экономической зоны «Крым» и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины». Однако, говорится в обращении, вопрос перевозки гражданами личных вещей не может быть предметом регулирования постановления № 1035 и данного закона, поскольку указанные акты определяют особенности осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории. Как считают правозащитники, постановление КМУ №1035 не соответствует действующему законодательству Украины. Правозащитники напоминают, что закон «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» предусматривает, что Украина принимает все необходимые меры по обеспечению прав и свобод человека и гражданина, всем гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированной территории, и обязуется поддерживать и обеспечивать экономические, финансовые, политические, социальные, информационные, культурные и другие связи с гражданами Украины, которые проживают на временно оккупированной территории. Кроме того, законом «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» установлено, что Украина принимает все возможные меры по предупреждению возникновения предпосылок вынужденного внутреннего перемещения лиц, защиты и соблюдения прав и свобод внутренне перемещенных лиц, создания условий для добровольного возвращения таких лиц к заброшенному месту жительства или интеграции по новому месту жительства в Украине. При этом, указывают правозащитники, согласно ст.9 данного закона внутренне перемещенные лица имеют право на, в том числе, содействие в перемещении их движимого имущества. «С целью защиты прав и интересов граждан Украины обращаемся к Вам с просьбой срочно рассмотреть вопрос о внесении изменений в постановление КМУ № 1035 от 16.12.2015 с учетом предложений, предоставленных правозащитными организациями», - говорится о обращении. Напомним, 17 января 2016 года в Украине вступило в силу постановление Кабинета министров об ограничении перемещения через админграницу с Крымом отдельных товаров и услуг на временно оккупированные территории. Ограничения касаются и социально значимых продуктов питания, среди которых — хлеб, мясо, молоко, крупы, яйца и масло. Разрешено провозить значимые продукты питания стоимостью не более 5 тысяч грн и не более 50 кг веса. Продукты можно ввозить в Крым только в случае, если человек въезжает на оккупированную территорию Крыма не чаще одного раза в течение трех суток. Через админграницу можно провозить только личные вещи, перечень которых указан в статье 370 Таможенного кодекса Украины. Она содержит 23 наименования (одежда, техника, предметы личной гигиены и др.). Согласно решению правительства, ограничения будут действовать до деоккупации Крыма. Источник: ЦЖР, 10.02.17

Украинский депутат обвинил Россию в безответственности заморозки программы утилизации оружия – по сообщениям в украинских СМИ, народный депутат Украины Владимир Арьев выступил на межпарламентских слушаниях в ООН, в ходе которых обвинил российские власти Крыма в безответственном отношении к утилизации оружия на полуострове. Об этом Арьев написал на своей странице в Фейсбуке. "Выступил в ООН, где рассказал о безответственности российских оккупантов, прекративших в Крыму программу утилизации затопленного химического оружия", - заявил Арьев. Украинский депутат отметил, что "возле Крыма есть тысячи бочек с токсичным веществом, каждая такая бочка отравляет воду в радиусе 40 километров". "Это серьезно угрожает не только морской природе, но и жизни людей, живущих в регионе", - до-бавил Арьев. Народный депутат Украины Владимир Арьев выступил на межпарламентских слушаниях в ООН, в ходе которых обвинил российские власти Крыма в безответственном отношении к утилизации оружия на полуострове. Об этом Арьев написал на своей странице в Фейсбуке. "Выступил в ООН, где рассказал о безответственности российских оккупантов, прекративших в Крыму программу утилизации затопленного химического оружия", - заявил Арьев. Украинский депутат отметил, что "возле Крыма есть тысячи бочек с токсичным веществом, каждая такая бочка отравляет воду в радиусе 40 километров". "Это серьезно угрожает не только морской природе, но и жизни людей, живущих в регионе", - добавил Арьев. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Cевастoполя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости"Источник: "Крым.Реалии" (ru.krymr.com), 2017-02-14

К призыву поддержать Николая Семену присоединились журналисты и правозащитники -- Открытое обращение к общественности в связи с началом рассмотрения в суде дела крымского журналиста, автора Радіо Свобода и Крым. Реалии Николая Семены поддержали ряд правозащитных организаций и представителей средств массовой информации. Как сообщает Центр информации по правам человека, по состоянию на 14 февраля, открытое письмо подписали 9 различных организаций и СМИ: "Крымскотатарский Ресурсный центр", "Та-врийская гуманитарная платформа", "Институт развития региональной прессы", "Медиа инициатива за права человека", Галина Койнаш ("Харьковская правозащитная группа"), ОО "Крымский центр делового и культурного сотрудничества "Украинский дом", ИА "Голос Крыма", редакция газеты "Кримська Світлиця" и "Кримская правозащитная группа". 13 февраля правозащитники украинского Центра информации по правам человека выступили с открытым обращением к общественности в связи с началом рассмотрения в суде дела крымского журналиста, автора Радіо Свобода и Крым. Реалии Николая Семены. Сбор подписей под открытым документом на данный момент продолжается. Подписать обращение можно здесь. Первичное заседание по делу Николая Семены состоится 17 февраля в подконтрольном Кремлю Железнодорожном суде Симферополя. Весной в Крыму прошли массовые обыски, в том числе, у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым. Реалии. В отношении Николая Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности России. Следствие этой страны запретило ему покидать полуостров. Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерация журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось. Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Ни-колая Семены, и призвало прекратить давление на него. Источник: "Крым.Реалии" (ru.krymr.com), 2017-02-14

СБУ обвинила российские частные IT-компании в кибератаках против Украины -- Украина сейчас "является основным объектом кибератак со стороны России", при этом к ним якобы причастны "не только российские спецслужбы, но и частные IT-компании". Такое за-явление сделал руководитель аппарата Службы безопасности Украины Александр Ткачук. "Нами получены оперативные данные, непосредственно к осуществлению этих атак при-частны не только кадровые сотрудники российских спецслужб, а и частные IT-компании, а также среда хакеров, которые активно действуют на территории РФ. К сожалению, наша страна в последнее время является основным объектом атак со стороны РФ. Это не только наша информация, а и информация наших коллег. В качестве примера, это атаки, произо-шедшие в декабря 2016 года против государственной системы Украины", - уверяет украин-ский чиновник.. Источник: "Навигатор-Украина" (politnavigator.net), 15.02.2017

Завалить фальшивкой: украинцы придумали, как разорить Россию - Граждане Украины продолжают делиться с главой государства идеями, как навредить «москалям». Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», украинские граждане уже требовали от своего президента запретить строительство Керченского моста. Теперь на сайте президента Украины появилось предложение «уничтожить экономику России» с помощью фальшивых денег. Автор коварного плана предлагает изготовить подделки «на профессиональных фабриках, где печатаются деньги», а затем «скинуть» их над Донбассом и Крымом. «После этого власти будут вынуждены блокировать людей и денежные переводы на данных территориях. В итоге Россия понесёт серьёзный ущерб и будет вынуждена перейти на новую валюту», – цитирует РИА Новости «финансового диверсанта». Почему российские финансисты пойдут именно по этому пути, автор идеи не уточнил. Отметим, что самую успешную финансовую операцию со вбросом фальшивых денег в экономику России провёл Наполеон в 1805-1811 годах. За несколько лет в денежной системе страны осели несколько миллиардов поддельных русских ассигнаций номиналом 100, 50, 25 рублей. Но экономика выдержала. Источник: РИА Новый день, 17.02.17

Порошенко засылает террористов в Крым и на Донбасс -- На Украине создана спецслужба, совершающая террористические акты за пределами страны. Именно это подразделение уничтожило большинство погибших командиров ополчения Донбасса, рассказал "Полит-Навигатору" экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв. "Два с половиной года тому назад на Украине был принят закон о создании подразделения, которому разрешена деятельность на "временно оккупированных территориях". Это считается Донбасс и Крым. В то время была создана служба, которая должна была брать пример с израильских служб, которые уничтожали врагов Израиля за пределами Израиля. И вот всё это время, два с половиной года, выделялись средства, в штате находились люди, в Крым, на Донбасс периодически заезжали группы. Причём делали так, одна группа уходит, другая группа заходит. Кому-то удалось что-то сделать, кому-то не удалось. Но, не важно. Нарабатывали связи, нарабатывались контакты. Источник: "Навигатор-Крым" (politnavigator.net), 16.02.2017

Крымско-татарское национальное движение

О стрельбе на Чонгаре -- О разборках и стрельбе на Чонгаре. Вооруженные люди в военной форме, захватили базу крымскотатарсокого батальона им. Номана Челебиджихана, который расположен в Чонгаре, Херсонская область. С помощью БТРа были протаранены забор рас-положения батальона и палатка, в которой находились люди. Вооруженные люди захватили расположение, весь личный состав и тех, кто находился в это время на территории, силой уложили на пол, сообщает "Куреш". По информации с места событий, в расположении батальона вооруженные люди применили огнестрельное оружие, делая предупредительные выстрелы в воздух и по ногам. По-видимому, речь идет о нападении на общественную органи-зацию крымскотатарского народа "Аскер". Источник: "Севастополь сегодня" (sebastopol.today/rubrics/novosti_sevastopol), 13.02.17

На базе крымско-татарского батальона "Аскер" обнаружен нелегальный склад оружия - Нелегальный склад оружия обнаружен на базе крымско-татарского батальона "Аскер", который базируется в Херсонской области на границе с Крымом близ Чонгара. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Илья Кива. "Было выявлено около 50 "Мух" (гранатомет), больше 60 цинков с патронами (в одном цинке 600 патронов), была взрывчатка, найден тротил, автоматы Калашникова, четыре пулемета, нашли даже американскую винтовку М16", - сообщил Кива изданию "Страна".По его словам, обнаруженное нелегальное оружие было погружено в автомобиль военных "во избежание возможных терактов и неконтролируемых ситуаций на границе". После этого выезд автомобилю заблокировали "аскеровцы"."Ситуация находилась в критическом состоянии, так как военным с выявленным нелегальным оружием был заблокирован выезд. Они ("аскеровцы") начали бросаться под машины, встали живым щитом, не пропускали военных и провоцировали их. Пускай Чубаров (депутат Верховной рады Рефат Чубаров, инициатор создания крымско-татарского батальона "Аскер" - прим. ТАСС), скажет, каким законом объясняется нахождение там этого оружия. Это бесконтрольная группа лиц с оружием на границе. Хотят защищать страну - пусть вступают в ВСУ (Вооруженные силы Украины) и защищают", - отметил Кива, добавив, что позже бойцов украинской армии удалось разблокировать. По его словам, сейчас оружие описывается, все регистрируется и вывозится в сопровождении полиции. При этом Кива считает, что крымско-татарский батальон "Аскер" некорректно называть "батальоном, поскольку он не входит ни в состав ВСУ, ни в состав Национальной гвардии". "Официально это просто общественная организация", - полагает советник главы МВД. Источник: ТАСС, 13.02.17

Против людей Ислямова возбудили уголовное дело - Правоохранительные органы Украины открыли уголовное дело по факту обнаружения нелегального склада с оружием на базе крымскотатарского батальона «Аскер». Об этом в Facebook заявил советник главы МВД Украины Илья КИВА. Он отметил, что на базе батальона был обнаружен нелегальный склад оружия – около 50 «Мух», более 60 цинков с патронами, взрывчатка, тротил, автоматы Калашникова, четыре пулемета ПК и американская винтовка М1. Фотографии оружия КИВА также разместил на своей странице. Напомним, ранее стало известно об инциденте, произошедшем с 12-е на 13-е февраля на территории базы крымскотатарского батальона имени Номана Челебиджихана в селе Чонгар, рядом с крымской границей. По информации СМИ, на территорию заехал БТР, а вооруженные люди применили огнестрельное оружие. При этом оперативное командование «Юг» сухопутных войск ВСУ говорит, что нападения не было. По словам главы меджлиса крымских татар (организация запрещена в России судом) Рефата ЧУБАРОВА, началом инцидента послужило «немотивированное и силовое» занятие украинскими военнослужащими территории, на которой базируются бойцы батальона имени Номана Челебиджихана. Источник: Аргументы недели-Крым, 14.02.17

Генерал армии Украины Степан Полторак провел встречу с народным депутатом Украины Председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаровым – МО Украины. 13 февраля 2017 в Министерстве обороны Украины состоялась встреча Министра обороны Украины генерала армии Украины Степана Полторак и народного депутата Украины Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Во время встречи были обсуждены события, которые произошли в ночь на 13 февраля 2017 вблизи поселка Ченгар, а также перспективы и порядок призыва на военную службу по контракту в составе крымского подразделения бригады морской пехоты Военно-Морских Сил ВС Украины граждан разных национальностей, которые являются выходцами из АР Крым и Севастополя. ВС Украины готовы рассмотреть заявления членов общественного объединения «Аскер», которые выявить и в порядке, предусмотренном законодательством Украины, добровольное желание служить в составе крымского подразделения бригады морской пехоты ВМС. Формирование указанного подразделения будет происходить с учетом вероисповедания и традиций личного состава. Кроме этого будут созданы условия соблюдения религиозных потребностей верующих разных религиозных конфессий, а именно - к пастырской работе будут привлекаться представители различных вероисповеданий. По завершению встречи стороны пришли к выводу, что инцидент исчерпан. Источник: Министерство обороны Украины, 13.02.17

«Кто такие, что здесь надо?» Ислямовских «аскеров» не боятся даже херсонские таксисты - На херсонской стороне крымской границы развернулась война всех против всех за незаконный контроль над украинскими пропускными пунктами. Как передает корреспондент РИА «Новый День», бандитское вооруженное формирование, известное под названием батальон имени Номана Челебиджихана, теряет монопольное право на сбор мзды с проезжающих. Как ивестно, боевики пытаются пресекать любое неподконтрольное им сообщение между полуостровом и Украиной, чем вызвали недовольство местных таксистов. Взбунтовавшиеся извозчики окружили территорию батальона и пытались отобрать у «аскеров» базу. Правда, осада таксистов продолжалась недолго: через пару часов они разъехались. Но обещали вернуться. «Сейчас они требуют от головы сельсовета с.Чонгар сделать общее собрание и выдать себя, как пострадавшую сторону перед СБУ, прокуратурой, полицией», – сообщила пресс-служба батальона. Сам же организатор блокады Крыма Ленур Ислямов жалуется со всех трибун на таксистов и обвиняет их в сепаратизме и связях с ФСБ. В социальных сетях пользователи высмеивают боевиков, жалующихся на извозчиков: «По идее, батальон сможет отбить атаку таксистов… Нет?». Напомним, за последние два дня это уже второй конфликт: накануне в херсонском селе Чонгар вооруженные люди в форме захватили базу батальона, протаранив ограждения и палатки БТР-ом. Источник: РИА Новый день, 16.02.17

В Крыму назначена апелляция на привлечение Полозова к допросу в "деле Умерова" – украинские СМИ. «На вторник, 14 февраля, в подконтрольном Кремлю Верховном Суде Крыма назначено су-дебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы адвоката Николая Полозова на привлечение его следователем ФСБ в качестве свидетеля по "делу Умерова". Об этом Полозов сообщил в понедельник, 13 февраля в Фейсбуке. "Для юриста очевидно, что адвокатская тайна защищена как нормой Конституции России, так и рядом специализированных законов, например статьей 8 закона об адвокатской деятельности и адвокатуре или статьей 56 уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Адвокат не может быть допрошен об обстоятельствах оказания юридической помощи своему доверителю. Но именно это, напомню, и интересовало следователя ФСБ", - считает он. Полозов добавил, что сотрудники ФСБ не стали дожидаться вступления судебного решения судьи Можелянского в законную силу и не имели права принудительно доставлять его в управление или проводить процессуальные действия. "Все это следователь ФСБ Скрипка мог осуществить только если суд апелляционной инстанции оставил бы решение суда Можелянского в силе. К слову ни один нормальный суд не смог бы признать законным допрос адвоката об обстоятельствах адвокатской тайны", - добавил адвокат. На вторник, 14 февраля, в подконтрольном Кремлю Верховном Суде Крыма назначено судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы адвоката Николая Полозова на привлечение его следователем ФСБ в качестве свидетеля по "делу Умерова". Источник: "Крым.Реалии" (ru.krymr.com), 2017-02-13

Суд в Ростове отклонил все ходатайства Руслана Зейтуллаева - как сообщают украинские СМИ, в понедельник, 13 февраля, Северо-кавказский военный суд в Ростове-на-Дону начал пересматривать уголовное дело в отношении фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» Руслана Зейтуллаева. В ходе заседания были отклонены все ходатайства подсудимого. Объявлен перерыв до 20 февраля. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Эмиль Курбединов. «Итоги этого заседания таковы: 1. Ходатайство защиты об отводе прокурора, который поддерживал обвинение в предыдущем суде в ином составе судей − отклонён. 2. Ходатайство Зейтуллаева, поддержанное защитой, об отказе от адвоката, назначенного судом − отклонено. Руслан пояснил, что его интересы представляют адвокаты по соглашению, которым он доверяет и не нуждается в защите адвоката, которого ему назначил суд. 3. Ходатайство защиты о недопустимости содержания Руслана в клетке во время судебного заседания, в нарушение ст. 3 Конвенции − отклонено. 4. Ходатайство Руслана о недопустимости применения специальных приемов привода в зал суда и из зала суда сотрудниками конвоя − отклонено. Зейтуллаев пояснил, что его заводят в зал и выводят из зала как особо опасного преступника. Закручивая руки за спину так, что он вынужден передвигаться, согнувшись в поясе. Это неоправданное, бесчеловечное и унижающее обращение! 5. Был определён порядок исследования доказательств. Прокурор огласил ряд процессуальных документов и на следующее заседание планируется вызов свидетелей обвинения, допрос которых будет поводится по видеоконференции», − написал защитник. Кроме того, он сообщил, что на каждом судебном заседании обязательно присутствует представитель украинского консульства в Ростове-на-Дону. Курбединов поблагодарил за это украинских дипломатов. «Длительное время украинские консулы пытаются попасть на свидание к Севастопольским ребятам, которые находились в Ростовском СИЗО, а Руслан и ныне там. Все в пустую. Под различными предлогами отказы и обещания, то после приговора, то после апелляции, то после возврата материалов из Верховного суда и тд и тп... А потом троих из четверых вовсе этапировали в лагеря! Медикаменты не передают. Руслан говорит о бесчисленном количестве заявлений на состояние здоровья и предоставление соответствующих медикаментов или чтобы разрешили ему передать с воли. Нет! Консульство в конце концов, после долгих переписок и встреч, договорились о допуске врача к ребятам в СИЗО. И с врачом, конечно, договорились. Но вот незадача, вдруг этот врач пропал, на связь не выходит, даже на работе перестал появляться. Нашли другого врача и буквально через некоторое время и этот пропал! На связь не выходит, на работе не появляется. Видимо кто-то убедил врачей не ходить в тюрьму и с плохими дядями с консульства Украинского больше не общаться. Вот такие дела», − резюмировал он. Напомним, в декабре прошлого года Верховный суд РФ отменил приговор Зейтуллаеву, осужденному ранее на 7 лет. Таким образом суд удовлетворил протест прокурора, который настаивал на пересмотре дела, чтобы ужесточить Зейтуллаеву наказание. Источник: 15 минут, 12.02.17

В Крыму новая волна допросов крымских татар: в ФСБ вызвали брата Мустафы Джемилева – украинские СМИ В Крыму несколько крымских татар были допрошены сотрудниками управления ФСБ России. На допрос пригласили и ветерана национального движения, брата Мустафы Джемилева Асана Джемилева. По информации крымскотатарского активиста Ильми Умерова, на допрос были вызваны жители Бахчисарая Муса Татаров, Мустафа Мустафаев. По информации участника крымскотатарского национального движения Мусы Татарова, сотрудника ФСБ интересовали взаимоотношения активистов шестого микрорайона г. Бахчисарая с организаторами одного из мусульманских праздников в период подготовки мероприятия в 2015 году. В представленных видеоматериалах кроме местных активистов видны фигуранты т.н. «дела Хизб ут-Тахрир». «Видимо, ФСБшники ищут дополнительные доводы для обвинения», – предположил Умеров. Он отметил, что на допрос в ФСБ вызвали новых крымских татар, сейчас выясняется, кого именно. Источник: Авдет , 17.02.17

Статью «Миллет» и Ко: сколько стоят новые рупоры власти в Крыму» на украинском ресурсе Крым Реалии от 16.02.2017 – см. приложение 1

Социально-экономическая сфера

Рейтинг социальной напряженности в регионах Крыма -- Аналитический отдел издательского дома "Аргументы недели" подготовил для своих крымских читателей оценку социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях республики. В отличие от большинства подобных рейтингов, представленных в СМИ, объектом исследования стали показатели крымских регионов, непосредственно отражающие уровень социальной напряженности в каждом из них. Разработанная нами уникальная методика позволяет сравнивать регионы с разными социально-экономическими показателями по одиннадцати статистическим критериям. Данные приведены за 2015 и 2016 гг. При подготовке рейтинга использовались материалы Федеральной службы государственной статистики, а также учитывалась информация из иных открытых источников. Присоединение республики к России благотворно сказалось на ее экономическом развитии: индекс промышленного производства в Крыму вы-рос по сравнению с предыдущим годом на 12,4%. При этом в добыче полезных ископаемых рост индекса составил 2,9%, в обрабатывающей промышленности - на 14,9%, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - на 14,9%. Объем промышленного производства в Крыму составил 74,4 миллиарда рублей, в том числе: добыча полезных ископаемых - 7,3 миллиарда рублей (рост на 9,8%); обрабатывающие производства - 44,4 миллиарда рублей (рост на 64,4%); производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 22,7 миллиарда рублей (рост на 12,8%). В 2015 году организациями всех форм собственности Крыма введено 249,2 тысячи квадратных метров жилья, что составило 39,3% к уровню 2014 года. Лучшие темпы ввода жилья наблюдались в Ялте и Бахчисарайском муниципальном районе, а худшие - в Красноперекопском районе. При этом по размерам общей площади жилых помещений в расчете на одного жителя лидируют города Джанкой и Феодосия. В аутсайдерах значатся Судак и Евпатория. Оборот розничной торговли составил в 2015 году 194,6 миллиарда рублей и сократился по сравнению с 2014 годом в сопоставимых ценах на 5,3%. Потребительские цены на товары и услуги за 2015 год выросли на 27,6%, в том числе на продовольственные товары - на 30,7%, непродовольственные - на 18,8%. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе-декабре 2015 года увеличилась по сравнению с январем-декабрем 2014-го и составила 21 571 рубль. При этом наибольшая среднемесячная зарплата отмечена в городах Симферополь и Керчь, а наименьшая в Сакском и Джанкойском муниципальных районах. Общая сумма просроченной задолженности по заработной плате в организациях республики составила на 1 января 2016 года 59,8 миллиона рублей и сократилась по сравнению с предыдущим месяцем на 41,3%. При этом в первой половине 2016 года в большинстве муниципальных образований Крыма наблюдалась тенденция к росту задолженности по заработной плате. В Симферополе и Кировском районе она за этот период возросла практически в два раза. По данным за 2015 год лучшие в республике показатели естественного движения населения наблюдаются в Бахчисарайском и Симферопольском районах, а также в Судаке и Советском районе, где имеет место положительная динамика. Иными словами, количество рождающихся превышает количество умерших. В остальных городах и районах, к сожалению, наблюдается преимущественно отрицательная динамика, при этом худшие показатели имеют достаточно крупные города: Керчь, Феодосия и Ялта. Подводя итоги, стоит отметить в целом благоприятные и стабильные условия для жизни в Крыму, имеющие тенденцию к дальнейшему улучшению. Важно понимать, что самые депрессивные регионы Крыма занимают первые строчки в рейтинговой таблице, которая рассчитывалась исходя из совокупности ключевых показателей по отдельно взятому муниципалитету. Источник: "АН-Крым" (an-crimea.ru), 14 февраля 2017

В Крыму решили продать объект культурного наследия федерального значения - Распорядительная дирекция имущества Республики Крым собиралась продать объект культурного наследия. Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект соответствующего постановления представила сегодня на заседании профильного парламентского Комитета министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина. Документ предполагает выставить на аукцион 4 объекта. Министр перечислила их как «имущество детского заведения оздоровления и отдыха «Восход»; недвижимое имущество, расположенное в городе Ялта, улица Щорса, 14; имущество базы отдыха «Молочная», Сакский район, село Молочное, улица Коростенская, 22; зернокомплекс, пгт. Черноморское, улица 60 лет Октября». Однако расплывчатая формулировка «недвижимое имущество, расположенное в Ялте» вызвала большие вопросы у правого управления Госсовета. Выяснилось, что это объект культурного наследия федерального значения – усадьба Водарской. Юристы возмутились: объекты, отнесенные к особо ценным как культурное наследие Российской Федерации, равно как и памятники, включенные в список всемирного наследия, а также историко-культурные заповедники, согласно федеральному закону, вообще не могут быть отчуждены. Так как разработчики документа не предоставили информации, какой именно статус имеет усадьба Водарской, в правовом управлении Госсовета решили перестраховаться, «тормознув» проект. К слову, вызвала вопросы у юристов и пояснительная записка – ее назвали «формальной», не отражающей важной и прогнозной информации, позволяющей сделать вывод, оправдано ли отчуждение усадьбы и ее дальнейшая продажа или нет. Председатель Комитета по имущественным и земельным отношениям Госсовета Крыма Евгения Добрыня назвала подобный подход к подготовке документов «халатным». Документ отправили на доработку. Источник: РИА Новый день, 14.02.17

Власти обещают снижение цен на связь в Крыму -- Цена на связь в Крыму может выровняться до общероссийских уровней в конце первого или в начале второго квартала 2017 года, операторы связи представят соответствующие предложения к середине марта, сообщил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. В конце декабря ФАС сообщила, что сотовые операторы планируют выровнять цены на роуминг в Крыму в первом квартале 2017 года. Власти Крыма изучают уровень доходов жителей полуострова С 28 января по 10 февраля 2017 года Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по республике Крым (Крымстат) проводит выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах. "Состоялось третье заседание этой рабочей группы. На первом этапе мы договорились, что к середине марта операторы связи уже подадут предложения по изменению тарифов на услуги связи в роуминге в Крыму", - рассказал замруководителя ФАС. По его словам, это сделано с учетом тех переговоров, которые прошли между операторами связи по условиям межоператорского взаимодействия по вопросу роуминга. Были направлены оферты по снижению тарифов по межоператорскому взаимодействию, поэтому создались условия, чтобы снижать конечный тариф, добавил он. "То есть по Крыму - это конец первого квартала, начало второго квартала", - сказал он, говоря о том, в какие сроки будут соверше-ны действия по выравниванию тарифов в Крыму. Глава ФАС Игорь Артемьев в сентябре 2016 года заявлял, что внутрироссийский роуминг, в том числе роуминг в Крыму, необходи-мо отменить. Позже Голомолзин сообщил, что ведомство в ближайшее время разработает "дорожную карту" по отмене внутрисетевого роуминга в РФ. "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") сообщал, что рассматривает возможность отмены роуминга внутри России в пер-спективе. Источник: "Новостной агрегатор ukr.net" (news.allcrimea.net), 13.02.2017

В Крыму нашли зараженные захоронения свиней - Специалисты Россельхознадзора обнаружили незаконные захоронения свиней, зараженных АЧС, в Белогорском районе полуострова. Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по РК, на полуострове прослеживается ухудшение эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней. В частности, 8 февраля было выявлено очередное несанкционированное захоронение трупов свиней возле села Алексеевка, Белогорского района. По данным экспертизы, трупы животных были заражены АЧС. На следующий день неподалеку от первого нашли аналогичное захоронение. Результаты экспертизы вновь оказались положительными. Кроме того, в ночь с 10 на 11 февраля падеж свиньи был зафиксирован в личном подсобном хозяйстве И.П. ЛАЗАРЕВОЙ по улице Шоссейная, 7, села Алексеевка, Белогорского района. Утром, 11 февраля, пало еще одно животное. Специалисты отобрали патматериал и 13 проб крови от оставшихся в живых свиней. Исследования проводятся. Также, по данным ведомства, в дикой фауне Белогорского района было обнаружено два трупа павших диких кабанов без явных признаков насильственной смерти. Источник: Аргументы недели-Крым, 12.02.17

Аксёнов ввёл карантин по африканской чуме свиней на территории Белогорского района -- Власти Крыма установили карантин по африканской чуме свиней (АЧС) на территории Белогорского района возле села Алексеевка. Соответствующий указ главы Крыма Сергея Аксёнова размещён на правительственном портале. "Установить ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС на ограниченной территории - местах обнаружения трупов свиней в Белогорском районе Республики Крым, до отмены ограничительных мероприятий (карантина)", - говорится в документе. Ранее об обнаружении незаконных захоронений трупов свиней, заражённых АЧС, в Белогорском районе, сообщало крымское управление Россельхознадзора. Источник: "Крым-информ" (www.c-inform.info/news), 14 февраля 2017 18:42

"Диверсия" в Феодосии: неизвестные лишили тепла несколько домов - В крымском поселке Приморском, что под Феодосией на выходных неизвестные злоумышленники, закрыв задвижки, отключили теплоснабжение в нескольких многоэтажках. Об этом рассказал на аппаратном совещании главный инженер феодосийского филиала компании "Крымтеплокоммунэнерго" Василий Дикий. "В субботу я сказал бы, что произошло что-то похожее на диверсию. В шесть часов утра к нам поступила информация о том, что в нескольких домах на улице Гагарина (пгт Приморский – ред.) отсутствует отопление в отдельных домах. Мы выслали бригаду, после чего выяснилось, что в четыре часа утра какие-то злоумышленники закрыли задвижки на жилые дома по улице Гагарина. Мы оперативно отреагировали и восстановили теплоснабжение в семь часов", – рассказал Дикий. Он также пояснил, что ранее доступ к задвижкам был открыт, однако сейчас сотрудники "Крымтеплокоммунэнерго" вынуждены устанавливать на них замки и цепи. По его словам, предприятие обратится в полицию для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Источник: События Крыма, 12.02.17

100 миллиардов на Чатыр-Даг - что стоит за мегапроектом -- Один из символов Крыма, гору Чатыр-Даг, хотят отдать под курорт на 15 тысяч человек. Десятки баз отдыха, трасс, подъемников обещают проложить от вершины Ангар-Бурун до набережной Алушты и от вершины Эклизи-Бурун до Мраморной пещеры. Экологи говорят, что проект угрожает редким растениям и водосбору. Впрочем, пока его главная опасность в том, что все это может закончиться лишь освоением бюджетных миллиардов на проектирование. Власти Крыма за-являют о намерении отдать 2 тысячи гектаров заповедной земли на склонах Чатыр-Дага инвесторам под строительство круглогодичного спортивного туристско-рекреационного курорта "Горный Крым". Основную инфраструктуру комплекса предполагается разместить на побережье Изобильненского водохранилища в селе Изобильное, гласит сайт проекта. Сообщается, что "в условиях достаточно холодной зимы и гарантированного снега, восточные и северные склоны могут быть наиболее комфортны для горнолыжного катания и зимнего отдыха". "Предполагается соединить транспортной инфраструктурой второго уровня Алушту, село Верхняя Кутузовка и село Изобильное. Источник: "Примечания" (primechaniya.ru), 12.02.2017

«Черноморнефтегаз» закрыл базу отдыха «Мрия», работники получили уведомление о выселении - Базу отдыха крымских газодобытчиков «Мрия» в поселке Черноморское местные власти хотят переделать в круглогодичный детский центр. В регионе нет других объектов, которые по уровню своей инфраструктуры устроили бы Тюмень – регион-партнер Черноморского. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на заседании комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму стало известно о том, что ГУП «Черноморнефтегаз» закрыл базу отдыха «Мрия» и даже как медицинский центр для обследования персонала она больше не функционирует. «Все их объекты закрыты, – сообщила представитель администрации Черноморского. – Там проживают работники «Черноморнефтегаза», но они уже получили уведомление о выселении». Муниципальные власти рассчитывают получить объект в свое распоряжение, хотя руководство «Черноморнефтегаза» не торопится отдавать активы. В тоже время в регионе нет других объектов с инфраструктурой, подходящей для организации круглогодичного оздоровительного комплекса для детей Тюмени. «Требования Тюмени очень высокие», – посетовала представитель администрации. Отметим, что база «Мрия» представляет собой комплекс из отдельно стоящих домиков, общей емкостью 50 номеров. В связи с сокращением добычи и истощением месторождений «Черноморнефтегаз» уменьшает расходы на содержание и социальную инфраструктуру. Главное предприятие Крыма по добыче углеводородов вместо 1,9 млрд кубометров газа в прошлом году добыло 1,7 млрд кубометров. Причина в истощении известных месторождений и проблемах при разработке новых – территориально они находятся в нейтральных водах Черного моря, но Украина считает эту часть шельфа своей. Источник: РИА Новый день, 11.02.17

Керченских экологов накажут за встречу с представителями Общероссийского народного фронта - Встреча активистов природоохранной общественной организация «Экология и мир» и жителей Керчи с представителями штаба ОНФ Крыма, состоявшаяся в минувшую среду, получила неожиданное продолжение. Как рассказал агентству «Новый День» руководитель «Экологии и мира» Виктор Попов, накануне активиста организации Андрея Страшко «увели» в прокуратуру, где был составлен протокол об организации несанкционированного митинга. Теперь экологу грозит штраф. Общественники недоумевают, как рабочая встреча с горожанами, о проведении которой Народный фронт сообщил за три дня до приезда в Керчь, могла превратиться в митинг? По словам самого Андрея Страшко, на встрече присутствовали сотрудники правоохранительных структур и ФСБ. Они всё видели: «Если они считали это мероприятие митингом, то почему сразу, на месте, не прекратили его, а только на следующий день, задним числом, начали «разбор полётов»? – спрашивает активист. – Представители ОНФ провели несколько встреч с жителями в разных районах Керчи, где также говорили о городских проблемах, но там никто ничего противозаконного не увидел». Экологи считают, что им просто хотят «заткнуть рот». «На наш взгляд, в данном случае наблюдается нежелание надзорных органов разобраться в причинно – следственных связях, а по сугубо внешним признакам «слепить дело» и принудить общественность к молчаливому взиранию на творящийся в одном из самых загазованных городов Крыма произвол по отношению к зелёным насаждениям, защищающим здоровье граждан!» – заявил Виктор Попов. В городской прокуратуре агентству «Новый День» отказались прокомментировать ситуацию. Напомним, активисты общественной организации выступают против застройки городских парков многоквартирными домами и массовой вырубки деревьев. С конца января экологи собирают подписи горожан. На сегодняшний день уже более 1300 человек оставили свои автографы под обращением о несогласии с зональным планом, существенно сокращающим «зелёные территории» Керчи. 8 февраля во время встречи с представителями «Общероссийского народного фронта» общественники передали им обращения граждан и рассказали о своих проблемах. Источник: РИА Новый день, 11.02.17

Фонд защиты вкладчиков переедет в Крым - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) передаст учрежденный им после присоединения Крыма к России Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ) в управление крымским властям. Предполагается, что они лучше справятся с работой с активами покинувших полуостров украинских банков О том, что Фонд защиты вкладчиков «переезжает» в Крым под контроль местных властей, РБК рассказали несколько источников во властных структурах Крыма и российского правительства. По словам собеседников РБК, договоренности о передаче ФЗВ от АСВ крымским властям были достигнуты в пятницу, 10 февраля, на совещании у заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака. Для реализации этих договоренностей технически надо внести поправки в закон «О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя». Это будет реализовано в ближайшем будущем, утверждает один из собеседников РБК. Участники совещания, с которыми удалось связаться РБК, от комментариев отказались. Так же поступили в АСВ. Сейчас Фонд защиты вкладчиков — фактически «дочка» АСВ. Согласно действующей редакции указанного закона, АСВ учреждает фонд «в форме автономной некоммерческой организации в целях реализации настоящего федерального закона, передает ему имущество, издает распорядительные акты и осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим федеральным законом». По сути, у ФЗВ было две функции: выплата компенсации по вкладам за счет бюджетных средств и работа с активами ушедших из Крыма украинских банков хотя бы для частичного возврата понесенных на выплаты расходов, поясняют источники РБК. «По вкладам практически все выплачено, то, что осталось, не составляет существенной суммы, а ресурсов для того, чтобы справиться со взысканием и, главное, реализацией полученных активов, больше у местных крымских властей», — пояснил один из собеседников РБК. По данным на сайте фонда, это около 300 объектов недвижимого имущества, 50 тыс. прав требования по кредитам, многочисленное банковское оборудование (банкоматы, мебель и пр.). «По сути, АСВ свои задачи в Крыму выполнило, с уже полученными активами и многочисленными судами по обращению взыскания на еще не полученные гораздо лучше справится местная власть, у которой больше как понимания ситуации, так и административного ресурса», — добавляет еще один источник РБК. Официально банкиры не хотят комментировать происходящее в Крыму. Неофициально они согласны, что подобная передача фонда от федеральных к региональным крымским властям действительно может повысить эффективность выполнения оставшихся у фонда задач. «Учитывая, что, насколько я знаю, средства от реализации активов пойдут в крымский бюджет, это создает у местных властей прямую заинтересованность», — добавляет один из источников РБК. «Это не единственный стимул: найти новых собственников на активы украинских банков проще из Крыма, местные власти лучше знают потенциальных интересантов, не боящихся санкций», — утверждает он. Источник: РБК, 12.02.2017

В правительстве решили "простить" кредитные долги жителей Крыма перед украинскими банками -- Имущество крымчан, когда-то бравших кредиты в украинских банках, решили освободить от ареста судебных приставов. Теперь Фонду защиты вкладчиков, инициировавшему наложение ареста, придется предъявлять основательные доказательства для возобновления процедуры. Как уже сообщал "Новый День", о повальном аресте имущества крымчан, имевших займы в украинских банках, стало известно на заседании Общественной палаты Крыма в январе 2017 года. Выяснилось, что ФЗВ еще в 2014 году воспользовался неактуальными данными нотариусов, и включил в "черный список" даже тех, кто расплатился с долгами еще до воссоединения Крыма с Россией. Сама же процедура, как объясняют в Фон-де, проводилась в рамках выплаты компенсаций по депозитам крымчан, имевших вклады в украинских банках. Из-за ареста проблемными стали порядка 50 тысяч объектов, владельцы которых потеряли возможность распоряжаться ими. По информации "Коммерсанта", в правительстве России, учитывая возникшую социальную напряженность, намерены снять арест с имущества, которое не превышает стоимость в 5 миллионов рублей. Такого - всего 20% от общего количества арестованного, и в основном это "квартиры, машины, коммерческий транспорт". А вот в остальные 80% попадает имущество компаний, которые если и брали кредиты, то не меньше чем на 0,2 - 1 млрд рублей. Источник: "РИА Новый День" (novocrimea.ru), 2017-02-14

В Крым пришли коллекторы – «дали свет» пяти фирмам, еще две ждут разрешений - Жителям Крыма, имеющим какие-либо просроченные задолженности, стоит приготовиться – судебные приставы анонсировали начало работы коллекторов в республике. Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже 5 организаций в Крыму получили свидетельства о регистрации. Теперь их ждет следующий этап – занесение в единый реестр коллекторов, после чего они и начнут свою прямую деятельность. Примечательно, что по словам исполняющего обязанности руководителя управления судебных приставов по Крыму Юрия Чудновца, всеми 5 зарегистрированными организациями руководит один и тот же человек. В службе приставов его уже предупредили о том, что за работой коллекторов будут присматривать. «Мы его (руководителя фирм – прим. «НД») обязали расписаться и зачитать, так сказать, небольшую клятву директора организаций, которые будут взыскивать просроченные задолженности. О том, что обязуется соблюдать закон», – рассказал Чудновец. В то же время, главный пристав успел и «посочувствовать» директору организаций, так как, учитывая специфику работы, ожидаемые жалобы крымчан и серьезные штрафы за различные нарушения, его ждет «большая головная боль». К слову, проверки деятельности коллекторов будут происходить исключительно по обращениям от граждан. «Они должны все свои разговоры, контакты сохранять. И по нашему требованию предъявлять при проверке. То есть, поступило к нам обращение от гражданина Иванова, мы говорим, – а ну-ка, предоставьте нам распечаточку, и стенограмму записанных ваших разговоров с гражданином Ивановым. Проверяем, что ему говорилось, были ли какие-то угрозы, квалифицируем это, и если усматриваем состав административного правонарушения, то составляем протокол и направляем в суд», – пояснил порядок проведения проверки по жалобам Чудновец. Он спрогнозировал, что приличная часть обращений граждан будет поступать в прокуратуру. Кроме пяти зарегистрированных организаций, документы подали еще две фирмы. Сейчас их документы находятся на рассмотрении. Источник: РИА Новый день , 17.02.17

Британские ученые собираются приступить к полевым работам в Крыму весной 2018 года -- РИА Новости (Крым). Полевые работы с участием британских ученых и туристов могут начаться в Крыму уже весной 2018 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. В сентябре этого года, по его словам, британцы приедут на полуостров, чтобы обсудить детали сотрудничества в рамках проекта по развитию археологического туризма. "Они собираются подготовить проект, который переправят нам для согласования. Второй этап - в сентябре они планируют приехать и уже утвердить проект, начать процесс согласования - полевые лагеря не имеют права проводить никакие археологические работы, пока не будет получен открытый лист (разрешение на проведение раскопок). Познакомились они во время поездки с нашими историками и археологами, чтобы согласовать место расположения лагеря, самих полевых работ, кто вместе с ними будет принимать участие и поставили цель: весной 2018 года приступить к работе. К этому моменту нужно создать материально-техническую базу, получить согласования", - уточнил Черняк. Источник: "Новости mail.ru, Крым" (news.mail.ru/inregions/crimea), 2017-02-14

Альтернативную версию – см. раздел «Ситуация в Крыму в изложении украинских СМИ»

Мерзавцы, виновные в гибели крымчан, амнистированы - В резонансном деле с обвалом грунта на объездной трассе в Симферополе, который привел к гибели шести человек, поставили окончательную точку. Как сообщил глава крымского Следкома Михаил НАЗАРОВ, виновными по этому делу признаны четыре человека: трое из них амнистированы, четвертый – умер. НАЗАРОВ подчеркнул, что амнистия не означает, что эти люди не были признаны виновными. Он отметил, что дело в целом было сложным, а сотрудники правоохранительных органов проводили уникальные экспертизы в рамках расследования. Напомним, 29 сентября 2014 года на трассе Симферополь – Николаевка произошла трагедия. Автомобиль «ВАЗ» с пассажирами провалился в огромную яму на дороге. Отверстие глубиной 6 и шириной 8 метров образовалось на трассе из-за обвала грунта. Спасатели вытащили сильно деформированный автомобиль из ямы, в нем находились восемь человек. Двое пострадавших – годовалый мальчик и двенадцатилетняя девочка – были переданы врачам скорой помощи и госпитализированы. Остальные погибли. Источник: Аргументы недели-Крым, 16.02.17

Дальнобойщики перекрыли движение к Керченской паромной переправе со стороны Тамани - Водители грузовиков 16 февраля вечером перекрыли движение в районе поселка Ильич (Краснодарский край) на автодороге, ведущей к Керченской паромной переправе. Об этом Крыминформу сообщил очевидец событий. «Около 18:00 в районе поста ДПС в поселке Ильич (Краснодарский край) дальнобойщики полностью перекрыли фурами дорогу, ведущую к Керченской паромной переправе. На 18.30 на дороге образовалась пятикилометровая пробка», — сообщил собеседник и добавил, что акция протеста дальнобойщиков связана с длительным сроком ожидания переправы. По его словам, сотрудники ДПС пытаются стабилизировать обстановку. На место вызваны дополнительные силы полиции и местные власти, ведутся переговоры. Скопление автотранспорта на Керченской паромной переправе возникло из-за снижения ее пропускной способности, вызванного образованием льда в проливе. По последним данным ООО «Морская дирекция», в очереди на Керченской паромной переправе со стороны Таманского полуострова находятся 940 фур. Время погрузки на паромы составляет 98 часов. В порту Крым очередь составляет 280 грузовиков. Время ожидания — 28 часов. Источник: Примечания (На сайте Крыминформа данное сообщение было удалено) , 16.02.17

Руководство «Морской дирекции» обвинили в халатности из-за больших очередей с фурами на Керченской переправе - Руководство оператора Керченской паромной переправы – компании «Морская дирекция» обвинили в неспособности обеспечить нормальную работу транспортного перехода через пролив. Такое мнение озвучил экс-министр транспорта республики Анатолий Цуркин. Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за большого количества льда в Керченском проливе, в портах «Крым» и «Кавказ» скопились много грузовых автомобилей. «Халатность руководства Морской дирекции, отсутствие должного количества судов ледового класса, привели к коллапсу на паромной переправе. Работают сегодня два судна, остальные все суда находятся у причала с 6-7 февраля, потому как ледовый класс у них отсутствует, судовладельцы попросту боятся выходить, чтобы не пробить борта судна», – написал бывший чиновник у себя в Facebook. Цуркин напомнил: ранее «директор Морской дирекции рапортовал, что переправа готова к зиме, все суда ледового класса». «Уважаемый Геннадий Леонидович (генеральный директор компании – Геннадий Дедков – прим. «НД»), снимайте китель морской, вместе с парашютным значком, и разговаривайте с людьми и растягивайте очередь. Вы же говорили, что у Вас все хорошо? Расслабились Вы там по полной. Правительство ЧС собирается объявлять из-за Вашей халатности!», – утверждает экс-министр. По информации «Морской дирекции», по состоянию на 8 утра 17 января, со стороны Краснодарского края переправы ожидают 968 фур, со стороны Крыма – 270 грузовых автомобилей. Источник: РИА Новый день , 17.02.17

Статью «Керченский мост во льдах: есть ли угроза для «стройки века»?» на ресурсе «Крым Реалии» от 16.02.2017 - см. приложение 3

Органы власти и управления

"Справедливая Россия" в Крыму выбрала нового лидера -- Крымские справедливороссы избрали нового председателя совета регионального отделения партии. Как сообщили Крыминформу в пресс-службе партии, конференция состоялась в Симферополе 11 февраля. В пресс-службе подчеркнули, что 22 делегата, которые представляли интересы более 900 крымских партийцев, единогласно поддержали рекомендованную Москвой кандидатуру - Викторию Билан. "Я пришла в "Справедливую Россию" на волне воссоединения с Россией, не могла остаться в стороне. Партия мне близка тем, что занимается социальными вопросами, отстаивает социальную идеологию. Наша основная задача - работа с обращениями граждан, мы начинаем работать на базе Центра защиты прав граждан в Республике Крым", - сказала после избрания Виктория Билан. В партии уверены, что с приходом нового лидера республиканская организация активно включится в общественную жизнь республики, расширит свои ряды и поднимет свой авторитет среди граждан. Источник: "Крым-информ" (www.c-inform.info/news), 14 февраля 2017

Вынесен приговор бывшему главе Черноморского района виновному в растрате - Собранные управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему главе Черноморского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, с использованием своего служебного положения). Следствием и судом установлено, что с января по май 2014 года чиновник, используя свое служебное положение, из вверенных ему бюджетных денежных средств Межводненского сельского поселения, на основании фиктивных документов о выполнении услуг его родственниками и знакомой, не осведомленных о преступном характере его действий, незаконно перечислил и присвоил денежные средства на общую сумму более 300 тысяч рублей. Тем самым причинил материальный ущерб бюджету Межводненского сельского поселения Черноморского района Автономной Республики Крым. Приняв во внимание все доводы следствия, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 5 лет. Приговор в законную силу не вступил. Источник: Пресс-служба СК РФ по РК, 11.02.17

Крымские чиновники стали чаще отказываться от взяток - Следком -- РИА Новости (Крым). Следственные органы Крыма фиксируют рост количества уголовных дел в отношении взяткодателей, которые безуспешно пытались подкупить должностных лиц. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе сообщил руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по РК Михаил Назаров. "Говоря о преступлениях коррупционной направленности, в прошлом году у нас больше возбуждалось уголовных дел по факту дачи взятки в том случае, когда об-ращались к должностным лицами с предложением дать мзду, и должностные лица отказыва-лись от достаточно больших сумм, понимая свой долг и принимая соответствующие меры. Эту тенденцию изменения отношения к коррупционным правонарушениям мы отмечаем", - рассказал руководитель ведомства. При этом, отметил он, количество уголовных дел по фак-там получения взяток в Крыму снизилось. По информации Назарова, в прошлом году сред-няя сумма взятки составила порядка 127 тысяч рублей. При этом размер взяток по уголов-ным делам варьировался от 1 тысяч рублей до 300 тысяч долларов (более 20 млн рублей). Источник: "Новости mail.ru, Крым" (news.mail.ru/inregions/crimea), 2017-02-15

Кто пойдет вслед за Казуриным? -- Глава Крыма Сергей Аксенов интригующе анонсировал новые задержания в сфере капитального строительства. При этом он озвучил информацию о том, что сам инициировал задержание своего бывшего зама, которого прежде и уволил. А уволили Казурина, по информации "Аргументов недели - Керчь", за сорванные сроки по строительству домов для переселенцев из санитарной зоны Крымского моста. В ноябре прошлого города фирму с материка "Китеж" неожиданно отстранили от строительства. Вместо нее по процедуре выбора единственного поставщика была назначена скандально известная компания "КРЭЧ-15", причастная к строительству в Керчи "дома-призрака" на улице Павлика Морозова. И ряда других объектов по всему Крыму. Примечательно, что руководителя этой фирмы Романа Лукичева ранее окрестили крымским "горем", поскольку он успел завалить не один крупный государственный заказ. Но если для республики Лукичев был горем, то для Казурина казался, очевидно, счастьем. В пресс-релизе Следственного комитета фигурирует сумма в 27 миллионов рублей - это взятка Казурину за согласование единственного поставщика. Поскольку бывший вице-премьер брал взятки не сам, а через посредника, таковым вполне может оказаться высокопоставленный чиновник в Керчи. По информации "Аргументов недели - Керчь", к делу причастен один из заместителей главы администрации города, отвечавший за строительство домов для переселенцев. Слухи об этом, однако, сам предмет внимания успел опровергнуть в беседе с журналистами. Но Аксенов обещал - значит, будем следить. Источник: "АН-Крым" (an-crimea.ru), 15 февраля 2017

Аксенов раскрыл свою роль в задержании бывшего вице-премьера Крыма - Глава Крыма Сергей Аксенов инициировал служебную проверку в отношении своего бывшего заместителя Олега Казурина более чем за два месяца до его задержания по подозрению в получении взятки. Об этом он сообщил в среду, 15 февраля, передает «Крыминформ». «В ноябре прошлого года мной были обнаружены признаки совершения преступления по ряду статей УК РФ. Мной была назначена проверка Антикоррупционным комитетом ряда направлений деятельности господина Казурина. Большинство материалов еще в ноябре-декабре были переданы в МВД, Следственный комитет, ФСБ», — заявил Аксенов, уточнив, что все это время контактировал с руководителями силовых структур. Глава Крыма также выразил уверенность, что это не последнее задержание среди его подчиненных. «Есть еще вопросы к отдельным должностным лицам», — сказал он, упомянув Службу капитального ремонта. Ранее в среду стало известно, что в отношении бывшего зампредседателя Совета министров Крыма возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки. По данным следствия, в период с августа по декабрь прошлого года чиновник получил через посредника часть взятки, общий размер которой составлял 27 миллионов рублей. За эти деньги он должен был способствовать выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилья на полуострове. Следственный комитет не называл имя подозреваемого. Источник «Крыминформа» сообщал, что это Олег Казурин и что он был задержан в среду в аэропорту Симферополя перед вылетом в Москву. 30 декабря глава Крыма досрочно прекратил полномочия Казурина. Отмечалось, что он подал в отставку по собственному желанию. Олег Казурин стал заместителем председателя Совета министров Крыма в январе 2016-го. До этого он работал директором департамента городского хозяйства Севастополя. Источник: Лента.ру, 16.02.17

Симферопольские чиновники втихаря убрали "Доску позора" В Симферополе пропала "Доска позора". Как сообщили изданию "КП-Крым" в администрации Симферополя, стенд убрали навсегда. Напомним, "Доска позора" появилась 21 ноября 2016 года на улице и в холле симферопольской администрации. Так власти объявили борьбу с нерадивыми чиновниками и бизнесменами. "Ближе к Крещению на стенде появятся новые лица, – сообщил в конце прошлого года глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев. – Уже есть кандидатуры. Это и дорожники, и чиновники. Список небольшой, но весомый". Тем не менее, примерно полтора месяца назад доска бесследно исчезла. "Доску убрали временно. Сейчас рассматриваются вероятные кандидаты, которые могут попасть на стенд", – пояснили в пресс-службе администрации. Но прошло уже несколько недель, а на прежнее место "Доска позора" так и не вернулась. "Да не будет уже никакой доски, – сказал источник в администрации. – Пиар-акция прошла, все, теперь ее убрали. Она городским властям только мешает, люди ведь в суд могут подать". И действительно, почти все, кто оказался на "Доске позора", собираются подать в суд. В середине ноября, когда ее торжественно открывали, на стенде были трое: бывший главный архитектор Симферополя Эрнст Мавлютов, который был уволен по статье, депутат Симферопольского горсовета Сергей Попов – за "весомый вклад" в развитие торговли крымской столицы, а также подрядная организация "Союздорстрой-10", которая "украсила" доску "за укладку асфальта в дождь". Мавлютов уже подал иск в суд к властям города за незаконное увольнение. Сейчас он готовит второе обращение в суд, потому как, по его словам, "Доска позора" порочит его репутацию. Депутат, а точнее экс-депутат (он положил мандат после того, как его портрет повесили на стенд), Попов тоже думает судиться. А вот дорожники в суд не подавали, или, по крайней мере, не афишировали. Источник: События Крыма, 16.02.17

На следующей неделе сменится руководитель «Крымтеплокоммунэнерго» — Аксенов - Глава РК Сергей Аксенов на следующей неделе собирается уволить главу «Крымтеплокоммунэнерго». Об этом он сообщил во время встречи с начальником Службы по экологическому и технологическому надзору Республики Крым Павлом Козловым, сообщает пресс-служба главы Республики. В свою очередь Павел Козлов выступил с инициативой начать подготовку к отопительному сезону уже весной. Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), в Бахчисарае уволили директора МУП «МО ГПББР РК «Городские тепловые сети» за завышенные тарифы и закупку некачественного оборудования. Источник: РИА Новости (Крым)., 16.02.17

В Крыму назначили нового главу Росприроднадзора - Сергею Аксенову представили назначенного на должность руководителя управления «Росприроднадзора» по Крыму Олега Медведева. Об этом 16 февраля сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю правительства Крыма. По словам нового руководителя Росприроднадзора, одним из основных направлений работы он видит внедрение в Крыму новой системы обращения с отходами и контроль за ее выполнением. Сергей Аксенов отметил, что важным в работе Росприроднадзора является недопущение появления новых свалок на территории полуострова. «Есть свалки, которые не соответствуют федеральному законодательству, но внесены в В пресс-службе правительства Крыма отмечают, что в прошлом году управление Росприроднадзора провело 391 проверочное мероприятие, 17 экологических экспертиз на «важных объектах». Источник: Крым Реалии , 17.02.17

Аксенов уволил главу Службы госстройнадзора РК - Глава Республики Крым Сергей Аксенов уволил начальника Службы государственного строительного надзора Республики Крым Сергея Тимощенко. Об этом Сергей Аксенов сообщил на своей странице в соцсети Facebook. «Сегодня было принято решение об отстранении от должности начальника Службы государственного строительного надзора Республики Крым господина Тимощенко. К сожалению, этот господин являлся не начальником, а вольным созерцателем того, как на территории Крыма идет незаконное строительство. Даже несмотря на массовые жалобы крымчан, от него не было никакой реакции», — говорится в сообщении. По словам главы Республики, Тимощенко самоустранился от первоочередных целей и задач службы — контролировать соблюдение требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством еспублики Крым для объектов капитального строительства. «Остается резюмировать: Служба государственного строительного надзора Республики Крым практически не работает. Не хочу всех подводить под одну гребенку и понимаю, что люди не везде одинаковые, но получается, что никаких инициатив от службы для того, чтобы исправить ситуацию, не поступало», — уточнил глава Крыма. Сергей Тимощенко возглавлял Службу государственного строительного надзора Республики Крым с декабря 2014 года. Источник: РИА Новости (Крым), 16.02.17

Статью «За национализацию в Крыму заплатит вся Россия» в издании «Примечания» от 16.02.2017 – см. приложение 2

Ситуация в Крыму в изложении украинских СМИ

О "раскопках британских ученых" в Крыму -- Российские информагентства 9 февраля сообщили о том, что в Крым приехали археологи из Великобритании, которые назвались учеными Бристольского университета. Речь идёт о Ниле Фолкнере, Патрике Мерсере и Род-жере Варде. Приехали для того, чтобы вести раскопки, связанные с Крымской войной, нала-дить сотрудничество вплоть до работы студентов на полуострове. Новость о приезде британ-цев давалась со ссылкой на главу комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка. Судя по тексту на РИА, Фолкнер выступил от имени Бристольского университета, который якобы "готов стать академическим партнером проек-та". Официально, участников поездки в Крым называют учеными Бристольского универси-тета, авторами военно-исторического журнала "Живая Военная история". Мерсер - "военный историк, специалист по Крымской войне", Нил Фолкнер - "ведущий конфликт-археолог Ев-ропы", и Варда - "учёный, участник полевых экспедиций". На самом деле, к Бристольскому университету косвенное отношение имеет только Нил Фолкнер, который когда-то там пре-подавал, а сейчас нет. Крым Реалии дозвонились до пресс-службы университета, где им от-ветили: "Они не профессоры Бристольского университета. Один из них - Нил Фолкнер, пре-подавал в нашем университете в течении нескольких лет. Но сейчас не является сотрудником нашего университета. Кем являются его спутники, мы не знаем". Нил Фолкнер действитель-но достаточно известный учёный и популяризатор истории и археологии, марксистских, ре-волюционно-социалистических взглядов. Сейчас он активист Лейбористской партии и в ле-ворадикальной группе Momentum поддерживает Корбина, который стоит на очень жестких антиамериканских позициях, а НАТО и вовсе отказывает в праве на существование. Впро-чем, Патрик Мерсер, - гораздо интереснее. Бывший военный, бывший парламентарий Пала-ты общин от консерваторов, в 2007 году Мерсер ушел в отставку с поста пресс-секретаря ка-бинета Кэмерона после расистских высказываний в интервью The Times. В интервью он много рассуждал о чернокожих солдатах в армии и, фактически, оправдывал насилие по эт-ническому принципу. В 2013 году он повторился, рассказав журналисту анекдот про "крова-вого еврея". У Мерсера было и несколько скандалов, связанных с незаконным лоббировани-ем. В 2013 году его обвиняли в лоббировании интересов руководства частной охранной ком-пании Clearwater, которому он помог сделать пропуск в парламент, за что получал 9000 фун-тов стерлингов в год. Мерсер заявил, что это оплата консультационных услуг. Clearwater за-нимается вопросами безопасности на море, отслеживанием и защитой судов, нефтяных и га-зовых вышек. Самым серьезным скандалом по вопросам лоббирования стало обвинение Мерсера в небескорыстном отстаивании в парламенте интересов некой бизнес-группы "Дру-зья Фиджи" в 2014 году. На самом деле, вместо лоббистов от бизнеса к нему обратились журналисты Daily Telegraph и ВВС Panorama, проводящие расследование о лоббировании. Переговоры с Мерсером были записаны на камеру, расследование было опубликовано, со-стоялось заседание Комитета по стандартам, который принял решение отстранить Мерсера на шесть месяцев. "Правила признают, что лоббирование со стороны третьих лиц может быть легитимной частью процесса, но это совершенно неприемлемо для членов парламента - быть оплачиваемым лоббистом. Господин Мерсер не только занимается оплачиваемой адвокацией, но он также создал сомнительную репутацию Палаты общин", - говорится в протоколе заседания Комитета. Мерсер подал в отставку и сказал, что ему "очень стыдно". Мер-сер, кстати, приезжал в Крым в 2012 году, когда еще был парламентарием. Он предложил снять на полуострове фильм "Золото Англии", о гибели английского транспортника "Черный принц" у Балаклавы по собственному сценарию. В январе 2014 года он снова был в Севастополе, и снова обсуждал съемки фильма, которые так и не состоялись. Про некоего Роджера Варда вообще ничего не известно, но и Мерсера, в принципе, должно хватить. Единственное упоминание о Варде касается каких-то поисковых работ на полях сражений с металлоискателем. То есть, приезжали, конечно, никакие не ученые Бристольского университета, они к нему никакого отношения не имеют. Мерсер и вовсе не ученый, а, как бы это помягче, авантюрист, несколько раз пойманный на расизме и проплаченном лоббизме. Ну понятно, что никто из крымских властей ничего опровергать не будет. Заур Смирнов про административ-ное задержание активиста недавно сказал, что это была операция ФСБ по ликвидации ячейки Хизб ут-Тахрир, и ничего. Украинская КП, кстати, дает новость о "раскопках британских ученых в Крыму" со ссылкой на ту же пресс-службу Бристольского университета, которая якобы и статус ученых подтверждает, и о планах раскопок уверенно говорит. Украинский минкульт попросил МИД направить в Лондон и Москву ноту протеста в связи с заявленными планами "британских ученых" в Крыму, и обратился в Юнеско за защитой объектов на полу-острове. Вообще, нужно уже обобщать данные о привлечении иностранцев, разных авантю-ристов, радикалов и т.д., в Крым для легитимизации того, что здесь происходит. "Делегации" приезжают на полуостров постоянно, участники зачастую мутные, статус неофициальный. В российских СМИ, разумеется, это все подается совсем иначе. Источник: "15 МИНУТ" (15minut.org), 15 февраля 2017

Крымский "депутат" написал сочувственное письмо Трампу: "Я понимаю, что ваши озверевшие оппоненты в США разорвут Вас на части" -- Экс-депутат горсовета Севасто-поля и нынешний так называемый депутат "госсовета" оккупированного Крыма Евгений Ка-банов написал письмо президенту США Дональду Трампу. Текст письма Кабанов разместил на своей странице в Facebook. В своем письме "депутат" поднял болезненный для РФ вопрос западных санкций и рассказал о якобы их бесполезности. Сначала Кабанов рассуждает в письме о "логике санкций", после чего просит Трампа "понять нас". "Я не настолько наивен, чтобы просить Вас о немедленной отмене санкций, хотя, поверьте - они действительно бес-полезны для Америки, а мы в своей истории успешно преодолевали гораздо более трагиче-ские времена. Я прошу только одного - попытайтесь понять нас, господин президент. Я могу пригласить Вас в гости, но понимаю, что ваши озверевшие оппоненты в США разорвут Вас на части хотя бы за намёк на такое понимание", - пишет "депутат". По его мнению, един-ственный осязаемый результат западных санкций, это "всё больше растущая неприязнь к США и Европе, как минимум непонимание их мотивов". Источник: "15 МИНУТ" (15minut.org), 16 февраля 2017

В Крыму мировые судьи работают без интернета и лицензионных программ -- Комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления провел опрос ми-ровых судей 79 судебных участков по вопросу материально-технического обеспечения их деятельности. Главные проблемы - отсутствие лицензионного программного обеспечения и интернета. Об этом сообщил глава профильного парламентского Комитета Ефим Фикс, со-общает пресс-служба крымского парламента. В Севастополе выявили нарушений на 90 млрд рублей Контрольно-счетная палата Севастополя в ходе проверок выявила в 2016 году финан-совых нарушений на сумму 92 млрд рублей. "Среди озвученных проблем - отсутствие лицен-зионного программного обеспечения, внутренней сети, исполнительных листов, интернета, стационарной телефонной связи, осуществление ремонта за счет собственных средств и ряд других. На мой взгляд, при подготовке мировой юстиции допущены серьезные недоработки. Мировой судья пришел на работу - он должен вершить правосудие, там люди этого ждут. Все инструменты для решения этого вопроса были", - подчеркнул глава профильного парла-ментского Комитета. Фикс также обратил внимание на проблему комплектования штата ми-ровой юстиции секретарями судебных заседаний. Источник: "Новостной агрегатор ukr.net" (news.allcrimea.net), 17.02.2017

Матери политузника украинца Евгения Панова не дают свидания с сыном - 10 февраля 2017 года, Вера Котелянец (мать Панова) получила очередной отказ от ФСБ России на просьбу о свидании с сыном. Об этом брат украинца Игорь Котелянец написал на своей странице в Фейсбук. По словам Игоря Котелянца, этот отказ далеко не первый. За все время нахождения Панова в СИЗО Лефортово, ни разу родственникам украинца не дали возможности его увидеть. Хотя российский Федеральный закон от 15 июля 1995 г. N 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» предусматривает два свидания в месяц подозреваемых с родственниками, старший следователь УФСБ по Крыму и Севастополю Селиванов К.В. ответил отказом, мотивируя его тем, что в данное время у него нет оснований для предоставления свидания родственникам с Пановым. «Так в ФСБ на нашу миллионную просьбу и ответили. Основания. На свидание. Вы понимаете? Их, наверное, в этом государстве какая-нибудь специальная Служба выдачи оснований на свидания выдает..», — написал возмущенный очередным отказом Игорь Котелянец. Дополнительно Крымской правозащитной группе Котелянец сообщил, что у родственников Панова не было не только свиданий, но и телефонных разговоров с Евгением. Письма, которые отправляют украинцу в СИЗО, доходят тоже не все. От матери Евгений получает, примерно, каждое третье письмо, от жены отдали всего три письма, а от него самого (брата) вообще письма Панову не передают. Также есть проблема с доставкой посылок в СИЗО. Последние посылки, а именно: обувь и 20 кг продуктов, которые отправили родственники, Панову так и не отдали. У Евгения в СИЗО обострились хронические заболевания, сильно болят колени, и ему необходимы медикаменты. Источник: Крымская правозащитная группа, 10.02.17

Владимир Дудка заявил в «суде» о неоказании медицинской помощи - Крымчанин Владимир Дудка, фигурант так называемого «дела украинских диверсантов», заявил в суде, что в СИЗО Симферополя ему и другим арестованным не оказывают необходимую медицинскую помощь. Дудка пожаловался суду, что в камере СИЗО холодно, постоянные сквозняки. Медикаменты, которые передали родственники, ему отдали с задержкой в целый месяц. По информации Крымской правозащитной группы, у Владимира Дудки после задержания обострились сразу нескольких хронических заболеваний. Еще в декабре прошлого года было известно, что Владимиру Дудке необходимо медицинское обследование. Он самостоятельно пытается лечиться, но без помощи специалистов такое лечение не дает результатов. Защитник Владимира Дудки отправил адвокатский запрос в медсанчасть СИЗО о состоянии здоровья своего подзащитного, но ответа до сих пор не получил. 26 января 2017 года в «Севастопольском городском суде» прошло судебное заседание. Суд отклонил жалобу на решение «Ленинского районного суда города Севастополя» и оставил Владимира Дудку под стражей до 8 марта 2017 года. Владимира Дудку, а также Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова задержали 9 ноября 2016 года в Севастополе. По версии ФСБ, они являются участниками диверсионно-террористической группы ГУР Минобороны Украины. 10 ноября 2016 года по постановлению «Ленинского районного суда г. Севастополя» Владимиру Дудке, как и Дмитрию Штыбликову и Алексею Бессарабову, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу с последующим этапированием в ФКУ СИЗО-1 г. Симферополя. Уже третий месяц они находятся в заключении. 30 декабря 2016 года «Ленинский районный суд города Севастополя» продлил срок содержания под стражей в отношении Штыбликова, Бессарабова и Дудки до 8 марта 2017 года. Крымская правозащитная группа заявила, что граждане Украины, задержанные в Крыму в период с августа по ноябрь 2016 года по делу так называемых «украинских диверсантов» (Евгений Панов, Андрей Захтей, Редван Сулейманов, Владимир Присич, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, Владимир Дудка, Глеб Шаблий, Алексей Стогний), лишены свободы по политическим мотивам с нарушением фундаментальных прав и свобод и являются политическими заключенными. Источник: Крымская правозащитная группа, 10.02.17

Крымский обет молчания - Герои моих статей регулярно просят не называть их имена. Это понятно, если человек раскрывает махинации руководства, а сам планирует и дальше трудиться на предприятии. Или если его правда настолько значима, что могут пострадать другие люди. Но каждый раз меня просят не ставить реальную фамилию или написать, что комментарий дан анонимно только потому, что страшно. Страшно говорить. Оценить деятельность завода «Крымский титан» в Армянске? Страшно! Меня потом уволят, если я скажу, что предприятие лишает нас питьевой воды. Это правда? — спрашиваю я. Правда. А почему вы не хотите о ней рассказать? — задаю следующий вопрос. Страшно! — отвечают мне. Такое ощущение, что в Крыму всем страшно. А если попытаешься поговорить — тебя тут же объявят юродивым. Повесят табличку на шею и начнут закидывать камнями. Примерно так и произошло с моей коллегой, Еленой Алешечкиной, честно написавшей о своей жизни с мужем. Ее тут же стали закидывать сообщениями с оскорблениями и чуть ли не угрозами. Она высказалась о личном, а не о Путине или Украине. Но ей тоже стали указывать свое место.

В Крыму правду не говорят. Тут нужно молчать.

А если ты заговоришь, тебя обвинят хохлом, фашистом, американским шпионом и кем угодно дальше — по списку страшнейших врагов России. Потому что в Крыму нужно только радоваться. Дорогам, образованию, медицинским услугам. Ямы, навязанная сверху школьная программа для идиотов, очередь к неврологу за талончиком с 6 утра? Молчать! А недоволен — вон граница, иди к своим укрофашистам! Объясните мне, откуда это? Почему в Крыму стало прилично заклеивать себе рот скотчем и тихонько сидеть в углу? Неужели непонятно, что те, кто терпит и молчит, будут вечно жить как крепостные на скотном дворе? Для контраста — Куйбышева 7, Симферополь. Жителям сказали — убирайте свою парковку, мы будем строить многоэтажку вместо нее. Предупредили — наверху все решено, можете даже не пищать, вы проиграете. Что сделали люди? Они начали не пищать, нет. Они начали орать. Устроили митинги, пресс-конференции, рассказали всем и каждому о том, что им хотят ухудшить условия жизни. И сейчас у них есть шанс добиться того, чтобы парковку оставили. Или хотя бы не построили на ее месте многоэтажный дом с видом на кухни и спальни в соседних зданиях. Говорить — это правильно. Правильно — не бояться. Не прыгать в кусты постоянно, трясясь от страха. И пока крымчане не осознают, что о проблемах можно и нужно кричать, у нас все так и останется. Если стадо довольно, менять условия выгула никто не будет. Источник: Примечания, 13.02.17

У защиты «крымского диверсанта» Захтея нет доступа ко всем материалам следствия – адвокат Адвокаты «украинского диверсанта» Андрея Захтея не имеют доступа ко всем материалам следствия. Об этом в интервью РБК Украина заявил российский адвокат Илья Новиков. «Недавно в СМИ появилась информация, что дело «крымских диверсантов» скоро поступит в суд. У нас, адвокатов, такой информации пока нет. И нет доступа ко всем материалам следствия», – заявил Новиков. В январе Московский суд оставил под арестом «украинского диверсанта» Андрея Захтея. 10 августа ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа 2016 года в аннексированном Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Источник: Крым Реалии, 11.02.17

Крымский суд не удовлетворил требования жителей Гурзуфа не передавать землю "Артеку" - "Верховный суд" Крыма отказал в удовлетворении апелляции жителей Гурзуфа, требовавших признать незаконной передачу детскому центру "Артек" земельного участка площадью 40 гектаров. Речь идет о передаче детскому центру территории, на которой расположен жилой массив и местный пляж "Гуровские камни". Сопредседатель пророссийского общественного движения "Крым наш" Игорь Барышников, комментируя решение суда, заявил, что судьи "не принимают во внимание нарушение прав жителей Гурзуфа". "Суд фактически рассматривает только нарушение конкретно наших прав, и аргумент министерства имущественных отношений в том, что лично у нас нет собственности в "Артеке", поэтому в иске нам отказать… Я считаю, это смехотворно звучит. Учитывая то, что у истцов нет собственности потому, что эту собственность им не дали оформить, поскольку эти нарушения продолжаются достаточно длительное время", – сказал он. Барышников отметил, что не исключает в будущем проведения сходов граждан, митингов и других форм народного недовольства и выразил опасение, что Гурзуф "исчезнет как курорт". "Гурзуф станет криминогенным местом, а его богатства – в первую очередь, природа и памятники архитектуры – будут, в лучшем случае, доступны ограниченному кругу лиц, а в худшем случае – погибнут, как это происходит с "Гуровскими камнями", – отметил общественник. Источник: События Крыма, 10.02.17

Власти Севастополя игнорируют выводы контрольно-счетной палаты -- В Крыму ужесточат проверку документов, заверенных украинскими нотариусами, из-за участившихся случаев подделок, сообщил глава Госкомитета по государственной регистрации и кадастру Республики Александр Спиридонов. "Факты отдельных нарушений не принимаются к сведению. Отмечается формальное отношение отдельных должностных лиц объектов контроля к рекомендации палаты по к устранению выявленных нарушений", - сказала Кокарева. - …виновные в нарушениях лица не привлекаются к дисциплинарной ответственности. Не организуется и не ведется претензионная работа". Она добавила, что информация о неисполнении представлений палаты направляется в прокуратуру Севастополя для принятия мер реагирования. По мнению главы КСП, без должного внимания остаются выводы и замечания палаты об отсутствии финансово-экономических обоснования расходов и планируемых бюджетных ассигнований. "Что создает риски неэффективного использования бюджетных средств", - отметила Кокарева. Источник: "Новостной агрегатор ukr.net" (news.allcrimea.net), 15.02.2017

На Керченской переправе сообщают о скоплении около 700 машин -- На Керченской паромной переправе скопилось около 700 автомобилей. Об этом 13 февраля сообщили в пресс-службе оператора переправы. "Со стороны порта "Крым" - 6 легковых, 1 автобус, 118 грузовых автомобилей, со стороны порта "Кавказ" - 64 легковых, 2 автобуса, 555 грузовых автомобиля", - отметили в пресс-службе. В пресс-службе предприятия добавили, что время ожидания погрузки для грузовых автомобилей превышает 46 часов. В связи с ухудшением по-годных условий, водителей грузовых транспортных средств просят воздержаться от поездок через Керченскую паромную переправу. Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы. На Керченской паромной переправе скопилось около 700 автомобилей. Источник: "Крым.Реалии" (ru.krymr.com), 2017-02-13

Рабочий мост создал ледяной затор и остановил судоходство в Керченском проливе - эксперт - -- Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор Крымского департамента фонда "Майдан иностранных дел", главный редактор портала BSNews Андрей Клименко, передает Центр журналистских расследований. "Тут такой интересный "нежданчик" образовался вчера-позавчера в Керченском проливе... Рабочий мост через Керченский пролив вызвал остановку дрейфа льда из Азовского моря в Черное и создал ледяной затор в проливе. И хотя лед этот тонкий (5-10 см), но его в Азовском море много и деваться ему некуда, началось торошение льда", - написал Клименко. Он также опубликовал спутниковый снимок, на котором хорошо видно скопление льда перед технологическим мостом, которое полностью перегородило Керченский пролив. Клименко отметил, что два российских ледокола "Капитан Мошкин" и "Капитан Крутов" были срочно переброшены в Керченский пролив из Азовского моря, где они очень нужны на проводке ледовых караванов, которые с вечера 14 февраля пытались пробить судоходный канал в льдах Керченского пролива. "Но пока движения там незаметно. Вывод: проектировщики моста гидрографию Азовского моря и Керченского пролива не читали, ни модельного, ни компьютерного моделирования не проводили", - добавил эксперт. Информацию Клименко подтверждает и карта движения и позиций судов в реальном времени, которую публикует известный сайт MarineTraffic. На ней видно большое количество судов, скопившихся в Керченском проливе со стороны Черного моря. Источник: "Центр журналистских расследований" (investigator.org.ua), 16.02.17

Панова и Захтея этапировали из Москвы в Крым - - -- Об этом сообщил на своей странице в Facebook российский адвокат Илья Новиков, передает Центр журналистских расследований. "Захтея и Панова этапировали в Крым. "Дело крымских диверсантов", похоже, скоро пойдет в суд", - написал адвокат. Как сообщал Центр журналистских расследований, 7 августа 2016 года ФСБ заявила о том, что "границу" между Крымом и материковой Украиной якобы дважды прорвали украинские диверсионно-разведывательные группы. В качестве доказательства, ФСБ были продемонстрировано видео с признаниями задержанных "диверсантов" - водителя АТП Запорожской АЭС Евгения Панова и строителя из Евпатории Андрея Захтея. 12 августа стало известно о третьем задержанном ФСБ "диверсанте" - Редване Сулейманове. При этом председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубарова заявил, что Сулейманов был задержан в Крыму за три недели до событий у админграницы. Крымская правозащитная группа узнала имя четвертого фигуранта, задержанного в августе по делу "украинских диверсантов" - это харьковчанин Владимир Присич. Панов и Захтей содержались в московском СИЗО "Лефортово". Сулейманов находится в СИЗО Симферополя. Судьба Присича точно неизвестна. Возможно, он находится в СИЗО Симферополя либо в СИЗО "Лефортово" в Москве. 17 января начальник "управления ФСБ РФ по Республике Крым и Cевастoполю" Виктор Палагин заявил, что следователи ФСБ завершили расследование и готовы передать в суд уголовные дела задержанных в августе 2016 года так называемых "украинских диверсантов", которые подозреваются в якобы намерениях совершить теракты и диверсии на полуострове. Источник: "Центр журналистских расследований" (investigator.org.ua), 15.02.2017

В Керченском проливе скопилось около сотни судов - Из-за непогоды и обледенения в Керченском проливе 16 февраля скопилось большое количество судов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервисаMarrine Traffic, который в реальном времени отслеживает перемещение судов. Всего около сотни судов находятся вечером 16 февраля в Керченском проливе, часть из них, согласно сведениям из открытых источников, направляются в российские порты Азов, Ейск, Ростов и Ростов-на-Дону. Также есть суда, следующие с турецкие порты Трабзон, Самсун и Зонгулдак и в украинский Мариуполь, куда направляется сухогруз Stevia под флагом Монголии. Как сообщает пресс-служба российского Минтранса, в Азовском море проводку судов осуществляют четыре ледокола «Росморпорта». Речь идет о кораблях «Капитан Мошкин», «Капитан Демидов», «Капитан Чудинов», «Капитан Крутов». В российском ведомстве отметили, что в случае необходимости могут направить буксиры и спасательное судно для обеспечения работы керченской переправы. В ведомстве отметили, что с 10 по 13 февраля ледокол «Капитан Демидов» провел караван из 20 судов (12 судов на Ростов-на-Дону, пять на Азов, три на Таганрог) от Керченского пролива до портов назначения. После этого ледокол 13 февраля отправился в Керченский пролив с караваном из 19 судов. Ледоколы «Капитан Мошкин» и «Капитан Чудинов» осуществили совместную проводку каравана из 34 судов из портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, отметили в российском министерстве. Непогода отразилась на работе Керченской переправы в Крыму. На переправе со стороны Крыма 16 февраля погрузки на паром ожидают 276 грузовиков, а со стороны соседней России, в порту «Кавказ» – 878. Время ожидания парома превышает 90 часов. Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы. Источник: Крым Реалии , 17.02.17

Журналисты СТБ и «Громадського радіо» были задержаны в Крыму - В Симфероволе правоохранители задержали съемочную группу телеканала СТБ и журналистку «Громадського радіо» Ирину Ромалийскую. Как рассказала в своем Facebook журналистка СТБ Алена Лунькова, правоохранители уже больше часа проверяют их документы. В свою очередь Ирина Ромалийская сообщила, что ее паспорт тоже забрали. По словам координатора «Медийной инициативы за права человека» Марии Томак, пока что журналисты и правоохранители находятся на улице, а не в райотделении полиции. "Надеюсь, этим и закончится... Но держим на контроле.Адвокат уже едет", - пишет она в своем Facebook. Позже Ирина Ромалийская сообщила, что правоохранители отпустили журналистов. Источник: Телекритика. Ua , 17.02.17

Российский депутат, получивший гражданство Украины, написал закон, по которому будут судить Ильми Умерова - Депутат Госдумы Денис Вороненков, получивший украинское гражданство, является автором многих реакционных законов. В том числе тех, по которым преследуют людей в оккупированном Крыму Российское издание Znak.com исследовало парламентское наследие супругов Дениса Вороненкова и Марии Максаковой. Среди прочего, оказалось, что новый гражданин Украины в декабре 2013 года вместе с рядом других депутатов от КПРФ, в том числе Зюгановым и Мельниковым, стал соавтором введения в Уголовный кодекс статьи 280.1 об ответственности за публичные призывы к нарушению целостности РФ. Напомним, по этой статье в Крыму преследуют людей, считающих Крым аннексированным. «Оказывается, беглый депутат Вороненков, которому предоставили гражданство Украины был соавтором поправки в УК РФ, которой была введена статья 280.1 именно по ней скоро будут судить Ильми Умерова», − прокомментировал на своей странице в Facebook данную информацию адвокат Николай Полозов. Источник: 15 минут, 17.02.17

Разное

Украинцы предлагают крымским пограничникам взятки "на всякий случай" -- С начала 2017 года сотрудниками крымского погрануправления было пресечено несколько попыток предъявления документов с вложенными в них деньгами. При этом, довольно часто граждане, пересекающие границу, делают это "на всякий случай". Так, в пункте пропуска "Джанкой" гражданин Украины вложил в паспорт 500 рублей и передал его сотруднику погрануправления. Что интересно, паспорт украинца был в полном порядке. Когда пограничник спросил гражданина, что делает купюра в документе, последний внятного ответа дать не смог. Подобный случай произошел и на территории пункта пропуска "Армянск". Правда, в данном случае гражданин не поскупился и сунул в паспорт купюру в 5000 рублей. Источник: "Новости mail.ru, Крым" (news.mail.ru/inregions/crimea), 2017-02-16

Приложение 1

«Миллет» и Ко: сколько стоят новые рупоры власти в Крыму

Крым Реалии, 16.02.2017

В начале февраля в Крыму начала вещать крымскотатарская радиостанция «Ветан седасы» («Голос Родины»). Она работает на базе государственного крымскотатарского телеканала «Миллет» («Народ»). Крым.Реалии выясняли, во сколько крымским и российским налогоплательщикам обходятся новые рупоры власти. Радио «Ветан седасы» зарегистрировали в августе 2015 года – вскоре после того, как в выдаче таких же свидетельств отказали радиостанции «Мейдан» и ряду других крымскотатарских СМИ, которые много лет работали на полуострове до аннексии. Пока эфир «Ветан седасы» можно слышать только в Симферополе и Симферопольском районе, но в последующем им планируют покрыть весь полуостров. Интересно, что создатели радиостанции на своем сайте называют ее «Ветан седасы», а в реестре Роскомнадзора она значится как «Ватан седасы». В крымскотатарском сообществе утверждают, что последний вариант является более правильным с точки зрения грамматики, и удивляются, почему владельцы СМИ этого не учли. Радиостанция является проектом крымскотатарского телеканала «Миллет» («Народ»). Последний появился в Крыму после того, как Роскомнадзор отказал в регистрации телеканалу ATR. Крымские чиновники называют «Миллет» общественным телеканалом, хотя на самом деле он является государственным – его учредил Госкомитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан подконтрольного России правительства Крыма. Глава ведомства Заур Смирнов уверяет, что появление таких СМИ способствуют развитию крымскотатарского общества. «За короткий период, в Крыму появился долгожданный общественный телеканал «Миллет», скоро состоится запуск радио «Ветан седасы», начала издаваться газета «Мераба». Помимо этого, Госкомнац и Медиацентр имени Гаспринского, в который вошли ряд крымскотатарских государственных печатных изданий, сотрудничают с писателями, финансируя издательство книг. Я уверен, что это высокие показатели и мы собираемся и в дальнейшем развивать и укреплять позиции крымскотатарского языка и литературы», – заявлял он крымским СМИ. Сколько стоит новый медиапроект, Смирнов не уточняет. Крым.Реалии выяснили, что на другие крымскотатарские проекты за последние два года подконтрольные России власти полуострова потратили более чем 300 миллионов рублей. Миллионы «Миллета» Согласно отчетам подконтрольного России крымского Госкомнаца, телеканалу «Миллет» в год его создания выделили 214,2 миллиона рублей. В прошлом году телекомпания получила на свою деятельность в два раза меньше средств – 111 миллионов рублей. Большая их часть ушла на выплату зарплат сотрудникам и налоговые отчисления. По состоянию на 1 января этого года, на деятельность «Миллета» выделили 116 миллионов рублей. По оценкам владельца крымскотатарского телеканала ATR Ленура Ислямова, такие бюджеты необоснованно завышены. «Если мы говорим о картинке, которую вещает «Миллет», и о том оборудовании, которое у него есть, можно говорить о затратах не более 25-35 миллионов гривен (по нынешнему курсу – 50-70 миллионов российских рублей. – КР) в год. Ведь они все сделали на ресурсах украинской ГТРК «Крым» и ворованной аппаратуры, которую изъяли у других крымских телеканалов после оккупации. Все проекты, которые они делают, сидячие. Притом дикторы очень плохо говорят на крымскотатарском языке. То есть профессионалы туда работать не пошли», – заявил он Крым.Реалии. Редакция телеканала располагается в Симферополе – в здании, которое принадлежит бывшему народному депутату Украины Андрею Сенченко. Крымские чиновники «национализировали» это здание в 2014 году. Что представляет собой редакция сейчас, можно посмотреть на видео пропагандиста Грэма Филлипса, который весной прошлого года побывал в гостях у «Миллета». Гендиректор телеканала Сейран Мамбетов утверждает, что телеканал является общественной площадкой и открыт для разных мнений. Однако в его эфире доминирует позиция подконтрольных России крымских чиновников. Сложно говорить и об образовательной функции телеканала, поскольку эфир «Миллета» на 50% русскоязычный. Эти факторы, по словам Ленура Ислямова, вредят формированию авторитета телеканала среди его зрительской аудитории. «Авторитет зарабатывается годами, десятилетиями. А если начинать и заканчивать вещание российским гимном, постоянно повторяя при этом, что Джемилев, Чубаров и Ислямов – террористы, шансы на то, что телеканал будут смотреть, равны в нулю. Я знаю, что даже не все крымские татары из числа чиновников и бюджетников в Крыму соглашаются давать интервью этому телеканалу. Потому что это позор для крымского татарина – выйти и перед микрофоном с переломанной на части тамгой (логотип «Миллета» – КР) и рассказывать о жизни крымских татар не на родном, а на русском языке», – говорит он.

Медиацентр и его газеты

Еще одним источником расходов крымского Госкомнаца является государственное автономное учреждение «Медиацентр имени И. Гаспринского». Он производит печатные и электронные СМИ, а также книжную, полиграфическую, сувенирную, аудио-, видео-, фото- и кинопродукцию, занимается рекламной деятельностью. В частности, выпускает крымскотатарскую газету «Мераба» («Здравствуйте») на русском языке. Журналисты издания QHA, изучив страницы газеты, пришли к выводу, что она отражает только позицию крымских чиновников, очерняя при этом Меджлис и лидера крымских татар Мустафу Джемилева. В прошлом году медиацентр получил из бюджета 9,2 миллиона рублей. Из них 5,8 миллиона рублей потратили на зарплату сотрудникам и еще почти 2 миллиона рублей – на налоги в рамках начислений на зарплату. В начале нынешнего года медиацентру выделили почти 11 миллионов рублей. Судя по отчетам Госкомнаца, финансирование медиацентра и его проектов за последние три года увеличилось в три раза. Возглавляет медиацентр Оксана Лобода – крымская журналистка, которая до аннексии полуострова работала в независимых местных СМИ, в том числе сотрудничала с телеканалом ATR. Лобода некоторое время была заместителем гендиректора телеканала «Миллет», после чего ей доверили управление медиацентром Гаспринского.

Приложение 2

За национализацию в Крыму заплатит вся Россия

Примечания, 16.02.2017

К такому выводу пришел председатель московской коллегии адвокатов «Форум права» Роман Булысов. Проанализировав список активов, попавших под национализацию в Крыму после событий 2014 года, он выяснил, что туда попали предприятия, принадлежавшие далеко не только одним лишь «врагам России». Мотивы их отчуждения не всегда понятны, однако, по законам РФ, государство обязано компенсировать стоимость отчужденного. Денег на это в бюджете Крыма нет — следовательно, платить придется бюджету федеральному. «Отношение к законотворчеству крымской власти однозначно: нет, ребята, все не так, — цитирует адвоката "Московский комсомолец". — Как юрист вижу несовпадение фактического положения дел с такими критериями как законность, справедливость, конституционность. И вот, почему. Весной 2014 года Постановлением Государственного Совета Республики Крым № 2085-6/14 был утвержден перечень имущества, которое "национализировалось" у граждан, организаций и становилось собственностью Республики Крым. Просто становилось, потому что так решил Госсовет РК. Без компенсаций, без процедуры, предусмотренной статьей 35 Конституции РФ, согласно которой отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения. Насколько я помню, основным мотивом крымской национализации была цель — забрать у врагов Отечества имущество и обратить его в пользу республики и ее жителей. Честно говоря, мысль вполне себе здравая и правильная, вот только одно "но" в ней имеется. Под "национализацию" попали не только "враги Отечества", но и предприятия, которые никакого отношения к вышеназванной категории не имеют и никогда не имели. Первоначально у меня была надежда на то, что власти вникнут в суть, разберутся — и все станет на свои места. Увы, здесь я ошибался. Судите сами. По каким критериям во "враги Отечества" были зачислены десятки тысяч пайщиков потребительской кооперации Крыма? Возможно, я ошибаюсь с таким предположением, но тогда почему у них забрали имущество? Был другой мотив? Насколько я думаю, рынки и чебуречные никак нельзя назвать стратегическими предприятиями, отвечающими за автономность и безопасность продовольственной системы Крыма. Впрочем, с определенных позиций чебуречные, наверное, можно и поднять до высшего стратегического статуса — там же еду готовят! Да и рынки, где ничего не производят, а деньги собирают и, как я слышал, не всегда чеки выдают, тоже на дороге не валяются. Выгодные статьи доходов были национализированы — как не крути. На этом фоне официальная причина национализации потребкооперации, по которой у руля там стояли "жулики", выглядит не убедительно. Жуликов за руку не поймали. А доходные места получили. Как по мне, то в данном случае национализация выглядит так: пришли к вам в квартиру, забрали ее, а на вопрос, за что, ответили просто — а у вас в домоуправлении жулики. Потребительские общества, конечно, судятся. А в тяжбе с государством, на мой взгляд, перспектива трудная, но вероятная. Вернемся к событиям, напоминающим сюжеты Ильфа и Петрова — к 400 сравнительно честных способов отъема денег. Какова же судьба отнятого имущества? Стали ли новые хозяева — МУПы Крыма эффективными собственниками? Много ли заработанных денег перечислено в бюджет республики? Ведь именно улучшение финансовых показателей в работе должны были быть основной мотивацией отнятия имущества. Если предположить, что «национализировали», чтобы продать и компенсировать потери законным собственникам — полный абсурд получается! Верить же в банальный передел собственности за откаты совсем не хочется... Хватаюсь за ниточки здравого смысла и пытаюсь находить позитив в действиях властей Крыма. Каковы успехи? Глушат их статьи нового закона о компенсациях. Взять, например, часть 3 статьи 1. Там четкий список организаций, на которых компенсации не распространяется. Утвержден он Госсоветом Республики Крым по представлению главы республики. В сухом остатке глава республики вершит судьбы на уровне законодателя. Весьма объективный критерий для выплат из казны. Странно выглядит и положение части 1 статьи 7 обсуждаемого закона. В ней определено, что в распоряжении Совета министров Республики Крым о выплате компенсации и соглашении может быть предусмотрена рассрочка компенсации на срок более одного года, но не превышающий десяти лет. То есть, кому-то сразу, кому-то через 10 лет. Исходя из чего — хотелось бы знать... Наконец, в соответствии с частью 2 статьи 7 Закона, финансирование затрат, связанных с выплатой компенсации, осуществляется за счет средств бюджета Республики Крым. А бюджет-то в Крыму дотационный. Стало быть, компенсация будет проходить и за счет федеральных денег! И вот она, старательно запутанная схема: власти Крыма забрали — власти Крыма продали и доход получили. Не исключено на каждом этапе рыночная цена национализированного имущества будет разной — с определенной выгодой. Но компенсировать потери собственникам будет не исключительно Крым, а вся Россия. Хотелось бы ошибаться. Но других вариантов, увы, нет». Напомним, что против национализации севастопольских предприятий, которая прошла по инициативе правительства Меняйло, выступили депутаты заксобрания и его экс-председатель Алексей Чалый, что и стало впоследствии причиной его конфликта с губернатором Меняйло. «В течение всего прошлого года у нас возникали бесконечные проблемы, которые приходили со стороны правительства. Начиная с национализации, которая была предложена 28 февраля 2015 года и которая противоречит Конституции РФ, — рассказал Алексей Чалый. — Правительство Севастополя внесло закон о национализации всех ключевых предприятий города, который депутатский корпус отклонил. Мы отказались проводить акт национализации, в итоге часть предприятий правительство силком национализировало». 28 февраля 2015 года Меняйло отдельным постановлением правительства города (№ 118-ПП) национализировал «Севморзавод» президента Украины Петра Порошенко с относящимися к нему активами в городе — всего 13 объектов. Это произошло после того, как депутаты заксобрания отклонили предложение губернатора национализировать вместе с заводом Порошенко предприятия, переоформленные в российском правовом поле и выплачивающие сотни миллионов налогов в городскую казну. Среди них, например, обнаружили себя последние иностранные инвесторы Севастополя — арендаторы винодельческого завода «Инкерман». 8 июля 2016 губернатор Сергей Меняйло подписал новое постановление № 662-ПП о национализации 28 объектов: четырех автостанций, центрального и птичьего рынка, гостиницы, торгового павильона, двух магазинов, административного здания, топливной базы и 15 автозаправочных комплексов.

Приложение 3

Керченский мост во льдах: есть ли угроза для «стройки века»?

Крым Реалии, 16.02.2017

В Керченском проливе на месте строительства моста из Крыма в соседнюю Россию образовался ледяной затор. Технологический мост, сооруженный для постройки Керченского моста, остановил дрейф льда из Азовского в Черное море. Грозит ли затор российской «стройке века»? Как строительство сказывается на морском течении в Керченском проливе? На эти вопросы отвечают кандидат технических наук, член Академии строительства Украины Петр Коваль, профессор Института водных проблем РАН Владимир Дебольский и президент Коллегии юристов по морскому праву Украины Денис Рабомизо.

Во время сильных морозов лед образуется в Азовском море, после таяния по проливу попадает в Черное. Однако ледоход не повлиял на строительство моста: сваи в эти дни доставляли с помощью барже-буксирных составов. Сваи прошли испытание и смогут противостоять льдинам толщиной 70 метров. Но украинские ученые сомневаются в надежности моста: угрозу они видят в том числе в сейсмических нагрузках. Именно ледоход разрушил мост в Керченском проливе еще в 1944. Тогда это объяснили отсутствием ледорезов.

– С нами на связи профессор Института водных проблем РАН Владимир Дебольский. Владимир, сейчас на переправе скопилось около 1200 фур. Время ожидания со стороны Краснодарского края составляет 91 час, а со стороны Крыма – 36 часов. Могло ли строительство Керченского моста стать причиной ситуации в проливе?

Дебольский: Ситуация не аномальна, такое бывает и при отсутствии строительства. Постояли на переправе – потом движение остановилось. Россия все же северная страна, такие вещи были и будут. Есть альбом, изданный Министерством чрезвычайных ситуаций, в разработке которого принимал участие Институт водных проблем. Там прописана вероятность подобных ситуаций. И в проектах строительства моста еще 1950-х это учитывалось. Конечно, будут ледоходы.

– С нами на связи кандидат технических наук, член Академии строительства Украины Петр Коваль. Петр, как вы думаете, могло ли наличие технологических конструкций Керченского моста в проливе стать фактором, усугубляющим нынешнюю ситуацию акватории?

Коваль: Думаю, это влияет. Это же как частокол, установленный в узком месте. Это способствует задержке льдов. Поэтому в Украине есть рекомендации увеличивать пролеты при проектировании таких мостов – не только судоходные. А технологический мост своими опорами, конечно, способствует задержанию льдов. Конечно, со льдом борются, но это дополнительные затраты, чтобы обеспечить прохождение судов. А толщина льда ведь может быть разной и это же мешает не только кораблям. Течение довольно сильное – это приведет к дополнительной нагрузке на опоры моста. Что влияет на долговечность моста.

– Владимир, что вы об этом думаете?

Дебольский: Я участвовал в четырех рассмотрениях проектов моста. И никогда не стоял вопрос о пропуске льда. Это всем известно, мы знаем, как с этим бороться. А вот со стороны Украины все время стоял только один вопрос: дескать, построят мост – и будет не очень хорошо с рыбой, потому что пропуск рыбы на нерест ухудшится.

– Вы говорите об украинско-российском договоре, из которого Украина вышла в 2014 году?

Дебольский: Да, о нем. Разговор шел в основном о рыбе. А насчет льда – уж кто-кто, а Россия знает, как с ним бороться. И в Керченском проливе тоже.

– Петр, что вы можете сказать по этому поводу?

Коваль: Вопрос был четким: влияют опоры на ледовую ситуацию или не влияют. Мой ответ – влияют. Россия традиционно создает трудности, чтобы потом с ними бороться. На это уйдут дополнительные затраты. Поставьте в обыкновенный ручей несколько палок и посмотрите, влияют они на прохождение льда или нет. Специалисты ведь проводят эксперименты, чтобы проверить такие вещи.

– Как будет развиваться ситуация дальше, когда появятся конструкции уже не временного, а постоянного моста?

Коваль: Его опоры точно также будут влиять на ухудшение ледовой обстановки. Конечно, есть ледоколы, проблему будут решать – но с дополнительными затратами. Другой вопрос – как лед влияет на опоры. Конечно, при проектирование это влияние учитывается. Но, насколько оно серьезно, можно понять лишь на практике. Почему был снесен мост в 1940-х? Его срубил лед. Если с опорами есть какие-то проблемы, мост может не устоять. Если все спроектировано хорошо – устоит, но тут уже вопрос, как будут влиять другие факторы, например, сейсмика.

– Владимир, насколько была соблюдена процедура при проведении экспертизы в проекте Керченского моста?

Дебольский: Соблюдена. За последние 40 лет мы успели достаточно изучить особенности Керченского пролива. Когда проект рассматривался в 1950-1970-х, это было одно. Сегодня есть более современные методы работы.

– С нами на связи президент Коллегии юристов по морскому праву Украины Денис Рабомизо. Денис, что в нынешней ситуации может сделать Украина? Ведь строительство моста в Керченском проливе вредит его национальным интересам.

Рабомизо: Есть два варианта. Первый – получение заключения Международного суда. Оно является рекомендательным, но имеет достаточно большую силу для международного сообщества и может быть использовано Украиной в вопросах возврата Крыма. Как сообщил нам МИД, они видят мало перспектив в его реализации.

Второй вариант – арбитраж «ad hoc» в рамках конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Он заключается в том, что каждая из сторон выбирает своего арбитра. Украина инициировала создание такого арбитража в августе прошлого года, арбитры уже назначены. Не могу судить о требованиях, которые будет выдвигать Украина. Знаю, что Керченский мост будет одной из позиций.

Институт стран СНГ в Республике Крым

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.