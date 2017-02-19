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Детали

Путин подписал указ о признании паспортов ДНР и ЛНР


19.02.2017 00:48:25

На сайте Кремля появилось сообщение о том, что президент России Владимир Путин подписал указ, которым временно вводится признание в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства на территории отдельных районов в Донецкой и Луганской областях. Это правило будет действовать до урегулирования конфликта в этих регионах Украины.

Теперь в Российской Федерации признаются не только документы указанных граждан, но и регистрационные знаки транспортных средств.

В тексте документа сообщается, что постановление принято в целях " защиты прав и свобод человека и гражданина". Президент России руководствовался при принятии такого решения "принципами и нормами международного гуманитарного права".

В первом пункте указа разъясняется, что признают документы, удостоверяющие личность, а также дипломы об образовании, рождении, документы, подтверждающие профессиональную квалификацию, заключение и расторжение брака, а также свидетельства о смерти. Все эти документы могут быть выданы "соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов".

Иными словами, речь идет о структурах, которые создали участники образовавшихся на данных территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Кроме того, говорится в тексте указа, граждане Украины и лица без гражданства могут въезжать по этим документам в Россию, а также выезжать из нее без оформления виз.

Российскому правительству поручено принять необходимые меры по реализации настоящего Указа.

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