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Детали
Путин подписал указ о признании паспортов ДНР и ЛНР
|19.02.2017 00:48:25
На сайте Кремля появилось сообщение о том, что президент России Владимир Путин подписал указ, которым временно вводится признание в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства на территории отдельных районов в Донецкой и Луганской областях. Это правило будет действовать до урегулирования конфликта в этих регионах Украины.
Теперь в Российской Федерации признаются не только документы указанных граждан, но и регистрационные знаки транспортных средств.
В тексте документа сообщается, что постановление принято в целях " защиты прав и свобод человека и гражданина". Президент России руководствовался при принятии такого решения "принципами и нормами международного гуманитарного права".
В первом пункте указа разъясняется, что признают документы, удостоверяющие личность, а также дипломы об образовании, рождении, документы, подтверждающие профессиональную квалификацию, заключение и расторжение брака, а также свидетельства о смерти. Все эти документы могут быть выданы "соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов".
Иными словами, речь идет о структурах, которые создали участники образовавшихся на данных территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Кроме того, говорится в тексте указа, граждане Украины и лица без гражданства могут въезжать по этим документам в Россию, а также выезжать из нее без оформления виз.
Российскому правительству поручено принять необходимые меры по реализации настоящего Указа.
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