Законопроект, упрощающий получение гражданства РФ детьми, внесен в Госдуму

17.02.2017 18:18:22

Законопроект, направленный на упрощение получение российского гражданства проживающим за рубежом ребенком, один из родителей или усыновителей которого — гражданин РФ, либо приобретает гражданство, внес в Госдуму депутат Константин Затулин («Единая Россия»). Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Так, предлагается прописать в законе, что если один из родителей приобретает гражданство РФ, а другой родитель имеет иное гражданство или является лицом без гражданства, ребенок может приобрести гражданство РФ в упрощенном порядке по заявлению родителя, приобретающего гражданство РФ.

Это же касается и усыновленных детей. Однако при отсутствии в течение одного года со дня усыновления (удочерения) заявления усыновителя, имеющего гражданство РФ, ребенок приобретает гражданство РФ со дня усыновления (удочерения), если он и его усыновитель, имеющий гражданство РФ, проживают на территории страны.

«Принятие предлагаемых поправок будет способствовать созданию дополнительного механизма защиты интересов российских граждан, проживающих за рубежом, а также подкрепило бы усилия Российской Федерации по налаживанию и развитию более тесных связей с зарубежными соотечественниками», — отмечает автор.

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