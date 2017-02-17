Константин Затулин: Фильм Би-Би-Си снят в духе американских сюжетов о ржавых подлодках СССР

17.02.2017 18:12:14

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

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Директор Института стран СНГ,

Фильм Би-Би-Си «Армия хулиганов России» снят в духе фильмов 40-х годов, в которых показывали, как в России по улицам ходят медведи и плавают ржавые подводные лодки. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Я бы посмеялся по этому поводу очередной раз. В духе тех фильмов, которые в 40-е годы показывали, как по улицам ходят медведи или наши ржавые подводные лодки, где люк выбивают кувалдой. Такого рода образ России, к сожалению, опять востребован. Британия в этом очень последовательна: она изображала русских в 19 веке во время Крымской войны и также изображает нас сегодня в связи с футболом», - отметил он.

По словам депутата, все это вдохновляется общим отношением к России, которое господствует в британских СМИ и не только у них. «Би-Би-Си - известная организация, которая никогда нас не жаловала. Ее продукция предсказуемо предвзята. Такого рода фильмы, отражают конъюнктуру спорта и политики, и стремление манипулировать. Наши фанаты легкомысленно откликнулись на предложение участвовать в съемках», - подчеркнул он.

«Российские фанаты теперь рассказывают, как их обманули, заставили надеть балаклавы, чтобы они выглядели страшнее. Нужно же понимать, что, когда приезжают дяди из Би-Би-Си, они, несмотря на свой веселый вид, выполняют задание редакции. Надо думать, прежде чем говорить на камеру, ведь добрые дяди возьмут всегда только то, что им нужно и вырежут все, что не укладывается в их замысел», - добавил парламентарий.

«Уж кто по поводу болельщиков и футбола должен каяться, так это Британия, которая и создала моду на футбольное хулиганство. «Чем кумушек считать, рядиться… не лучше ль, на себя оборотиться» нашим друзьям из Британии», - сказал Затулин.

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