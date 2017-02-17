Обострение ситуации в Донбассе далее »
- 18:18:22
- Законопроект, упрощающий получение гражданства РФ детьми, внесен в Госдуму далее »
- 13:52:55
- Гурбангулы Бердымухамедов вступил в должность Президента Туркменистана далее »
- 13:43:07
- Захарченко пообещал отвоевать у Киева оставшиеся районы Донбасса далее »
- 13:31:39
- На Украине начал действовать режим ЧП в электроэнергетике далее »
- 12:39:56
- Молдавские Социалисты намерены добиться досрочных парламентских выборов далее »
- 16:29:52
- Володин призвал прекратить любые разговоры об отчуждении Крыма из состава РФ далее »
- 16:19:35
- Россия занялась упрощением получения гражданства РФ жителями Приднестровья далее »
-
Поединок с Владимиром Соловьевым. Сталин жив? далее »
-
Время покажет на Первом канале. далее »
-
Цена украинского тепла. Первая Студия далее »
-
Москва - Минск: два мира, две системы. далее »
-
Киевские власти хотят вернуть Украину в международную повестку далее »
-
Украина по понятиям: Игорь Шишкин в программе "Право голоса" на ТВЦ далее »
-
Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым далее »
Детали
Константин Затулин: Фильм Би-Би-Си снят в духе американских сюжетов о ржавых подлодках СССР
|17.02.2017 18:12:14
Константин Федорович ЗатулинДиректор Института стран СНГ,
член Совета по казачеству при Президенте РФ,
перейти на страницу автора
Фильм Би-Би-Си «Армия хулиганов России» снят в духе фильмов 40-х годов, в которых показывали, как в России по улицам ходят медведи и плавают ржавые подводные лодки. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«Я бы посмеялся по этому поводу очередной раз. В духе тех фильмов, которые в 40-е годы показывали, как по улицам ходят медведи или наши ржавые подводные лодки, где люк выбивают кувалдой. Такого рода образ России, к сожалению, опять востребован. Британия в этом очень последовательна: она изображала русских в 19 веке во время Крымской войны и также изображает нас сегодня в связи с футболом», - отметил он.
По словам депутата, все это вдохновляется общим отношением к России, которое господствует в британских СМИ и не только у них. «Би-Би-Си - известная организация, которая никогда нас не жаловала. Ее продукция предсказуемо предвзята. Такого рода фильмы, отражают конъюнктуру спорта и политики, и стремление манипулировать. Наши фанаты легкомысленно откликнулись на предложение участвовать в съемках», - подчеркнул он.
«Российские фанаты теперь рассказывают, как их обманули, заставили надеть балаклавы, чтобы они выглядели страшнее. Нужно же понимать, что, когда приезжают дяди из Би-Би-Си, они, несмотря на свой веселый вид, выполняют задание редакции. Надо думать, прежде чем говорить на камеру, ведь добрые дяди возьмут всегда только то, что им нужно и вырежут все, что не укладывается в их замысел», - добавил парламентарий.
«Уж кто по поводу болельщиков и футбола должен каяться, так это Британия, которая и создала моду на футбольное хулиганство. «Чем кумушек считать, рядиться… не лучше ль, на себя оборотиться» нашим друзьям из Британии», - сказал Затулин.