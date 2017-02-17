На воре и шапка горит

17.02.2017 17:14:40

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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Само за себя говорит то, что Драбинко публикуется на униатско- раскольнических сайтах типа РИСУ и републикуется на антицерковном антироссийском сайте "Кредо" .

Утверждения о том, что тезис о Драбинко-раскольнике "придумал Фролов" и "это доказывают "Фроловликс" не выдерживают никакой критики потому что Драбинко осудил Св.Синод УПЦ МП. Это, конечно, надо додуматься до того, чтобы утверждать, что Священный Синод пишет под диктовку Фролова.

Что касается моей характеристики Драбинко как предателя Церкви Христовой и православного народа Юго- Западной Руси, то она основывается на анализе текстов всей команды Драбинко - его самого, Говоруна, Дудченко и прочих со всем ихним "богословием майдана", точнее, кощунством вероотступничества.

Да, порочащее православного исповедника и лидера православных мирян Юго-Западной Руси Вадима Новинского, ставшее основанием к фабрикации политического "уголовного" дела против Вадима Новинского, сфабриковано на основании заявления Андрея Деркача - друга и спонсора Драбинко, помогающего этим строить антиправославную, униатскую "Украинскую поместную церковь". Деркач заслуживает тех же эпитетов, что и Драбинко.

Даже если предположить, что все, опубликованное во "Фроловликс" является правдой, то из этого никак не следует, что Вадим Новинский "свергал" Блаженнейшего митрополита Владимира (Сабодана) ,а Драбинко - не стоял за похищением монахинь Покровского монастыря. Все фантазии Драбинко не могут быть признаны доказательствами мифической вины православного исповедника Вадима Новинского, которого антиправославный режим киевской хунты хочет подвергнуть "судебной" расправе по сфабрикованному на основе "фейков" и злонамеренных домыслов осужденного Св.Синодом УПЦ МП митрополита Александра (Драбинко).

То, что я взял и еще много раз возьму, интервью с православным мирянином Виталием Захарченко, свидетелем преступлений Драбинко и участником всех событий, подробно описавшим всю лживость и абсурдность обвинений в адрес Новинского, свидетельствует именно о правоте Виталия Захарченко и о лжи Драбинко.

То, что расправа над Вадимом Новинским готовится именно в Великий Пост ("Генпрокурор" Луценко заявил об окончании следствия по "делу Новинского), когда Церковь вспоминает оклеветание, осуждение и распятие Господа нашего Иисуса Христа, свидетельствует об антиправославии новых фарисеев и иуд, готовящих судилище и расправу над выдающимся православным мирянином Вадимом Новинским.

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