Поединок с Владимиром Соловьевым. Сталин жив?

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Сталин жив? На поединок вызываются президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Леонид Гозман и лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян.Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.