Гурбангулы Бердымухамедов вступил в должность Президента Туркменистана

17.02.2017 13:52:55

На торжественной церемонии инаугурации, прошедшей во Дворце Рухыет, избранный Президент Гурбангулы Бердымухамедов принёс присягу на верность Родине и народу, сообщает государственное информагентство страны (ТДХ). Положив правую руку на Конституцию Туркменистана, глава государства произнёс слова Президентской присяги.

«Вступая в должность Президента Туркменистана, торжественно клянусь: свято и добросовестно, с честью и неустанно исполнять возложенные на меня высокие обязанности; защищать государственную независимость и статус нейтралитета Туркменистана; уважать и «охранять» права и свободы человека и гражданина; соблюдать и защищать Конституцию Туркменистана; посвятить все свои силы и способности единению туркменского народа, защите его мирной жизни, использовать все возможности для того, чтобы туркменистанцы ещё более возвеличивали славу нынешних и будущих поколений туркменистанцев; верой и правдой служить туркменскому народу».

После этого новоизбранному главе государства было вручено удостоверение президента Туркменистана. Затем прозвучал Государственный гимн Туркменистана, подхваченный всеми участниками торжественной церемонии.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов отдал дань уважения Государственному флагу Туркменистана.

На церемонии инаугурации торжественно объявлено, что избранный глава государства вступил в должность.

Выступая на торжественной церемонии инаугурации, Президент Гурбангулы Бердымухамедов обозначил ключевые задачи национальной экономики и определил шаги по превращению страны в передовое, индустриально развитое государство.

Природные богатства страны будут направлены на обеспечение благополучной жизни граждан, сказал глава государства. Будут осуществляться глубокая переработка углеводородных ресурсов на основе современных технологий и производиться пользующаяся в мире большим спросом такая высококачественная продукция, как бензин, полипропилен, полиэтилен и сжиженный газ.

В области ТЭК Туркменистан продолжит тесное сотрудничество с соседними государствами и с другими странами. Подчеркнута значимость строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, который, помимо привлечения в страну больших доходов, принесёт тепло и свет в дома соседних народов.

Отмечалось также, что Туркменистан обладает богатыми запасами не только углеводородных ресурсов. В подземных кладовых хранятся залежи руды почти всех металлов периодической системы элементов Менделеева. Выгодное геополитическое положение, наличие сети автомобильных и железных дорог облегчают возможности их освоения, добычи и переработки. Мы будем широко внедрять экономические механизмы увеличения объемов экспорта на внешние рынки конкурентоспособных, высококачественных товаров, расширим выпуск импортозамещающей продукции, продолжим работу по созданию электронной промышленности, сказал глава государства.

Речь шла также о развитии электроэнергетики, вводе в строй новых электростанций, наращиванию экспорта электроэнергии и стимулировании использования энергии солнца и ветра.

Одной из своих главных задач Президент Гурбангулы Бердымухамедов назвал поддержку и развитие предпринимательства и рыночных отношений в различных отраслях экономики.

Вступивший в должность Президент Гурбангулы Бердымухамедов, определяя стратегию развития страны, назвал приоритеты социальной политики.

Следующие семь лет мы будем работать под девизами: «Образованное поколение - могущество Родины», «Культура - душа народа», «Здоровье народа - богатство страны», сказал глава государства.

Как было подчеркнуто, без развития образования и науки, подготовки высококвалифицированных специалистов невозможно идти в ногу со временем. В этих целях в Туркменистане будет продолжено строительство детских садов, средних школ и вузов, будут открываться новые высшие учебные заведения, особое внимание будет уделяться модернизации системы образования и глубокому освоению молодёжью иностранных языков.

Большая роль отведена развитию культуры и искусства. Опираясь на богатое национальное духовное и культурное наследие, мы достигнем того, чтобы наш народ прославился в мире как народ-строитель, народ-созидатель, сказал Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

В аспекте реализации Государственной программой «Здоровье» будет обеспечено медицинское обслуживание наших граждан на уровне современных требований. В числе важных вопросов отмечены охрана здоровья матери и ребёнка, развитие физкультуры и спорта, строительство медучреждений, полностью отвечающих возросшим современным требованиям, расширение курортной сети, а также превращение созданной на экологически чистом побережье Каспия Национальной туристической зоны «Аваза» в один из самых известных в мире центров отдыха и оздоровления.

У нас есть красивые горы, бескрайние степи, чудесные реки и озера. В живописных ущельях Копетдага, Койтендага и Сумбара, в заповедных местах Бадхыза, на берегах Амударьи, Мургаба и Каракум-реки мы возведём множество центров, в которых создадим все условия для отдыха и туризма, сказал глава государства.

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