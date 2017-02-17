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Рубрика / Безопасность
Захарченко пообещал отвоевать у Киева оставшиеся районы Донбасса
|17.02.2017 13:43:07
Глава ДНР Александр Захарченко на совместной пресс-конференции с главой ЛНР Игорем Плотницким в Луганске заявил, что перед ополченцами остается задача "освобождения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей". Он пригрозил Киеву, что если это не будет достигнуто политическим путем, то будет сделано военным.
Напомним, что Александр Захарченко не раз ранее заявлял, что под властью ДНР и ЛНР должен оказаться весь Донбасс. Однако, в период перемирия таких воинственных заявлений он не делал. Сейчас угрозы в адрес Киева, и весьма недвусмысленно, прозвучали снова.
Сначала Захарченко подтвердил, что "освобождение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей" является общей коллективной задачей, передает "Интерфакс".
Затем он отметил, что ополченцы хотели бы, чтобы это было сделано политическим путем, но если украинское руководство этого не понимает, то он хотел бы напомнить, что это можно сделать и военным путем.
Захарченко также подчеркнул, что у ополченцев появилось право "делать это самостоятельно", благодаря блокадам, которые проводят киевские власти.
Глава ДНР добавил, что это послание в первую очередь касается "братьев и сестер", которые остались в районах Донбасса, контролируемых официальным Киевом. "Мы помним свой долг перед Краматорском, мы помним сотни и тысячи замученных жителей, которых обвинили в сепаратизме и терроризме", - заявил Захарченко.
Он подчеркнул, что все, что возможно сделать для земляков, будет сделано.
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