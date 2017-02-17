Конец света

17.02.2017 13:37:39

По словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, распоряжение о чрезвычайных мерах в энергетике подразумевает ряд мер, нацеленных на минимизацию расходов антрацитовой группы угля. Также проект распоряжения устанавливает требования касательно поставок тепла населению.

"Предполагается пункт, предусматривающий, что в возникновении необходимости и диспропорции между потреблением и выработкой электрической энергии все же мы будем задействовать веерные отключения для того, чтобы сбалансировать выработку и потребление электрической энергии", – заявил Насалик. Министр пояснил, что Кабмин перейдет в ручное управление тепловыми генерациями, что даст возможность регулировать нагрузку.

По сообщениям министерства, сейчас на складах всего находится 927 тысяч тонн антрацита, в то время как среднесуточное потребление угля составляет около 30 тысяч тонн в сутки. Говоря о кризисной ситуации, министр энергетики прогнозирует, что "через две недели мы столкнемся с проблемой покрытия пиковых нагрузок в энергосистеме".

Дефицит антрацита возник из-за торговой блокады Донбасса «ветеранами АТО», которую они начали 25 января. Сегодня, благодаря «патриотам» на Донбассе перекрыты три железнодорожные ветки, что привело к остановке поставок антрацитового угля, на котором работает половина украинских ТЭС. Кроме того, это чревато остановкой украинских металлургических заводов.

"Я призываю в очередной раз всех тех, кто блокирует: разблокировать поставку угля, все другое - пожалуйста, блокируйте", - обратился к блокирующим «ветеранам» во время заседания КМУ премьер-министр Владимир Гройсман. Как известно, киевские власти не поддержали блокаду, возбудив по факту уголовное дело.

Чтобы снизить потребление угля-антрацита хотя бы на 20%, правительство намерено задействовать ряд мер. Например, предприятия будут работать на минимуме своего оборудования. Кроме того, оператор магистральных сетей установит временные ограничения по их пропускной способности. Для АЭС будут установлены специальные графики работы, плюс "Энергоатом" должна быть готова в любой момент разгрузить свои энергоблоки.

В Кабмине заявили, что веерные отключения коснутся минимум семи областей: Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Черкасской. Первыми начнут отключать промышленных потребителей, кроме предприятий непрерывного цикла (домны, коксовые батареи), а также НПЗ и другие химпредприятия.

"Отключать потребителей — сначала промышленных, потом жилые районы — начнут, когда отрубятся ключевые ТЭС: Змиевская (под Харьковом), Трипольская (Киев), Криворожская и Приднепровская. Тогда будет тяжело удерживать частоту, и отключать будут, чтобы не допустить перекосов в потреблении — это чревато "блэкаутом" (когда сгорают трансформаторы. — Авт.). Обезопасить большие города от отключения не удастся — потребители останутся в темноте от 2 до 8 часов в среднем", — поясняет энергоэксперт Валентин Землянский.

Если каждая работающая электростанция будет функционировать отдельно, то повезет тем потребителям, которые находятся рядом со станцией. "Это касается и АЭС, потому что без тепловой генерации атомные станции не справятся с нагрузкой. А значит проблема грозит не семи областям, как ожидают в правительстве, а всей стране", — полагает Землянский.

Эксперты рисуют неутешительную картину. Когда свет начнет подаваться на автозаправки по графику, то через какое-то время они станут закрываться, а автовладельцы будут стараться запастись топливом впрок, что чревато очередями и общим ажиотажем. Магазины из-за перебоев с подачей электричества также будут вынуждены перейти на веерный режим работы. Люди будут стараться заранее закупить запасы самых ходовых товаров, что приведет к очередям и пустым полкам. Из-за сбоев электропитания будет выходить из строя дорогое оборудование, портиться сырье и браковаться продукция из-за нарушения технологических циклов. А для запуска технологической цепочки потребуется вдвое больше энергии, чем для поддержания ее в рабочем режиме.

Организаторы блокады своеобразно отреагировали на введенный правительством режим ЧП. Вместо того, чтобы остепениться, они заявили возьмут под контроль всю энергетическую систему страны.

"Это будет неожиданностью для наших правителей. Вы же знаете — мы действуем неожиданно. Мы очень креативные ребята", - заявил один из организаторов товарной блокады на Донбассе, «ветеран АТО» Анатолий Виногродский. В свою очередь один из главных идеологов и организаторов блокады, нардеп Владимир Парасюк заявил, что «лучше замерзнуть гордым в убеждениях, чем жить в тепле как предатель».

Кучка самозванцев, именующих себя «ветеранами АТО», легко и непринужденно взяли в заложники и шантажируют сорокамиллионное государство. Кабмин Гройсмана беспомощно разводит руками. Хотя, по сути, разница между ними не большая. Первые, оставшись не у дел, именуют себя «патриотами» и устраивают блокады, а вторые, захватив власть путем госпереворота, нынче именуют себя «патриотическим» правительством.

«Военный конфликт на Донбассе имеет экономическую подоплеку, и это уже ни для кого не секрет. В зоне конфликта существует очень серьезный трафик контрабанды, и его контролируют власти. Но «добробатам» тоже кушать хочется, поэтому они берут под контроль контрабандистов. Блокада Донбасса – это бунт голодных «патриотов» против сытых», - говорит инициатор судебного процесса о госперевороте, украинский политик Владимир Олейник.

Все проблемы Украины из-за нелегитимного правительства, устроившего госпереворот зимой 2014 года и развязавшего войну против украинского народа на всех фронтах. И пока в Украине не произойдет кардинальная перезагрузка, над страной будет висеть реальная, а не гипотетическая угроза полного апокалипсиса.

Валериан Пидмогильный

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