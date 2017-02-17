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Детали

На Украине начал действовать режим ЧП в электроэнергетике


17.02.2017 13:31:39

Сегодня, 17 февраля, на Украине начал действовать режим чрезвычайного положения в энергетике. Из соответствующего распоряжения украинского правительства следует, что режим будет действительным на протяжении месяца.

В документе сказано, что по причине блокировки грузовых перевозок энергетического угля антрацитовой группы и для обеспечения деятельности украинской энергетической системы принято решение согласиться с инициативой министерства энергетики и угольной промышленности относительно принятия временных чрезвычайных мер.

Отметим, что государственная компания «Укрэнерго» имеет право вводить веерные отключения электроэнергии и регулировать графики аварийного отключения.

Накануне украинский президент принял указ, которым было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которое было направлено на урегулирование проблемы угольной блокады. Документом было предписано правительству принять все необходимые меры относительно нейтрализации угроз энергетической безопасности страны, принять необходимые меры по диверсификации источников поставки антрацита, создать резерв энергетического угля, а также обеспечить приостановку экспорта из Украины антрацитового угля.

Напомним, что в конце января прошлого года ветеранами АТО (антитеррористической операции) и депутатами, которые выступают против торговых отношений с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР), были заблокированы узловая железнодорожная станция Светланово и движение по грузовой железнодорожной линии Луганск – Лисичанск – Попасная возле населенного пункта Золотое.

Тем временем, заместитель главы кабинета министров Украины Павел Розенко уже успел усмотреть в блокаде Донбасса, организованной украинскими радикалами, «руку Москвы».

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