ВСУ приближают наиболее выгодное для удара по Донбассу время

17.02.2017 13:21:12

Недавнее обострение ситуации в Донбассе, «удивительным образом» совпавшее с визитом П. Порошенко в Германию, в очередной раз привлекло внимание мирового сообщества к конфликту на востоке Украины. При этом многими была замечена закономерность: эти обострения непременно случаются, когда украинским властям необходимо запустить очередной виток антироссийской истерии и заручиться поддержкой Европы или США. Вот и в этот раз украинский президент, поступив в соответствии со строкой известной песни «есть тревога на лице, есть магнезия в шприце», озвучил давно заезженные тезисы о «российско-террористическом агрессоре» и отбыл на родину в уверенности, что Европа его, «жертву агрессии», поддержит. Но после этого конфликт не угас. Наоборот, дело, похоже, идёт к возобновлению масштабных боевых действий в мятежном регионе.

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Поводов для такого прогноза развития ситуации более чем достаточно. С началом осени, как и перед боями, закончившимися для ВСУ дебальцевским котлом, постоянно происходил рост количества и интенсивности обстрелов населённых пунктов Донбасса. И если украинские СМИ истерят по поводу 20-50 ежедневно фиксируемых ударов Армии Новороссии по карателям, то отчёты представителя донецких военных Эдуарда Басурина сообщают даже не о сотнях, а о тысячах нарушений режима прекращения огня с украинской стороны. Это не преувеличение. Более тысячи обстрелов ДНР в сутки происходит регулярно, а время от времени их количество превышает две тысячи.

Международные наблюдатели, работающие под эгидой ОБСЕ, зачастую закрывают глаза на действия украинских карателей. Их подыгрывание официальному Киеву проявляется не только в том, что они «прозревают» только после того, как сами попадают под обстрел. В дни последнего обострения в кадры репортажа CNN из Авдеевки случайно попали машина и сотрудники миссии ОБСЕ, сопровождающие украинские танки, расположившиеся в жилых кварталах города. Мало того что украинские военные и сопровождающие их «миротворцы» этим поставили под угрозу жизни мирных граждан, проживающих в многоэтажных домах, которыми прикрывались танкисты-каратели. Согласно минским договорённостям этих танков вблизи линии соприкосновения не должно быть в принципе, а миссия ОБСЕ обязана следить за соблюдением «Минска-2». И это не говоря уже о вообще вопиющих фактах использования автомобилей наблюдателей ОБСЕ для подвоза боеприпасов карателям, зафиксированных донецкой разведкой.

Потеряв более 700 человек в ходе неудачной попытки прорыва в конце января, украинская сторона вернулась к тактике, существованием которой хвастаются не только волонтёры-блогеры, но и некоторые представители официальных киевских властей. Это тактика постепенной аннексии «серой» нейтральной зоны и оттеснения ополченцев с их позиций без серьёзных наступательных действий. И, разумеется, не стихают ежедневные обстрелы позиций армии Новороссии и жилых кварталов из всех видов оружия.

Слова обо всех видах оружия – вовсе не преувеличение. Каратели действительно используют для терроризирования населения всё, включая ракеты «Точка-У», относящиеся к средствам массового поражения, а их использование по кварталам жилой застройки является военным преступлением. Бывший депутат Одесского облсовета Алексей Албу, вынужденный после событий 2 мая 2014 г. бежать из Одессы и живущий ныне в Луганске, рассказывает: «Украинские военные действительно используют это оружие, и сбитые «Точки-У» лежат прямо в центре города Луганска. Каждый может подойти и посмотреть, что они собой представляют».

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Согласно оперативным сводкам армии ДНР, продолжаются не только обстрелы, но и наращивание военной группировки ВСУ в Донбассе. Так, 15 февраля по окрестностям «Вольво-Центра» на севере Донецка и селу Октябрь на юге республики было выпущено около 40 мин калибра 82 мм, а также использовались гранатомёты и стрелковое оружие. 14 февраля заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил об усилении 36-й бригады морской пехоты Украины двумя отрядами нацгвардии, а 14-й механизированной бригады – наёмниками из исламских стран. За счёт 40-летних резервистов доукомплектовывается 30-я бригада, базирующаяся в районе Волновахи. Также 14 февраля донецкое командование сообщило о появлении у фронта запрещённого Минскими соглашениями вооружения, в частности гаубиц и САУ калибра 152 и 122 мм.

Представление о масштабах нарушения сторонами Минских соглашений дают отчёты ОБСЕ, опубликованные представителем парламента ДНР Владиславом Бригом, согласно которым в январе были выявлены факты присутствия запрещённого вооружения и техники вблизи линии разграничения. Со стороны ВС ДНР «нарушителями» признано 87 единиц техники и вооружения, в т.ч.: 6 танков Т-64, 6 танков Т-72, 11 самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» (122-мм), 15 противотанковых орудий МТ-12 «Рапира» (100-мм), 5 буксируемых гаубиц 2А65 «Мста-Б» (152-мм), 2 буксируемых гаубицы Д-30 (122-мм), 41 БТР, БМП, БРДМ, МТ-ЛБ, 1 зенитная установка ЗУ-23-2.

Со стороны ВС Украины в зоне безопасности присутствовало 639 единиц техники и вооружения: 77 танков Т-64, 2 танка Т-62, 6 танков Т-72, 3 танка Т-80, 56 РСЗО БМ-21 «Град» (122-мм), 48 РСЗО «Ураган» (220-мм), 103 самоходных гаубицы 2С1 «Гвоздика» (122-мм), 70 самоходных гаубиц 2С3 «Акация» (152-мм), 46 противотанковых орудий МТ-12 «Рапира» (100-мм), 34 миномёта 120-мм, 24 буксируемых гаубицы 2А65 «Мста-Б» (152-мм), 4 самоходных гаубицы 2С19 «Мста-С» (152-мм), 8 ЗРК 9К33 «Оса» (120-мм), 53 буксируемых гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б» (152-мм), 29 буксируемых гаубиц Д-30 (122-мм), 8 зенитных установок ЗУ-23-2, 58 БТР, БМП, БРДМ, МТ-ЛБ, 8 самоходных артиллерийских орудий 2С9 «Нона» (120-мм), 2 военных вертолёта. Что называется, почувствуйте разницу.

Эти цифры и поступающие от разведки ВС ДНР данные позволяют утверждать, что командование ВСУ в очередной раз планирует нападение на ДНР. На такое предположение указывает и тот факт, что в последние дни начали активно действовать украинские диверсионно-разведывательные группы.

Нам удалось связаться с главным редактором радио «Комета-Донецк» Алёной Кочкиной, более двух лет проработавшей военным корреспондентом в зоне конфликта, и задать ей вопрос: правда ли, что в ДНР ожидают в ближайшие дни генеральное наступление карателей? «С учётом того что 20 февраля созывается новый Майдан, который провозгласили «Правый сектор» «Азов» и «Свобода», то да. Им же нужно как-то переключить внимание «спонсоров» АТО на себя», – подтвердила А. Кочкина.

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Прозрение в вопросе, кто именно разжигает конфликт на востоке Украины, начало постепенно происходить на Западе. 6 февраля журналист Айзек Уэбб опубликовал в авторитетном американском журнале Foreign Policy статью под заголовком «Киев тоже разжигает войну на востоке Украины». В этом материале Уэбб связывает обострение боевых действий на востоке страны с инаугурацией президента США Дональда Трампа и дает понять, что официальный Киев таким способом пытается сформировать позицию новой американской администрации по отношению к конфликту в Донбассе.

Что ж, сценарий действий украинской «партии войны», по указке которой действует Порошенко, уже хорошо отработан: «неожиданное» кровопролитие накануне или во время его очередного визита в Вашингтон, Брюссель или Берлин безотказно позволяет добиваться поддержки лидеров «проукраинской коалиции». Обратите внимание: именно по этому сценарию прошёл и последний визит главы хунты в Германию, а несколькими неделями ранее на поддержку его позиции сработала бездарная попытка наступления на «светлодарской дуге».

Сегодня министр иностранных дел Украины П. Климкин занимается подготовкой встречи Порошенко с новым американским президентом Д. Трампом, якобы запланированной на 21 февраля. Недавно возглавивший американское государство Трамп готовится к трудным переговорам со своим российским коллегой В. Путиным и с помощью подобных встреч пытается выработать переговорную позицию по проблемам, которые будут затронуты во время этих переговоров. Поэтому действительно его встреча с Порошенко может состояться в ближайшее время. И украинский президент приложит максимум усилий для того, чтобы изменения прежней американской позиции по Украине были минимальными. И лучше всего для этого подойдёт вспышка боевых действий в Донбассе, в результате которых ВСУ и добровольческие карательные батальоны наверняка понесут серьёзные потери. А чем больше число убитых в боях украинских военных, тем для достижения запланированной цели – такова уж циничная позиция Киева – лучше. В них, разумеется, обвинят не отдавшее приказ наступать украинское руководство, а Россию. И под этим соусом Порошенко будет требовать продолжения давления на Москву, финансовой и военной помощи от США.

Как упомянула А. Кочкина, возобновление боевых действий выгодно и украинским нацистам, начавшим терять поддержку спонсоров. Точнее, руководству неонацистских группировок, чьи «побратимы» будут гибнуть в Донбассе.

Но ещё выгоднее во внутриполитическом плане это Порошенко и его окружению. Во-первых, неонацистские группировки полны решимости во время своих мероприятий, запланированных на 20-22 февраля, снести «недостаточно воинственный» режим Порошенко. А возобновление боевых действий позволит вернуть на фронт часть стягивающихся в Киев боевиков. Во-вторых, оставшихся в Киеве во время возобновления боевых действий легко обвинить в трусости, чем лишить руководство неонацистских группировок поддержки соратников. Ну а в-третьих, любое масштабное наступление в Донбассе – это прекрасный способ «утилизации» боевиков-неонацистов, которые, по сложившейся практике, идут в атаку первыми и несут наибольшие потери.

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Как мы видим, украинские каратели готовы к нанесению нового удара по Новороссии, им это выгодно сделать в ближайшее время. Кроме того, Порошенко рвётся отказаться от «Минска-2» ради того, чтобы на более выгодных для себя условиях заключить «Минск-3». Как считает российский военный эксперт Влад Шурыгин, «Порошенко отлично отдаёт себе отчёт, что ему нужна небольшая война. Такой блицкриг. На две-три недели. Как это было до того. Который бы позволил обвинить Россию и республики в том, что они нарушили, и тем самым выйти из Минских соглашений, а после двух-трёх недель войны, неважно, с каким исходом, снова сесть за стол переговоров и заключать «Минск-3» на более выгодных для себя условиях. Но при этом всем очевидно, что не факт, что Россия ко всему этому будет готова».

Случится ли это в ближайшие дни, на которые запланированы визит Порошенко к Трампу и массовые антипорошенковские акции неонацистов в Киеве, или несколько в другое время, достоверно сказать невозможно. Просто в двадцатых числах февраля складывается наиболее выгодная для Порошенко ситуация. Но о своей приверженности к решению «проблемы ОРДЛО» (отдельные районы Донецкой и Луганской областей. – Ред.) по «хорватскому сценарию» украинские военные и политики заявляют регулярно.

Фёдор Одинцов

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