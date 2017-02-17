«Большой десант» из Литвы «раздувает» украинский конфликт

17.02.2017 13:12:59

Глава литовской дипломатии Линас Линкявичюс посетил Украину с трехдневным визитом. Министр побывал в прифронтовой Авдеевке, еще раз убедился, что агрессор — Россия и что санкционные меры против этого агрессора должны быть продолжены, пообещал и дальше оказывать всестороннюю поддержку Киеву, после чего уехал. Что ж, вполне предсказуемо. И всё же очередной украинский вояж Линкявичюса не был заурядным. Его особенность — недипломатическая откровенность дипломата. Министр рассказал о «большом десанте» из Литвы в Авдеевке и других регионах, о литовских военных инструкторах и советниках, по сути признав: Литва участвует в конфликте на Украине.

Рулевой литовского внешнеполитического ведомства Линас Линкявичюс посетил Украину. В Киеве дипломат встретился с руководством постмайданной республики, после чего в сопровождении вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко (БПП), нардепа Ирины Луценко (БПП) и литовского посла Марюса Янукониса отправился в прифронтовую Авдеевку. «Очень важно, когда представители Европейского союза воочию убеждаются в ужасных последствиях войны, развязанной россиянами против Украины», — прокомментировала этот вояж Геращенко у себя в Facebook.

По возвращении из страны победившего Майдана Линкявичюс не теряя времени встретился с послом США в Литве Энн Холл. Министр доложил о результатах поездки, еще раз отметив: прибалтийская республика помнит про обязательства укреплять национальные оборонные силы и повышать устойчивость страны к угрозам.

Вывод Линкявичюса из очередного украинского турне тривиален и предсказуем: Россия — агрессор, санкции должны быть сохранены. «Побывав здесь, я получил беспрекословные доказательства российской агрессии. Необходимо продолжать ту политику, которая наметилась накануне; санкции против России отменять нельзя», — заявил дипломат.

И всё-таки поездка руководителя литовской внешнеполитической кузницы не была совсем уж заурядной. Ее особенность — абсолютно недипломатическая прямолинейность. Линкявичюс, по сути, признал: Литва участвует в украинском конфликте.

«В Украине мы постоянно ощущали особую благодарность Литве. Свидетельства нашей помощи заметны здесь почти ежедневно. В Авдеевке, пострадавшей от обстрелов со стороны сепаратистов, которых поддерживает Россия, мы встретили руководителя организации Blue-Yellow Джона Охмана и руководителей литовской благотворительной организации «Крыло помощи», которые привезли очередную крупную посылку с помощью. Встретили и литовских журналистов. Украинцы говорили о «большом десанте» из Литвы в Авдеевку», — передает официальный сайт литовского МИД слова Линкявичюса.

Дальше — больше. Министр рассказывает, что из себя представляет «большой литовский десант»: «Это либо военные инструкторы, либо советники высокого уровня, которых более 10».

Вот она — «помощь братской республике»; помощь, мешающая преодолению кризиса. В течении трех лет противостояния на украинском Востоке литовские товарищи как могут помогают этому конфликту не затухать.

Так, Литва стала единственной страной в мире, которая официально, открыто и даже хорохорясь этим поставляет Украине оружие, нарушая собственные юридические обязательства в области экспорта вооружений. «Мы выполнили свое обещание и в ответ на просьбу предоставили элементы вооружения… это была бесплатная помощь нашей дружеской стране», — хвалился экс-министр обороны Литвы Юозас Олекас журналистам в Брюсселе.

В 2016 году официальный Вильнюс активно поставлял украинским военным стрелковое оружие. Только по официальным сведениям базы данных ООН «Информация о глобальной торговле оружием», Киеву было передано 86 пулеметов ДШК (пулемет Дегтярева — Шпагина калибра 12,7 мм — ред.) и 60 КПВТ (пулемет конструкции Владимирова танковый калибра 14,5 мм — ред.). Кроме того, по сообщениям информагентства Reuters, в прошлом году Литва предоставила украинским товарищам 150 тонн боеприпасов, в основном патроны калибра 5,45 для различных модификаций автомата Калашникова. «Для борьбы за территориальную целостность и защиту своих ценностей», — откомментировал эти поставки экс-министр обороны Олекас.

С одной стороны, литовская дипломатия любит примерять на себя маску миролюбивости и гуманности. Вильнюс призывает конфликтующие силы к прекращению огня, к выполнению Минских договоренностей. В конце января МИД прибалтийской республики в очередной раз «выразил озабоченность» активизацией военных действий на Востоке Украины.

С другой стороны, Литва всеми имеющимися у нее ресурсами — оружием, военными инструкторами, материальной помощью и политической поддержкой любых действий Киева — подогревает эскалацию этого конфликта.

В конце 2013 года маленькая прибалтийская республика поучаствовала в зачатии украинского кризиса. Пользуясь тогдашним председательством в Совете ЕС, официальный Вильнюс как только мог выкручивал руки президенту Януковичу, затаскивая Украину в европейскую орбиту. Саммит «Восточного партнерства» в литовской столице, на повестке которого и находился злополучный договор о евроассоциации, был уже прелюдией к последовавшей за ним украинской катастрофе.

Литва помогла разжечь в одной из крупнейших стран Европы пожар гражданского противостояния, а теперь, по мере своих небольших прибалтийских сил, регулярно сдабривает его керосином.

Андрей Стариков

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