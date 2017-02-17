Нападками на Мезенцева оппозиция отвлекает внимание от своих кандидатов в президенты

17.02.2017 13:02:10

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

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Обострение политической борьбы в преддверии выборов президента, показывает, что без «грязных» приемов кампания не обойдется. Кандидата Дмитрия Мезенцева, губернатора Иркутской области, не скрывающего, что в политическом плане он поддерживает действующую власть, пытаются отстранить от президентской гонки, обвиняя в фальсификации подписей в его поддержку.

Безусловно, требование к независимому кандидату в президенты о сборе 2 млн подписей в поддержку его выдвижения – жесткое правило. Это косвенно признал недавно и действующий президент Дмитрий Медведев, предложивший снизить число подписей до 500 тысяч. Однако закон есть закон – и если этот барьер удалось преодолеть не только Дмитрию Мезенцеву, но и Михаилу Прохорову и Григорию Явлинскому, то нужно признать, что барьер пусть и высок, но явно преодолим.

В самом деле: если собрать без нарушений 2 млн подписей нельзя, значит, и другие кандидаты их сфальсифицировали? А если возможно, то зачем Мезенцеву, обладающему вполне достаточным политическим весом, заниматься фальсификацией? Тут же возникает вопрос, почему собрание сторонников Мезенцева в МИИТ нельзя признать тем, чем оно и было – собранием волонтеров и инструкторов по сбору подписей?

«Я не раз работал в избирательных штабах и знаю механику, - говорит заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин. – Шумиха оппозицией поднята, я считаю, для того, чтобы нейтрализовать возможные претензии со стороны Кремля и ЦИК к оппозиционным кандидатам. Чтобы всегда можно было сослаться на то, что, вот, Мезенцев нарушил, а его подписи учли.

Кстати, могло быть и такое: студентов попросили проверить уже готовые подписи, это вполне возможно. Самое сложное даже не собрать их, а проверить их достоверность перед сдачей в ЦИК. Причем, это не связано с тем, что подписи «нарисовали» - а часть сборщиков могла сделать и такое, ведь они работают за деньги, а не за идею – речь идет о том, что они не всегда квалифицированы, и могли не записать что-то, например, кем выдан паспорт, или сделать запись карандашом. Так что, эти листы перед сдачей обязательно требуют проверки. И я не исключаю, что студентов попросили проверить реально собранные подписи. Думаю, тем же до сегодняшнего дня занимались и у Прохорова и у Явлинского».

Между тем, ЦИК уже заявил, что в действиях участников собрания ничего противозаконного нет: на листках не стояло ни даты, ни подписей голосующих за выдвижение Мезенцева.

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