Молдавские Социалисты намерены добиться досрочных парламентских выборов

17.02.2017 12:39:56

Социалисты намерены всеми законными способами добиться досрочных выборов и победить на них. Об этом председатель формирования Зинаида Гречаный заявила в рамках пресс-конференции.

Лидер ПСРМ отметила, что главными ориентирами формирования остаются социальная справедливость, развитая экономика, государственность и нейтралитет нашей страны, молдавская самобытность и идентичность, православие, объединение Молдовы, восстановление стратегических отношений с Российской Федерацией и интеграция в Евразийский экономический союз, переход на взаимовыгодные отношения с Евросоюзом и со всеми странами.

- Для полноценного воплощения этих целей, а также их внедрения, о чем мы говорили ранее, нужно добиться как можно скорее и всеми возможными законными способами досрочных выборов, и победить на них. Мы уверены, что сможем получить большинство и сформировать правительство, которое будет работать на благо людей, - сказала она.

В то же время Гречаный отметила, что Партия социалистов всецело поддерживает инициативу президента по изменению его полномочий для наделения прерогативой роспуска парламента.

Напомним, согласно результатам последнего опроса общественного мнения, если бы в ближайшее воскресенье в Республике Молдова прошли досрочные парламентские выборы, Партия социалистов одержала бы на них уверенную победу, заручившись поддержкой 51,2% граждан страны и получив большинство в законодательном органе.

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