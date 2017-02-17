По стопам святого митрополита Киевского, Московского и всея Руси Петра

17.02.2017 12:33:05

Пресловутые "Фроловликс", о которых писала, не зная удержу, вся украинская пресса и стонали ренегаты навроде "Кредо ру" сотоварищи в России неожиданно для заказчиков подобных публикаций показали непредвзятому читателю Истину. То, о чем мы, православные люди, знали давно и о чем прекрасно известно врагам Русского Мира, стало достоянием широкой общественности. Какие только "патриоты" России разных оттенков, тонов или полутонов не оскорбляли Святейшего Патриарха Кирилла, обвиняя его то в ереси, то в папизме, то в византийской политике, то Бог знает еще в чем.

Создавалось впечатление, что их действия носили вполне себе заказной характер и координировались влиятельными общественно-политическими деятелями внутри самой России, влиятельными представителями пятой колонны (или в данном случае - колонны шестой). Украинские публикаторы переписки К.А.Фролова невольно и совершенно не желая того, тем не менее подчеркнули глубочайший державнический, истинно православный патриотизм Святейшего Патриарха Кирилла, его беззаветную преданность Православию и Святой Руси. Мы никогда не сомневались в этом и, как могли, поддерживали и поддерживаем всё то, что делает и говорит Ангел Русской Православной Церкви, а вот люди нецерковные или невоцерковленные узнали для себя массу нового. Того, чего они не знали или не хотели знать.

Святейший Патриарх Кирилл никогда не занимался тем, что называется термином "кулуарная политика", в его проповедях и публичных выступлениях никогда и в помине не было некой" лукавой потаенной византийщины". Черное Его Святейшество всегда именовал и именует черным, белое - белым. За что его так и ненавидят враги России. Святейший Патриарх всегда открыто говорил "Новороссия" вместо политкоректного "Юго-Восток Украины", Малороссия - как часть Великой и Неделимой России. Прямая и открытая поддержка Русского Мира и Малороссии, как части этого Великого Единства, борьба с отвратительной бандеро-униатской ересью украинства всегда были и есть главным и основополагающим в деятельности нашего Первосвятителя. А ведь многие, очень многие власть предержащие явно ожидали от него пустой политкорректности, молчания, двусмысленных высказываний. Так хотелось отдельным представителям правящих элит, видите ли, сохранить единую Украину, проигнорировать бандеро-униатский террор в отношении канонической Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Ведь киевский майдан был для его устроителей лишь прелюдией перед майданом московским. Пусть укробандеровцы не обольщаются: хозяева и заказчики им и их "революции гидности" определили сугубо функциональную, второстепенную а то и третьестепенную роль. Для них - главное майдан в центре Российской Столицы и разрушение Государства Российского. Сама же бывшая Украина для обамовских заказчиков всего лишь инструментарий, который важен только для исполнения основной задачи- уничтожения России. А потом, позднее - судьба бывшей УССР никому за океаном не интересна и не актуальна. Святейший Патриарх Кирилл мужественно возвысил голос в защиту гонимой и страждущей Православной Церкви на Украине, четко заявив о гонениях на Православие. В планы "умиротворителей" ситуации на Украине из числа влиятельных российских элит это явно не входило, ибо цель таких элит та же, что и у американского Госдепа. Послушание заокеанскому хозяину есть важнейшее и архиактуальнейшее дело для предателей- как в России, так и на территории бывшей Украины. Святейший Патриарх Кирилл показал себя воистину новым Патриархом Гермогеном, мужественно вставшим за Русь Святую. И не убоялся ни клеветы, ни поношений, ни возможных угроз. Обратим внимание на то, что нападки на Святейшего Патриарха Кирилла особо усилились среди псевдопатриотов в России именно после киевского майдана. Читатели этих строк должны, на мой взгляд, задуматься вот над чем: если укробандеровцы с такой ненавистью пишут и говорят о Святейшем Патриархе Кирилле, если либералы внутри России брызжут ядом в его адрес, значит наш Первосвятитель очень опасен для их дьявольских планов. Мы, православные люди, это знали давно, но понять это сегодня должна вся Россия. Всё пространство бывшего СССР, весь мир, в конце концов. С Великим Исповедником Православия наших дней, Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом- наши молитвы, наши труды, на него мы обращаем свои взоры как на Богомудрого Кормчего, ведущего Корабль Церковный, минуя все рифы и айсберги, к Спасению во Христе Иисусе, Господе нашем.

Протоиерей Игорь Пашменов, клирик Симбирской митрополии Русской Православной Церкви

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