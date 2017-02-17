Кому выгодно искать врагов и разжигать разделения среди татар?

17.02.2017 12:19:24

Статья в НГ "Кряшенами пожертвовали ради миссионеров" оставила несколько тягостное впечатление. Статья пытается представить якобы имеющий место конфликт между этническими кряшенами и православными татарами после того, как группа татар провела в Москве конференцию, посвященную самоопределению и сохранению культурной самобытности татар, выбравших православие своей религией. Действительно, многими татарами крещение воспринимается как некий акт отказа от своей идентичности, так как РПЦ в России ассоциируется в русскими. Конференция была посвящена практике сохранения национальных обычаев татар в Православии при том, что все прекрасно понимают: приход к христианской вере не требует от человека отказа от своего языка, народа, обычаев. Естественно желание татар хотя бы иногда иметь литургию на татарском языке, сохранять национальные имена при крещении, что, собственно, вполне вписывается в каноны и традиции Православной Церкви. К сожалению, некоторые журналисты усмотрели в этом, казалось бы естественном устремлении какие-то конфликты, козни, руку Кремля, патриархии и лично Кирилла Фролова... Не очень опрятно составленный текст изобилует словесными штампами: маргиналы, татарский бэкграунд, "постулирование идеологемы", "авангард в христианизации мусульман", "агрессивно рекрутировать", и т.д. С помощью таких примитивных приемов статья подводит читателя к мысли, что попытка татар сохранить в Православии свою национальную самобытность, есть нечто, заслуживающее осуждения. Используя минимум фактов, выдавая высказывания двух-трех людей за мнение тысяч, невольно разжигает мнимый, несуществующий конфликт. Неважно, что часть кряшен считают себя субэтносом внутри татарского народа, часть - отдельной национальностью, давайте оставим этот вопрос решать этнографам, лингвистам, а в первую очередь самим татарам. Стоит напомнить, что межнациональные отношения относятся к такой сфере, где нельзя допускать провокативный тон. Работа общин православных татар никогда не была направлена против мусульман или кого-либо еще. Напротив, православные татары выступают за сохранение единства своего народа, его традиций, языка, невзирая на многообразие татарского мира, наличие разных групп, диалектов. Вместо того, чтобы искать врагов среди тех, кто выступает за сохранение татарского языка в непростых условиях космополитического мегаполиса, стоило бы обратить на реальные, а не мнимые проблемы: демография, стирание национальных традиций, нежелание молодежи учить татарский язык, импорт экстремизма, и т.д. В то же время необходимо сказать, что несмотря ни на что жизнь православной татарской общины развивается, она состоит из энергичных людей, которые поддерживают единство татарского народа во всем его многообразии, не поддаются на провокации и работают над сохранением своей культуры.

М. Булат

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