Есть ли будущее у Союза, и пойдет ли Белоруссия на Запад?:мнение экспертов (часть 2)

17.02.2017 12:07:58

Читать первую часть статьи

Уже два десятка лет Российская Федерация и Республика Беларусь официально находятся в союзнических отношениях, которые, к сожалению, не отличаются поступательностью развития. Более того, их едва ли ни постоянно сопровождают разноплановые конфликтные ситуации. Сложившееся положение порождает мнение, что Республика Беларусь едва ли не сторонится своего союзнического долга и начала дрейф в сторону Запада. Возможность подобного развития событий вызывает закономерную обеспокоенность в обществе, как в Российской Федерации, так и в Белоруссии. «Материк» знакомит читателей с мнением представителей белорусского экспертного сообщества по очерченному кругу проблем, которые его высказали в ответах на следующие вопросы:

1. В последнее время в средствах массовой информации немало говорится о сложностях, возникших в российско-белорусских отношениях. Насколько справедливы подобные утверждения и в чем причина этого?

2. Не секрет, что строительство Союзного государства находится в состоянии застоя, который отражается и на развитии Евразийского экономического союза. Чем обусловлена подобная ситуация и есть ли выход из создавшегося положения и каким он Вам видится?

3. Год назад Евросоюз объявил о снятии санкций с белорусских чиновников и нескольких крупных компаний. Что изменилось за это время во взаимоотношениях Республики Беларусь и Европейского союза и, в целом, Запада?

4. Среди российского экспертного сообщества ширится мнение, что власти Республики Беларусь совершают разворот в сторону Запада. Насколько данное утверждение можно воспринимать всерьез?

Лев Евстафьевич Криштапович, доктор философских наук, профессор

1. Чтобы должным образом понимать сущность белорусско-российских отношений, необходимо ясно представлять смысл постсоветской истории. Будем исходить из бесспорного. Разрушение СССР -- это геополитическая катастрофа. Обломки же геополитической катастрофы -- так называемые новые независимые государства на постсоветском пространстве. Формально -- это государства. Фактически -- своеобразные удельные княжества, оказавшиеся под внешним управлением со стороны Запада. Отсюда и идея интеграции постсоветсткого пространства как необходимого условия освобождения от западного внешнего управления и восстановления подлинной самостоятельности, настоящей, а не бумажной государственности.

В этом кроется и причина сложности белорусско-российских отношений и интеграции в целом, поскольку выход из ситуации геополитической катастрофы предполагает отказ от удельной государственности и признания общего национального интереса для всех постсоветских образований. Признание этого дается с трудом, поскольку отказ от удельщины требует принципиально нового уровня политического и государственного мышления, понимания того, что интеграция постсоветского пространства как раз и обеспечивает восстановление реальной государственности. Но эта государственность именно интеграционная, а не дезинтеграционная каковой как раз и является ныне существующая.

Важно видеть принципиальное различие между интеграционной государственностью и государственностью дезинтеграционной. Интеграционная государственность -- это реальная государственность, дезинтеграционная государственность -- это удельная, т.е. мнимая государственность. Сейчас мы находимся в ситуации, когда осуществляется процесс перехода от дезинтеграционной (мнимой) к интеграционной (подлинной) государственности. Этот процесс носит противоречивый характер, когда старое (дезинтеграция постсоветского пространства) препятствует, противодействует развитию нового (интеграции постсоветского пространства). Но здесь главное не впадать в уныние и понимать, что пока окончательно новое (интеграция) не одолеет старое (дезинтеграцию) сложности в белорусско-российских отношениях будут существовать.

Парадокс в том, что маленькие осколки геополитической катастрофы в отличие от большого осколка (Российской Федерации) в большей степени привержены сохранению своей удельщины (дезинтеграции). Им кажется, что они достигли максимума в своей государственности, отсюда их желание законсервировать дезинтеграционную стадию своего существования, не понимая того, что тем самым они консервируют свою квазигосударственность и лишаются подлинной государственности. Наглядный пример -- Украина.

2. Застой в строительстве Союзного государства обусловлен исчерпанностью первого этапа союзного строительства. Совместные союзные программы, производственная кооперация белорусских и российских предприятий, социальная политика Союзного государства, согласованная внешняя и оборонная политика, Парламентское собрание Союза Белоруссии и России являются пределом первого этапа союзного строительства. Продолжать оставаться на этой стадии -- значит толочь воду в ступе. Сегодня надо переходить ко второму этапу союзного строительства, а именно: введению единой денежной единицы, союзного гражданства, полноценных союзных парламента и государственных органов, конституции Союзного государства. Прямым следствием второго этапа союзного строительства должна стать международная субъектность Союзного государства. Такова логика союзного строительства, прописанная в Договоре о создании Союзного государства.

Здесь надо понимать, что союзность -- это атрибутивный признак современных белорусской и российской государственности. Вне рамок союзности как белорусская, так и российская государственность неполноценны, ущербны, отягощены геополитической катастрофичностью, дезинтеграционностью. Понимание и признание союзного характера белорусской и российской государственности -- непременное условие успеха всей интеграции, в том числе и поступательного развития Евразийского экономического союза.

В этом смысле Союзное государство как раз и является важнейшей составляющей современной национальной идеи России и Белоруссии. Идя по пути строительства Союзного государства, переходя от первого ко второму этапу союзного строительства, мы тем самым обретаем свою национальную идею, выходим на дорогу самостоятельного развития. Кто не понимает этого или противодействует союзному строительству, созданию полноценного Союзного государства, тот или остается в плену дезинтеграционного мышления, или сознательно занимается как антироссийской, так и антибелорусской политикой.

3. Ничего не изменилось, да ничего и не могло измениться. Те реверансы, которые Евросоюз и Запад в целом отвешивают белорусским политикам, тешат тщеславие наивной публики и узкой группы политических деятелей, но ничего общего не имеют с национальными интересами Республики Беларусь. Необходимо ясно сознавать, ЕС в настоящее время является сугубо реакционным, олигархическим образованием, действующим в русле создания однополярного мира. В этом смысле Евросоюз смотрит на постсоветские республики, в том числе и Белоруссию, исключительно через призму однополярности, консервации постсоветского пространства в дезинтеграционном состоянии. На это как раз и направлены все программы Евросоюза, начиная от Восточного партнерства, всевозможных ассоциаций, НАТОвских «мирных» сотрудничеств и кончая евроинтеграцией. Евроинтеграция -- это и есть политика дезинтеграции постсоветсткого пространства. Чем раньше мы осознаем пагубность всех этих «европейских путей», тем быстрей мы покончим с собственной дезинтеграционностью, тем скорее станем подлинно независимыми и самостоятельными субъектами международных отношений.

В то же время необходимо признать, что весь нерв белорусской жизни связан с Россией. Он связан с Россией не только экономически, но и ментально, судьбоносно. Не случайно в свое время Александр Лукашенко справедливо утверждал, что кто бы ни пытался вбить клин в белорусско-российские отношения, ни у кого это не получится. В конце концов, нам необходимо перестать занимать позицию неких учеников Запада, просить его подождать, потерпеть пока мы научимся демократии и рыночным отношениям.

Занимая подобную второсортную позицию, мы ставим себя в подчиненное, невыгодное положение, т.к. признавая за Евросоюзом и в целом Западом роль учителя, тем самым мы фактически обязаны признавать его рекомендации по обустройству нашей жизни. А это значит -- разрушить собственную экономику и собственное какое-никакое государство. Надо ясно понимать, что Евросоюз, Запад в целом, озабочен не уровнем развития демократии и рыночной экономики в Белоруссии, а тем, как побыстрее сделать из Республики Беларусь антироссийской форпост. Наоборот, в условиях антироссийских санкций Республика Беларусь должна быть еще теснее с Россией, ибо если не устоит Россия, то рухнет и Белоруссия. Стабильность и развитие Белоруссии неотделимы от стабильности и прогресса России. Будущее Белоруссии -- в единстве с Россией.

4. К этой проблеме надо подойти основательно. Не является секретом то, что господствующие элиты в постсоветстких республиках были ориентированы исключительно на Европу и Запад в целом. Последний изображался в виде этакой библейской обетованной земли, к которой мы все должны стремиться. Короче: все хотели жить как на Западе. Эта идея западничества образовывала лейтмотив политики во всех постсоветских квазигосударствах. Лишь с течением времени происходило отрезвление от подобного западничества и приходило некоторое понимание миражности этой обетованной земли. Но это отрезвление касалось не столько сущности западничества, сколько его частностей.

К примеру, критиковались двойные стандарты Запада во внешней политике, извращенное понимание прав человека, когда однополые браки возводились на пьедестал Декларации прав человека, ювенальная юстиция и т.п. Но сама западная идея (идея жить, как на Западе) -- не подвергалась сомнению. В этом смысле Республика Беларусь ничем не отличалась от России, Украины, Грузии, Казахстана и других постсоветстких республик. В Белоруссии тоже всегда подчеркивали, что хотят учиться у Запада, что стремятся к западной демократии, т.е. хотят жить, как на Западе. Поэтому белорусская господствующая элита, белорусское чиновничество в своей массе всегда ориентировались на ЕС, США и никогда не верили ни в политику Александра Лукашенко, ни в белорусский путь развития.

Пикантность заключается лишь в том, что в настоящее время Александр Лукашенко поклоняется тем кумирам, которых он раньше не признавал. Отсюда его слова , что «суверенитет -- это икона», что «белорусы пока не пришли к созданию национальной идеи» и т.п. Как понимать эти идеологические метаморфозы белорусской власти? На мой взгляд неясность и неустроенность нашего сегодняшнего бытия находит свое отражение в противоречивых заявлениях политиков. В самом деле, если мы еще не пришли к национальной идее, то почему тогда суверенитет -- это икона? Ведь понятие иконы -- это в данном случае религиозное выражение национальной идеи. Таким образом, налицо идеологические метания власти. В связи с этим и заговорили о развороте Республики Беларусь в сторону Запада, что Русский мир теряет Белоруссию.

Думается, что это поверхностное представление, не учитывающее того главного обстоятельства, что в результате разрушения СССР мы все потеряли друг друга и единственным своим спасением объявили Запад. Поэтому пока наши правящие элиты будут ориентироваться на Запад (а в настоящее время правящие элиты всех постсоветских республик ориентируются на западные ценности), говорить о собственно национальной политике в наших странах не приходится. Чтобы покончить с самообманом западной идеей, необходимо признать собственную систему ценностей. Это значит необходимо признать Русский мир как основу нашего бытия, необходимо признать единство всей нашей истории -- досоветской, советской, постсоветской. Необходимо признать Русскую революцию в качестве феномена Русского мира, отказаться от построений антироссийских Ельцин-центров и превознесения антибелорусских Радзивиллов, Огинских и других подобных персонажей. Если нам удастся это сделать, то ни о каком развороте на Запад Белоруссии, России и других постсоветских государств говорить не придется.

Отдел Белоруссии Института стран СНГ

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