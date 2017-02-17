Угроза номер один

17.02.2017 11:54:37

Иван Иванович Скориков Руководитель Пресс-центра Института стран СНГ



перейти на страницу автора



Руководитель Пресс-центра Института стран СНГ

Североатлантический альянс постоянно пытается спровоцировать Россию, стремится втянуть Москву в конфронтацию, а также не прекращаются попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на коллегии ФСБ, говоря о расширении НАТО.

По словам Владимира Путина, расширение военного блока Запада наблюдалось и ранее, но теперь его члены нашли для этого более весомую причину. Президент заметил, что расширение Североатлантического альянса проводится с целью сдерживания России как главной угрозы их безопасности. Глава российского государства обратил внимание на то, что на саммите НАТО в июле 2016 года в Варшаве впервые с 1989 года сдерживание Российской Федерации стало главной миссией Североатлантического альянса.

Заметим, что заседание коллегии Федеральной службы безопасности проходит в четверг, 16 февраля. Мероприятие посвящено подведению итогов прошедшего года, а также определению приоритетных направлений деятельности на текущий год.

Эксперт Института стран СНГ, политолог Иван Скориков в беседе с корреспондентом ФАН заметил, что конфронтация России и НАТО сейчас находится в фазе наибольшей эскалации со времен холодной войны. Причем, что интересно, несмотря на наметившуюся перезагрузку отношений между Москвой и Вашингтоном, в военно-политических структурах, которыми традиционно дирижируют США, по-прежнему парят ястребы.

«Североатлантический альянс, в отличие от того же Евросоюза, не трещит по швам, а напротив, планомерно усиливает присутствие по периметру наших границ. Что, естественно, вызывает не только дипломатическую реакцию, но и вынуждает «поиграть мускулами» в форме армейских учений. Эти учения сразу же подхватываются западными СМИ, которые раскручивают миф об угрозе агрессии империалистической России, прежде всего, в Прибалтике. Вспомните, как разжигали общественное мнение фильмом «Би-би-си» о возможности развития крымского сценария в Латвии — стране-члене НАТО», — пояснил Иван Скориков.

Также, заметил эксперт, большую угрозу для Запада, о чем кричат уже полгода сторонники Хилари Клинтон, а теперь стали доноситься вопли из лагеря кандидата в президенты Франции Макрона, представляют кибератаки мифических русских хакеров. Эта тема специально раскручивается, чтобы, в конце концов, снять все заслоны публичной субординации в сфере информационной безопасности и начать открытую сетевую войну.

«Россию постоянно провоцируют и обвиняют без доказательств, чтобы развязать себе руки. Недавно западные СМИ сделали «вброс», что Россия якобы готова даже выдать Сноудена ради дружбы с Трампом, — что оказалось уткой, очевидно, рассчитанной на проверку реакции официальной Москвы. И, конечно, как правильно отметил президент, первоочередной целью кибершпионов являются данные в военно-технической сфере. Владимир Владимирович ведет себя очень сдержанно, хотя, конечно, и в нашей стране, особенно среди силовиков, существуют ястребы, жаждущие показать всем «кузькину мать». Президенту России всегда хорошо удается игнорировать любые нападки провокаторов как извне, так и внутри страны, и, как говорится, пока «собаки лают» — «караван идет», — резюмировал Иван Скориков.

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.