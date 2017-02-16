Шеслер: Для миграционной службы РФ нет разницы между защитником Донбасса и обычным гастарбайтером

16.02.2017 18:47:18

Гражданина Украины Олега Андрушевича, сражавшегося в казачьем полку им. Платова под руководством легендарного Павла Дремова, по решению суда 20 февраля должны выслать из Ростовской области на Украину, где его ждет от 8 до 15 лет тюрьмы. Это уже далеко не первый случай, при котором органы контроля за миграцией в России применяют излишнюю строгость к защитникам Новороссии, не учитывая их дальнейшую незавидную судьбу и не защищая их. Из заявления Андрушевича Уполномоченному по правам человека в Ростовской области следует, что он был последовательным участником «Антимайдана», преследовался правоохранительными органами, а также отдельными лицами и организациями, представляющими незаконную власть Украины, в Киеве и Харькове. В июне 2014 года молодой человек прибыл в Луганск и вступил в ряды ополчения, а в конце 2015 года по состоянию здоровья был вынужден переехать в г. Новошахтинск Ростовской области. Там он познакомился с Татьяной Головиной из Харьковской области, бежавшей от преследования СБУ за помощь батальонам ЛДНР. У пары родился ребенок, при этом у Татьяны уже имеется двое детей (один из них – инвалид) от законного супруга, который остался на Украине. «В январе 2017 г. я обратился в Новошахтинское УФМС с просьбой узаконивания моего пребывания на территории РФ. Откуда был направлен в отдел полиции, где на меня составили протокол о превышении сроков пребывания на территории РФ, после отвели в Новошахтинский районный суд, После заседания суд вынес постановление о контролируемом самовыезде с территории РФ. При этом суд не учел угрожающую опасность для моей жизни.

Я вынужден был покинуть Украину, спасаясь от расправы надо мной лицами, совершившими гос. переворот. При возвращении на Украину мне грозит неминуемая расправа. В ЛДНР мне ехать некуда и не к кому: практически все мои сослуживцы либо погибли, либо с ними потеряна связь. Здесь у меня больная жена и маленький ребенок, плюс к этому я взял на себя заботу о ее больном сыне от первого брака. Прошу Вас оказать помощь в защите моего права на жизнь», – пишет в своем обращении Андрушевич.

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Председатель Союза политзаключенных и политэмигрантов Украины (СППУ) Лариса Шеслер рассказала «Колоколу России» о нелегкой доле украинских ополченцев в нашей стране.

Лариса Шеслер: Чтобы 20 февраля не произошло депортации Олега Андрушевича, мы подали соответствующие запросы в прокуратуру Ростовской области, местному уполномоченному по правам человека. Обращение СППУ поддержала Общественная палата.

Кроме того, я поставила в известность руководителя Института стран СНГ, депутата Госдумы Константина Затулина. Сейчас Олегу надо срочно подавать апелляцию, которая приостановит действие приказа о депортации. И за то время, пока будет действовать апелляция, надеюсь, проблема с ним будет решена.

«Колокол России»: Все-таки какова основная мотивировка его депортации?

Л.Ш.: Я так понимаю, речь идет о нарушении миграционного режима. Андрушевича нет в федеральных списках граждан, которым предоставили временное убежище. На общих основаниях каждый гражданин Украины должен покидать территорию России через три месяца. Естественно, ему возвращаться некуда, да это просто невозможно. Ведь любого ополченца ждет от 8 до 15 лет тюрьмы на родине. Поэтому одна из наших просьб – предоставить ему временное убежище, чтобы он мог легально находиться в России.

КР: Очевидно, эта проблема касается и других ополченцев, находящихся в России?

Л.Ш.: Да, такая проблема имеется. К тому же, мы не получаем полную и оперативную информацию по всем депортируемым.

Так, совсем недавно ополченца Александра Слепцова прямо в Брянске сняли с поезда благодаря вмешательству Союзу добровольцев Донбасса и журналистов «Комсомольской правды» – буквально у самой границы. А украинские СМИ уже подняли вопль восторга – наконец-то к ним в лапы придет «опасный террорист»! Схожая история была с Антоном Ларкиным (позывной «Белка») – это тоже известный ополченец из Славянска. Его чудом удалось спасти – на Украине на него уже возбуждено уголовное дело. Так что случаев таких немало – когда СППУ узнает о них – вмешиваемся и в основном предотвращаем. Но все-таки судя по тому, что у нас в Николаеве или Хмельницком, например, есть случаи ареста бывших ополченцев, всех спасти не удается. Очевидно, многие не могут легально оставаться в России, чтобы зацепиться и не уехать на Украину.

КР: Миграционная служба не делает политэмигрантам и экс-ополченцам скидку?

Л.Ш.: Нет, для нее любой не гражданин России является предметом особого беспокойства. Нет разницы между ополченцем, активным участником «Антимайдана» или гастербайтером.

Для сотрудников службы все эти люди с птичьими правами. При этом тому же мигранту из Азии куда легче временно поехать на Родину, обновить документы, миграционную карту, восстановить какие-то справки. А если в Россию приезжает человек, который не может позволит себе вернуться на Украину, для него утерянные документы восстановить невозможно. Естественно, когда человек приезжает в Россию, ему нужно пройти через многие «рвы и частоколы», чтобы получить легальный статус – и многие впадают в отчаяние. Даже чтобы иметь на руках статус временного убежища – надо пройти множество инстанций, и то не факт, что его предоставят. Более того, к нам сейчас обращаются люди, которым в 2014-2015 гг. было предоставлено временное убежище, но сейчас этот статус не продляют.

Якобы «изменилась политическая ситуация», хотя на самом деле для ополченцев и активистов пророссийских движений ничего не изменилось – на Украине их по-прежнему ничего хорошего не ждет.

КР: Ну а говорить о получении российского гражданства для рядового ополченца, видимо, вообще не приходится…

Л.Ш.: Да, это не то, что трудная – просто неимоверно сложная задача. Есть еще программа переселения соотечественников, но она имеет огромные ограничения: по возрасту, специальности, месту пребывания. В прошлом году из 150 тыс. граждан, получивших гражданство РФ, было 70-80 тыс. украинцев. Но при этом надо учитывать и членов семей ополченцев – они же не могут их бросить. А в тех регионах, где эта программа работает, переселенцы сталкиваются с тем, что они никому не нужны.

Все упирается в наличие прописки/регистрации, постоянной работы, средств к существованию. Это огромная социальная проблема. Она связана с тем, что чиновники России совершенно не видят в ополченцах и активистах пророссийских движений Украины своих соотечественников. Мы давно выступаем за создание при МВД общественного совета с участием организаций политэмигрантов, беженцев, различных землячеств. Они могли бы своим голосом и авторитетом помогать беженцам, предоставлять доказательства работы конкретных людей на благо России и Русского мира, помогать им получать гражданство как можно скорее. Без этого органа, который бы реально занимался вопросами приема соотечественников, просто невозможно существовать. Он мог бы стать аналогом министерства абсорбции в Израиле или управления по переселению Германии. Мы просим всего лишь человеческого отношения. Речь идет не о материальной помощи, а о поддержке, которая на первых порах поможет политэмигранту закрепиться после переезда в Россию.

Иван Ваганов

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