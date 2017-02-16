Меняющая внутриполитическая ситуация в США и Европе вытеснила Украину из международной повестки. Из-за этого Киев пошёл на обострение конфликта на Донбассе, рассказали эксперты в пресс-центре "Парламентской газеты".
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16.02.2017
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Детали
Киевские власти хотят вернуть Украину в международную повестку
|14.02.2017
|Источник: Парламентская газета