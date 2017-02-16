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Детали
Украина хочет убрать ДНР и ЛНР из переговоров по Минским соглашениям
|16.02.2017 17:01:28
Владимир Леонидович Жарихин
Заместитель директора Института стран СНГ.
Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.
Член Совета по национальной стратегии.
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Киев в очередной раз затягивает процесс мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины. На сегодняшней встрече в Минске украинские представители пытались исключить из хода переговоров стороны ДНР и ЛНР. По мнению киевской контактной группы, обсуждение решения конфликта на Украине должно проходить в «нормандском формате» и без участия самопровозглашенных республик.
О демарше Киева на переговорах в Минске сообщила ВрИО министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова. По ее словам, украинская делегация всеми силами пытается застопорить переговорный процесс.
«Все лидеры «нормандского формата» и лично Петр Порошенко выражали согласие работать по «формуле Штайнмаера» (именно под руководством будущего президента Германии составлялись основные пункты в минских соглашениях, а именно: механизм действия закона об особом статусе самоуправления в ДНР и ЛНР на временной основе в день местных выборов, и на постоянной, после опубликования отчета ОБСЕ об итогах голосования), и договорились о том, что все соответствующие изменения будут внесены в украинское законодательство, – рассказывает Никонорова. – При этом Киев отметил, что если их представители в Минске будут не согласны с мнением лидеров стран-гарантов, то вопросы будут решаться между контактными группами, после чего вновь будет вынесен на суд «нормандской четверки»
Подобная формула, инициированная Украиной, заводит процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе в тупикг, а обсуждение проблемы на всех уровнях может затянуться на несколько лет. Такими темпами о мирном небе над Востоком Украины приходится только мечтать. Более того, Киев считает, что Донецк с Луганском должны вообще покинуть переговорный процесс, а их судьба будет решаться между Украиной, Россией, Францией и Германией.
«Киев продолжает игнорировать тот факт, что отказы от обсуждений и блокирование работы групп напрямую противоречат минским соглашениям, но при этом продолжает формально декларировать свою приверженность принятым договоренностям», – подытожила Никонорова.
Активисты леворадикальной организации «Другая Россия» сорвали пресс-конференцию представителю ОБСЕ Мартину Сайдику по итогам встречи контактной группы. Трое мужчин и женщина стали скандировать: «Прекратите минские переговоры», а также разбросали листовки, в которых поясняется, что встречи контактных групп бессмысленны, так как Киев отказывается соблюдать договоренности, принятые в столице Белоруссии.
Кстати, вполне возможно очередная встреча в «нормандском формате» пройдет в немецком Бонне уже18 февраля.
Несмотря на стремление Киева всеми способами «перекрыть кислород» Новороссии, российские и украинские эксперты уверены, что Украине не удастся оставить за бортом Донецк и Луганск.
Владимир Жарихин, заместитель руководителя Института стран СНГ:
– В Минских соглашениях четко прописано, что в обсуждениях должны участвовать – ОБСЕ, Украина, Россия, представители ДНР и ЛНР. Подобные заявления я бы назвал пиар-дипломатией, а это сейчас очень популярно у украинских политиков, которые заявляют то, что они сделать никак не могут. Тем самым, они хотят показать свою состоятельность в принятии решений перед Западом и своими гражданами. Однако никакого толку от желания Киева исключить из переговоров Донецк с Луганском не будет.
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