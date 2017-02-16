Соотечественники достучались до Кремля

16.02.2017 16:54:11

Уже в марте российские власти планируют провести ряд мероприятий по проблемам соотечественников. После чего в Госдуму, по информации «НГ», могут поступить поправки к закону о гражданстве, которые упростят его получение для этой категории переселенцев в страну. Между тем соцопросы показывают, что россияне и таким вроде бы родным приезжим не слишком-то и рады.

Чиновники утверждают, что без гражданства в стране находятся около 5 тыс. человек из числа так называемых соотечественников. Общественники называют иные цифры – примерно 400 тыс. По информации «НГ», на этой неделе в Кремле наконец взяли на рассмотрение петицию к президенту, которая призывает упростить процедуры переселения на историческую родину. В документе, который подписали более 12 тыс. человек, говорится, что закон о репатриации «жизненно необходим для национального выживания на фоне той демографической катастрофы, в которой мы сейчас находимся».

Как узнала «НГ» от авторов петиции, представители МИДа пообещали в ближайшее время представить в развернутом ответе более конкретные предложения. Сами же соотечественники в первую очередь рассчитывают на отмену требования об обязательной для них регистрации, поскольку большинство арендодателей отказываются это делать. Сегодня же при получении разрешения на временное проживание (РВП) дается лишь неделя для такой регистрации. Поэтому в ходу разные, не слишком законные способы, альтернатива которым, впрочем, административный штраф, а затем и выдворение из России.

В марте в Госдуме планируются парламентские слушания по миграционному законодательству, которые инициирует «Единая Россия». Особая речь пойдет о проблемах правоприменительной практики на местах, которая и приводит многих переселенцев к ситуации, в которой им может помочь лишь иммиграционная амнистия. После слушаний единороссы и предполагают внести по проблемам соотечественникам целый ряд законопроектов.

Юрист Алексей Якубенко советует им обратить внимание на некий приказ ФМС от 2012 года. Именно на нем сегодня строится вся процедура оформления, выдачи и замены свидетельства участника программы по переселению соотечественников в РФ. Документ, по словам эксперта, далеко не совершенен, он содержит размытые формулировки, которые и дают чиновникам всевозможные лазейки для отказов. Например, Юрий Добрин из Мурманска с прошлого года пытается обжаловать один из них: «Меня не взяли в программу лишь потому, что когда-то я окончил не ПТУ, а учебные курсы при производстве по профессии каменщик и получил третий разряд, хотя сейчас у меня 30-летний стаж работы и высший разряд по этой же специальности».

Как сообщил зампред президентского Совета по правам человека (СПЧ) Евгений Бобров, в начале марта планируется встреча с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко. Правозащитники предложат ему поправки в законодательство об упрощении процедуры получения российского гражданства для бывших граждан СССР. По их мнению, «нужно также ввести в правовое поле людей, которые длительное время находятся в РФ и не могут легализоваться». Речь о тех, кто по разным причинам не смог вовремя оформить свои документы правильно и получить российское гражданство, при этом они не имеют и гражданства других стран. СПЧ предлагает пересмотреть и списки бывших соотечественников, выдворенных за пределы России.

На сегодняшний день, по оценкам МИДа, только в странах СНГ проживает около 17 млн российских граждан или соотечественников. Из них в Украине – 7 млн, в Казахстане – 5 млн, в Белоруссии – более 1 млн, в Узбекистане – около 1 млн.

«Еще миллионы людей из стран СНГ мечтают переехать в Россию. Но, наслушавшись историй, каких усилий это стоит, о том, что чиновники умышленно препятствуют оформлению, многие люди отступают перед такой враждебностью», – заявила «НГ» одна из участников программы переселения Юлия Кравчук.

Между тем, как показывает ряд соцопросов, многие россияне отрицательно относятся к своим бывшим согражданам по СССР – видимо, в первую очередь не столько к русским, сколько представителям коренных национальностей стран СНГ. Среди противников и те, кто сами после 1991 года получали российское гражданство. Они объясняют это тем, что им во время их переезда никто не помогал, властями не предусматривалось никаких льгот, оформляться приходилось на общих основаниях. «Так почему же нынешние переселенцы требуют к себе особого отношения? – возмущается в комментариях на петицию президенту Наталья Судакова из Оренбурга. – Прошло больше 25 лет с распада Союза, что же вы столько сидели и непонятно чего ждали? Я в 1992 году вернулась в Россию, в очень тяжкое для нее время. Сама получила гражданство, прождав пять лет и так же мучаясь с бумагами». Сергей Булыгин из Орла пишет в Сети следующее: «Вы граждане других стран, кому нужно было – те уже давно переехали и нормально оформили документы. Я их сделал за полгода. А те, кто едет сейчас, – отсиделись в южных республиках и дождались, когда Россия окрепнет».

Екатерина Трифонова

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