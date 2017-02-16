Дайджест событий в Армении за текущую неделю

16.02.2017 16:48:26

АРЦАХСКИЙ КОНФЛИКТ

МИД РА

10 февраля замминистра ИД РА Ш. Кочарян, коснувшись последнего заявления президента АР, заявил, что руководство АР, заявляя, что боевые действия в апреле 2016 г. и сохранение напряженности в зоне карабахского конфликта являются внутренним делом Баку, попирает миротворческие усилия международного сообщества и бросает перчатку странам-сопредседателям МГ ОБСЕ. По его оценке, возобновление Азербайджаном в апреле 2016 г. боевых действий против НК является грубым нарушением международных обязательств, взятых Баку в рамках вышеуказанных соглашений, откровенным игнорированием призывов стран-сопредседателей МГ ОБСЕ и агрессией против самоопределившейся НКР. «Если руководство Азербайджана выступает с подобными заявлениями, не осознавая все это, то это не освобождает Баку от ответственности за совершенные в ходе апрельской агрессии военные преступления».

ПРЕДВЫБОРНАЯ АРМЕНИЯ

Республиканская партия Армении

9 февраля на заседании правительства глава правительства РА К. Карапетян, комментируя публикации в прессе о том, что главы некоторых ведомств и областных структур используют административные ресурсы в целях агитации накануне парламентских выборов, заявил, что использование административных ресурсов в целях агитации в преддверии выборов в НС РА является не чем иным, как "медвежьей услугой". "Строго предупреждаю всех - это будет медвежья услуга, независимо от партийной принадлежности. Уделите данной проблеме особое внимание".

14 февраля стало известно, что пропорциональный список РПА на предстоящих выборах возглавит министр обороны РА С. Саркисян. По словам пресс-секретаря РПА Э. Шармазанова, в пропорциональный список партии включено 64 человека, а в региональный - 133. Первая десятка списка РПА: Виген Саркисян, Тарон Маркарян, Арпине Ованнисян, Ара Баблоян, Армен Амирян, Армен Ашотян, Эдуард Шармазанов, Маргарит Есаян, Самвел Фарманян, Карен Авакян. Начальника штаба на выборах у РПА не будет, поскольку штаб будет руководиться Исполнительным органом РПА, возглавляемым С. Саргсяном

Э. Шармазанов подчеркнул, что если РПА получит на выборах соответствующее количество голосов и сформирует правительство, то кабмин вновь возглавит К. Карапетян.

15 февраля на встрече со студентами ЕГУ премьер-министр РА К. Карапетян заявил, что не удивлен отсутствием своего имени в пропорциональном списке РПА. «Может, есть ограничение, согласно которому я не удовлетворяю требованиям». При этом он выразил надежду на то, что РПА достигнет успеха на выборах и его команда сможет продолжить свою работу.

Блок Оганян-Раффи-Осканян

9 февраля в беседе с журналистами лидер партии "Единения" В. Осканян заявил, что С. Оганян ждет окончательного формирования блока, чтобы начать активную политическую борьбу. Он не опроверг информацию о том, что между партиями "Единение", "Третья Республика", ОНС, НП и ДПА есть некоторые разногласия, однако, по его словам, это нормально и политические силы смогут прийти к консенсусу. В. Осканян опроверг информацию о том, что эти разногласия начались из-за вмешательства в переговорный процесс экс-министра обороны НКР С. Бабаяна. Он отметил, что С. Бабаян не принимает участия в делах блока, но может в какой-то момент представит свою позицию. С. Бабаян также не занимается формированием пропорционального списка.

В. Осканян также отметил, что у их блока нет последовательных и продолжающихся переговоров с блоком "Царукян", однако есть контакты со всеми политическими силами, которые намерены участвовать в выборах.

10 февраля в своем очередном видео обращении в Facebook С. Оганян пообещал армянской молодежи коренные изменения в ряде сфер в случае победы на парламентских выборах. В частности, он заверил, что его политическая команда сделает все для повышения роли профессионального образования, разработки политики грантов для компенсации платы за обучение в университетах, предоставления льгот для участников апрельской войны и других боевых действий, вовлеченности молодых кадров в систему государственного управления. Он пообещал обратить особое внимание на миграцию молодежи из приграничных районов. Он считает необходимостью привлечение армян Диаспоры во внутриполитические и внешнеполитические процессы. Оганян также отметил необходимым провести эффективную демографическую политику посредством повышения уровня жизни, поддержки молодых семей и т.д.

10 февраля на пресс-конференции член Демократической партии Армении В. Хачатрян заявил, что их партия прекращает сотрудничество вокруг создания блока во главе с С. Оганяном.

Согласно муссируемой в СМИ информации, поводом для недовольства политических сил является медлительность С. Оганяна в обнародовании своих решений, а также тот факт, что вместо него переговоры проводит экс-министр обороны НКР С. Бабаян.

13 февраля председатель партии «Третья Республика» В. Даллакян объяснил причины отказа сотрудничать с блоком, возглавляемым С. Оганяном и В. Осканяном. По его словам, между ними был не альянс, а было соглашение. А теперь из данного соглашения вышли 2 партии, осталась одна – „Единение”. Он заявил, что многократно представлял свои предложения относительно рабочих процедур. «Но поскольку всего этого сделано не было, то есть три стороны данного соглашения не имели такой возможности, я нахожу наше дальнейшее участие нецелесообразным. Были определенные теневые процессы, а мы являемся сторонником публичных процессов». Кроме того, его договоренности с С. Оганяном также не были реализованы.

13 февраля экс-министр обороны РА С. Оганян, лидер партии «Единение» В. Осканян и председатель партии «Наследие» Р. Ованнисян подписали меморандум о создании альянса «Оганян-Раффи-Осканян».

По словам В. Осканяна, его, С. Оганяна и Р. Ованнисяна объединяет многое – как в прошлом, так и сегодня. «Сейчас мы стоим перед историческим моментом, чувствуем ответственность за то, чтобы поменять ситуацию в стране». Он заявил, что их блок готов сотрудничать со всеми действующими в оппозиционном поле политическими силами как в период парламентских выборов, так и после них. Обратившись к возможности объединения с блоком Г. Царукяна, В. Осканян отметил, что чем ближе день обнародования избирательных списков, тем меньше шансов для такого варианта. «Однако в поствыборный период такая возможность всегда появляется, мы оппозиционные силы, у которых большой электорат».

По словам С. Оганяна, в альянс вошли опытные люди, которые в состоянии решить существующие в РА проблемы. «Сегодня для армии, нашей безопасности необходимо создание надежного тыла. А залог надежного тыла для армии – это развитие всех сфер в стране». Он призвал граждан рассматривать членов альянса как своих друзей.

Он также заявил, что между ним и экс-командующим Армией обороны НКР С. Бабаяном близкие отношения, однако разговоры о том, что он играет большую роль в нашей совместной деятельности, не соответствуют действительности.

По словам Р. Ованнисяна, сегодня дан старт движению «нового качества и харизмы». Он заверил, что «Наследие» сделает все для увенчания борьбы данного блока успехом, действующие власти он назвал «нелегитимными» и заявил, что вскоре для них наступит конец.

13 февраля в беседе с журналистами зампредседателя партии «Наследие» А. Мартиросян сообщил, что к блоку «Оганян – Раффи – Осканян» присоединились партии «Народная», «Справедливость», НПО «Объединенные армяне», «Красные береты», «Независимые суды».

13 февраля в беседе с журналистами бывший командующий Армией обороны НКР С. Бабаян заявил, что их блок пока не подготовил окончательного списка к предстоящим выборам. Он подтвердил, что он сам предоставил избирательные списки блока «Оганян-Раффи-Осканян» лидеру партии «Третья Республика» В. Даллакяну. По его словам, В. Даллакян и лидер ДПА А. Саркисян ожидали занять 5 и 6 места в избирательных списках блока. С. Бабаян категорически опроверг сообщения о том, что он ведет переговоры вокруг состава избирательных списков. «Я ни с кем переговоров не веду. Меня ни в каком списке не будет, это мои друзья, и я просто их поддерживаю, помогаю, чем могу».

13 февраля лидер Народной партии Т. Карапетян сообщил журналистам, что выдвинет свою кандидатуру на парламентских выборах через территориальный избирательный список блока «Оганян-Раффи-Осканян». в Араратской области. «Это знакомая среда, тем более что Овик Абрамян больше мешать не станет».

15 февраля блок воинов-добровольцев распространил заявление о присоединении к блоку «Оганян - Раффи – Осканян».

Блок Г. Царукяна

9 февраля И. Закарян представил председателю НС РА Галусту Саакяну заявление об отставке с поста председателя Контрольной палаты РА. И. Закарян будет руководить работой предвыборного штаба блока Г. Царукяна. По его словам, находиться сейчас рядом с Г. Царукяном – его нравственный и политический долг.

10 февраля на 9-ом съезде ППА Г. Царукян был избран лидером ППА и главой политсовета партии. Г. Царукян заявил о готовности сотрудничать со всеми политическими силами вокруг разработки программ, нацеленных на развитие страны. Он подчеркнул необходимость освобождения среднего и малого бизнеса от налогов на три года, что станет стимулом для развития экономики. Вместо этого, необходимо увеличить налоги и пошлины на природные ресурсы, что на 30% увеличит поступления в бюджет. Г. Царукян считает, что граждане страны страдают из-за высоких процентных ставок банков.

Г. Царукян призвал своих единомышленников с уважением относиться к другим политическим силам, поскольку оскорбляют лишь слабые и завистливые люди.

10 февраля в беседе с журналистами заявила глава фракции ППА Н. Зограбян сообщила, что список блока "Царукян" возглавит сам Г. Царукян.

В свою очередь, мэр города Арташат и сын экс-премьера О. Абрамяна А. Абрамян заявил, что примет участие в предстоящих парламентских выборах по рейтинговому списку блока "Царукян". На вопрос о том, собирается ли он пополнить ряды ППА, он заявил, является беспартийным, а о дальнейших своих планах сообщит дополнительно.

14 февраля пресс-служба Социал-демократической партии «Гнчакян» распространила сообщение, в котором отмечается, что блок "Царукян" и СДПГ прекратили переговоры о сотрудничестве в ходе предстоящих парламентских выборов. Согласно сообщению, переговоры были начаты по инициативе лидера ППА Г. Царукяна. СДПГ согласилась присоединиться к этой платформе, где в состав альянса должны были войти ППА, ПРАА и АОД, а также движение "Единство". С Г. Царукяном была достигнута политическая договоренность по всем возможным вопросам. СДПГ должна была участвовать с 8 кандидатами по рейтинговому списку, исключительно на собственные средства. Однако уже несколько дней в одностороннем порядке нарушаются политические договоренности, вследствие чего СДПГ прекращает обсуждения с блоком. 15 февраля на пресс-конференции председатель СДП «Гнчакян» Н. Галстян заявил, что из-за искусственных препятствий их партия на данный момент не может принимать участия в предстоящих выборах.

В свою очередь, пресс-секретарь Г. Царукяна И. Тоноян распространила заявление, в котором отмечается, что СДПГ сама отреагировала на призыв лидера ППА консолидироваться и совместными усилиями решить проблемы, стоящие перед страной. «Как в случае с партией "Рамкавар-Азатакан", так и СДПГ, между диаспоральными структурами политических сил есть разногласия и неоднозначное общественное и политическое восприятие, следовательно, проявляя большое уважение к представителям партии, на данном этапе Царукян не считает целесообразным продолжать сотрудничество». И. Тоноян заметила, что приоритетом для лидера блока является укрепление отношений Армения-Диаспора и вовлечение политических сил в этот вопрос.

14 февраля Демократическая партия Армении распространила сообщение, что муссируемые в прессе сведения о том, что ДПА присоединится к блоку Г. Царукяна, абсолютно не соответствуют действительности. На данный момент в партии не принято окончательного решения относительно участия в парламентских выборах.

14 февраля Союза ветеранов спецназа милиции (ОМОН) присоединился к блоку "Царукян" для участия в парламентских выборах.

Блок «Елк» («Выход»)

14 февраля лидер партии «Просвещенная Армения» Э. Марукян сообщил журналистам, что он возглавит пропорциональный список блока "Елк". Второе место в списке занял лидер партии "Республика" А. Саркисян, третье место – председатель партии "Гражданский договор" Н. Пашинян.

По словам Э. Марукяна, программа максимум блока "Елк" сменить власть в РА, программа минимум - стать противовесом в НС РА. Он не замечает оппозиционных намерений или планов осуждать возможность сотрудничества в ходе предстоящих выборов в выступлениях членов блоков "Оганян-Раффи- Осканян" и "Царукян". "Они должны показать, чем отличаются от правящей РПА, чтобы общество и другие политические силы увидели это. На данном этапе этих отличий я не вижу". Он также посчитал странными выступления С. Оганяна и В. Осканяна о необходимости расследовать события первого марта 2008 г. "Об этом говорят лица, которые имели непосредственное отношение к событиям. Я не слышал каких-либо оппозиционных заявлений, пусть представят программу, и мы решим, созвучна их позиция нашей или нет".

В свою очередь, глава ПГД Н. Пашинян выразил мнение, что блоки "Оганян-Раффи- Осканян" и "Царукян" должны многое доказать. "Непонятна их политическая ориентация и цели. Говоря о сотрудничестве необходимо учитывать точки соприкосновения". Для него также неубедительны заявления Оганяна и Осканяна о необходимости расследователь события первого марта и наличии политзаключенных.

Н. Пашинян также считает, что Г. Царукян сбежал с политического поля в самый ответственный момент, когда общество и политические силы были готовы к смене власти. "Теперь мы должны иметь гарантии о том, что в подобных ситуациях не будет убегающих".

Он также заявил, что ни одна из входящих в состав их блока политических сил, ни один представитель коалиции не вели переговоров относительно формирования альянса с АНК, и периодически муссируемая информация о переговорах коалиции «Выход» с АНК – откровенная ложь.

По его словам, они пригласили партию «Наследие» стать частью коалиции на тех же условиях, на которых в ее состав вошли другие партии. «Однако партия „Наследие” выбрала другой путь». А сейчас проводятся беседы с другими политическими силами, в частности, с Теваном Погосяном.

В свою очередь, лидер партии "Республика" А. Саркисян заявил, что цель блока - получить максимум голосов и удержать их. Он считает, что сотрудничеству "Елка" с другими блоками также может помешать позиции политических единиц по внешнеполитическим вопросам. "Оганян выступал за продление сроков размещения российской военной базы, Осканян приветствовал программу имущество взамен долга, никогда не выступал за свободную экономику, когда Кочарян заявлял об организованной экономике и т.д.". Он заметил, что нынешняя Конституция, противником которой он является, увеличивает роль парламента, следовательно, на этот раз не намерен отказываться от мандата, как ранее делал дважды.

15 февраля блок «Елк» распространил сообщение, в котором отмечается, что блок отклонил предложение главы ОНС П. Айрикяна о сотрудничестве в ходе парламентских выборов. Свой отказ блок мотивировал нехваткой времени, поскольку списки должны быть представлены в ЦИК не позже 16 февраля текущего года. Блок был готов включить в состав блока в рейтинговом порядке представителей ОНС, о чем сделал предложение, но оно было в свое время отклонено.

Армянская революционная федерация

10 февраля на пресс-конференции министр охраны природы РА А. Минасян сообщил, что он будет выдвинут кандидатом в депутаты НС РА по рейтинговому списку в Армавирской области. По его словам, в АРФ на данный момент нет другого решения, кроме как участие на выборах в одиночку, в качестве самостоятельной единицы, как делалось почти всегда. Он также отметил, что политическое соглашение с АРФ не является краткосрочным и не подразумевает работу на каком-то отдельном этапе. После выборов, в случае достижения успеха, АРФ продолжит сотрудничество с РПА в части реализации их программ, "поскольку эти программы нацелены на осуществление изменений в стране".

15 февраля глава штаба партии АРФ А. Варданян заявил, что пропорциональный список АРФ на предстоящих выборах возглавил глава фракции АРФ А. Рустамян. На 2-ом месте в списке будет сам А. Варданян, за ним последует министр территориального управления Д. Локян, потом А. Кургинян, затем министр образования и наук Л. Мкртчян. В десятку также вошли министр охраны природы А. Минасян, А. Бабаян, Р. Аракелян, С. Сейранян и М. Манукян. А. Варданян сообщил, что они включили в список 45 беспартийных деятелей. Среди их кандидатов нет одиозных фигур, нет таких, кто руководствуется исключительно личными интересами.

Касаясь возможности формирования поствыборной коалиции, А. Варданян отметил, что АРФ не ищет врагов внутри страны и поддерживает хорошие отношения со всеми политическими силами. "Мы сейчас сотрудничаем с РПА, однако это не настоящая коалиция, поскольку у нее от наших голосов ничего не зависит, следовательно, в новом парламенте должны быть реальные коалиции». А вопрос дальнейшего сотрудничества с РПА зависит от результатов апрельских выборов.

АРФ будет участвовать в выборах с лозунгом "Новое начало - справедливая Армения". По словам А. Варданяна, основой всех происходящих в стране процессов должна быть справедливость, поскольку лишь при ее наличии возможно экономическое и культурное развитие, верховенство закона. «Наша цель - сформировать качественно новую власть и искоренить негативные явления в стране».

Партия “Армянское возрождение»

11 февраля в беседе с журналистами член ПАВ М. Шахгелдян не исключил формирование блока после выборов и подтвердил намерение партии участвовать в предстоящих парламентских выборах отдельно.

В свою очередь, О. Маркарян сообщил, что глава ПАВ А. Багдасарян возглавит пропорциональный список партии. Он также отметил, что переговоры с политическими силами относительно сотрудничества на выборах продолжаются.

Партия «Свободные демократы»

14 февраля пресс-секретарь ПСД С. Минасян сообщила журналистам, что депутат НС РА, председатель партии «Свобода» Г. Багратян примет участие в предстоящих выборах в РА по списку ПСД, а избирательный список партии возглавит ПСД Х. Кокобелян. Г. Багратян также будет кандидатом на пост премьер-министра РА.

МНЕНИЕ

Александр Искандарян

9 февраля пресс-конференции директор Института Кавказа А. Искандарян выразил мнение, что РА и НКР никак не связаны с делом об экстрадиции блогера А. Лапшина из Минска в Баку, а причина заключается в напряженных отношениях Беларуси и РФ. «А. Лукашенко использует все возможные средства, в том числе площадку ОДКБ, для достижения своих интересов. Беларусь предприняла определенные шаги, поскольку Азербайджан что-то попросил. Это было сделано на уровне президентов».

Что касается разговоров о необходимости отозвать посла РА в Беларуси, то эксперт заметил, что, во-первых, А. Лапшин не является гражданином РА и НКР. Во-вторых, между РА и Беларусью есть определенные отношения, которые, иногда, хорошие, а, иногда, плохие. Послы РА есть во многих странах, и если отношения с данными государствами несколько ухудшаются то, послы каждый раз не отзываются. «Если бы происходило именно так, то посолов Армении нигде бы не осталось». По его мнению, в данном случае НКР могла бы направить ноту протеста и все.

Конференция «Общий цивилизационный выбор для будущих поколений»

10 февраля в св. Эчмиадзине стартовала международная конференция «Общий цивилизационный выбор для будущих поколений», организованная Благотворительным Фондом Поддержки Русских святынь Святой горы Афон, при содействии РПЦ и ААЦ.

Конференция открылась приветственным словом спикера НС РА Г. Саакяна, которое зачитал председатель постоянной комиссии НС по науке и образованию А. Давтян. С приветственным словом обратился также посол РФ в РА И. Волынкин, которое зачитал директор Российского центра науки и культуры в Ереване М. Калинин.

В свою очередь, депутат ГД РФ А. Кавинов отметил, что сегодня появилась необходимость в создании дополнительных институтов по взаимодействию, в том числе и в направлении межконфессионального сотрудничества. О необходимости углубления армяно-российского межконфессионального взаимодействия в своей речи заявил Секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, иероманах Стефан.

Координатор инициативы «За восстановление суверенитета» Г. Нагапетян заявил, что основные геополитические процессы в настоящее время разворачиваются вокруг идеи становления многополярного мира. В этой борьбе США уже проиграли в политическом плане в Сирии, а в экономическом - в Китае. Однако мировая доминанта США вся еще сохраняется. Более того, для распространения и сохранения своей доминанты Запад разработал две идеологические «бомбы» - демократия и защита прав человека, которые защищены американским атомом и мировым господством доллара. По его мнению, эти идеи и идеология зачастую противоречат естественным природным и нравственным нормам. И уже наметились три преграды на пути распространения этих идей - политика Путина, наличие в России атомного оружия и РПЦ. «Новый полюс должен противостоять старому - американскому сохранением национальных, религиозных и семейных ценностей».

Директор института ЕАЭС В. Лепехин заметил, что РФ и РА часто сталкиваются с цивилизационными вызовами и, как последствие, необходимостью сделать цивилизационный выбора. «Армения находится в окружении таких государств, как Турция и Иран, а тут мы имеем дело с историей, кроме того в последнее время серьезное давление на страну оказывает и Европа, так как Армения находится в кругу интересов ключевых держав, в том числе и Китая, который начал претендовать на контроль за Кавказом». Он уверен, что в случае с РА решающую роль всегда играла церковь, благодаря чему удалось сохранить независимость, самобытность и уникальность. По его оценке, конфессиональная близость между РПЦ и ААЦ - не единственное, что сближает два народа, так что можно спокойно говорить о едином цивилизационном пространстве, с едиными ценностями и традициями, в центре которых находится семья.

Была принята резолюция, в которой предлагается правительствам стран ЕАЭС выработать и конкретизировать общие культурно-идеологические основы на евразийском пространстве, основанные на многолетних традициях каждого народа стран ЕАЭС; содействовать повышению информированности граждан «об угрозах, исходящих от внедрения ювенальной юстиции, а также выработать методы эффективного контроля над антигосударственной деятельностью НКО и религиозных сект, финансируемых из иностранных источников».

Экспертное совещание «Прорыв Блокады Степанакерта: 25 лет спустя»

15 февраля на проходящем в Ереване экспертном совещании «Прорыв Блокады Степанакерта: 25 лет спустя» замминистра ИД РА Ш. Кочарян отметил, что Баку не отказался от политики государственного террора, просто имитирует переговорный процесс, но и отказывается от ранее подписанных соглашений. «Мы имеем дело с государством, которое в любой момент может отказаться от достигнутых договоренностей. Единственная функция МГ ОБСЕ на данной стадии заключается в том, чтобы не допустить возобновления военных действий». Но, по его словам, даже в таких условиях гарантий нет. На сегодня альтернативы международного признания НКР не существует.

Советник президента НКР Э. Бабаян выразил мнение, что тактика применения насилия, физического уничтожения против мирного населения продолжает оставаться характерной для АР. Он напомнил про варварства ВС АР в апреле 2016 г. Он рассказал о значительной работе, проводимой правозащитниками в ЕСПЧ касательно преступлений в апреле 2016 г., а также по делам, связанным с преступлениями против военнослужащих.

В свою очередь, соучредитель «Санкт-Петербургского Комитета гуманитарной помощи Арцаху» К. Воеводский заметил, что Азербайджан, по сути, вел информационную войну еще до развала СССР. Он рассказал про сложности публикаций материалов о Карабахе в советской прессе, это сразу встречало целый ряд проблем и возникал скандал с Баку. По его словам, сегодня проблема самоопределения, которую избегают многие теоретики и политики, вновь обрела особую актуальность, особенно в РФ.

Корреспондент газеты «Толыши Садо» в Азербайджане, участник талышского освободительного движения Ш. Мирзоев заявил, что сегодня Талышстан практически находится в блокаде. По его словам, из АР в РФ сбежало около 300 тысяч талышей из-за преследований. В АР проживает около 2 млн. талышей, и международное сообщество должно заниматься этой проблемой. С талышами может возникнуть такой же военный конфликт. В Азербайджане желание талышей учиться на своем родном языке рассматривается как сепаратизм, их объявляют врагами народа.

Политолог С. Маркедонов считает, что наличие миротворцев в зоне конфликта может иметь не только плюсы, но и целый ряд минусов, создать новый комплекс проблем. «Карабахский конфликт намного сложнее, чем все прочие конфликты на постсоветском пространстве, и изрядно от них отличается». Разобрав мадридские принципы, он отметил большое количество противоречий. «Поэтому приступы профессионального, дипломатического оптимизма следует прекратить и, в первую очередь, минимизировать насилие, а потом только думать о том, что делать дальше».

С. Маркедонов также отметил важность рассмотрения гуманитарной проблемы в Карабахе, напомнил про беженцев, события в Сумгаите, Баку, которые пришлись на современную эпоху, и посему, как он указал, их изучение связано с целым рядом сложностей.

Директор Института политики и права РАУ Л. Алавердян напомнила формулировку, что «Азербайджан – это турецкий клон с экспансионистскими наклонностями».

По оценке политолога С. Минасяна, апрельская эскалация была попыткой АР по возобновлению боевых действий, изменению статус-кво. По его убеждению, азербайджанская сторона была информирована о возможностях и карабахской и армянской армии. Была преднамеренно выбрана эта стратегия военных действий, с учетом выбора времени, места, неожиданности. В боевых действиях с азербайджанской стороны практически полностью участвовали подразделения специального назначения, были использованы те вооружения, которые раньше не использовались. Он также заметил, что апрельские события активизировали переговорный процесс. «У азербайджанской стороны возникла иллюзия того, что переговорный процесс будет ускорен и что он будет удовлетворять только интересы Баку». Однако, по словам эксперта, и сопредседатели МГ ОБСЕ, и международное сообщество попытались сосредоточить внимание на укреплении мер доверия и сохранении режима перемирия. Но процесс зашел в тупик, сейчас мы имеем тот же статус-кво, но более динамичный. Однако, по его словам, сложившаяся в самом Азербайджане ситуация заставляет Баку использовать фактор эскалации. «Азербайджан может пойти на новую авантюру, но эффекта внезапности, как в апреле 2016 г., больше не будет».

Аналитик Г. Мелик-Шахназарян отметил, что целью политики и военных действий АР являлось и является гражданское население, в особенности, стремление заставить их покинуть родные земли так же, как это было в Степанакерте 25 лет назад. АР не делает различий в объектах военных действий и свидетельством этого являются погибшие и раненые при обстреле в апреле 2016 г. дети, а также убитые в Талыше пожилые люди. «Проводимая Азербайджаном политика государственного террора и запугивания направлена не только против армянской стороны, это также запугивание мирового сообщества».

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

РА-ФРГ

9 февраля глава МО РА В. Саркисян принял ЧПП ФРГ в РА М. Кислера. В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся армяно-германского сотрудничества в сфере обороны. Собеседники коснулись вопросов обмена опытом в представляющих обоюдный интерес сферах, обучения и переподготовки армянских военнослужащих в военно-учебных заведениях ФРГ, совместного участия в миссии НАТО в Афганистане. Обсуждались также вопросы региональной безопасности.

РА-США

10 февраля премьер-министр РА К. Карапетян с послом США в РА Р. Миллзом и главой USAID в РА Д. Грисер обсудили коррупцию в РА. К. Карапетян представил инициированные правительством законодательные изменения в этом направлении, работы, осуществляемые в рамках борьбы с коррупцией, а также предстоящие шаги. Премьер подчеркнул, что эффективность и успех мероприятий по борьбе с коррупцией зависят также и от гражданской позиции общества, и правительство будет работать в направлении активизации обратной связи с обществом, в том числе, посредством придания нового импульса деятельности Совета по борьбе с коррупцией.

В свою очередь, посол США в РА с удовлетворением отметил шаги, инициированные правительством в борьбе с коррупцией. Вместе с тем, он подчеркнул, что еще многое предстоит сделать, и выразил готовность правительства США оказать содействие армянским партнерам в антикоррупционной борьбе.

Стороны обсудили также вопросы, касающиеся криминализации незаконного обогащения должностных лиц, повышения качества расследования преступлений в сфере коррупции.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.