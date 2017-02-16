Москва - Минск: два мира, две системы.

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Что стоит за нарастающими сложностями в отношениях между Москвой и Минском? Может ли российский олигархат мирно сосуществовать с социально ориентированной экономикой Белоруссии? И какое будущее ждёт союз двух братских республик? На эти и другие вопросы в студии «Точки зрения» отвечают заместитель руководителя Института стран СНГ, директор Института Русского зарубежья, доцент МГИМО(У) МИД Россиии доцент РГГУВы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.