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Детали
Мнение: вопрос Крыма – плата Трампа за хорошие отношения с истеблишментом
|16.02.2017 16:43:08
Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что РФ "вернет Крым" Украине, заявили в Белом доме. Эксперт Владимир Батюк в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что подобные заявления звучат наряду со словами о стремлении наладить отношения с Москвой.
Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что Россия добьется деэскалации конфликта на Украине и "вернет Крым", заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
"Президент Трамп ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство займется деэскалацией насилия на Украине и вернет Крым", – сказал Спайсер на брифинге.
При этом, по его словам, американский президент, "в отличие от предыдущей администрации", хочет поладить с Россией, "чтобы мы могли решать многие проблемы, с которыми сталкиваемся, включая "Исламское государство" (террористическая группировка запрещена в России)".
Также Спайсер подчеркнул, что нынешняя стратегия США по антироссийским санкциям остается неизменной.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия продолжит прикладывать усилия по деэскалации конфликта на Украине и намерена терпеливо и последовательно разъяснять партнерам, включая США, причины вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Тема возвращения полуострова не обсуждается и не будет обсуждаться с зарубежными партнерами, добавил он.
Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.
Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией Минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной конфликта и субъектом соглашений по урегулированию на Украине.
Ведущий научный сотрудник, руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк в эфире радио Sputnik отметил, что подобные заявления со стороны новой администрации Белого дома вызывают множество вопросов.
"Никто не сомневался, что Трамп будет каким-то образом адаптироваться к американскому истеблишменту, который настроен не очень благожелательно к новому президенту США. И этот вопрос о принадлежности Крыма к России – это, видимо, та плата за восстановление отношений с истеблишментом, которую новой администрации придется заплатить. В целом это заявление вызывает большие вопросы. Как новая администрация рассчитывает на хорошие отношения с Россией, требуя одновременно отдать Крым? Просто слова о желании налаживать сотрудничество, "похлопывание по плечу" в отношениях с Москвой не проходят. Может, это проходило лет 20 назад, но сейчас другие времена", – сказал Владимир Батюк.
Он обратил внимание на то, что администрация Белого дома, по сути, до конца еще не сформирована. А это в определенной степени влияет на заявления американских политиков.
"Само формирование администрации пока еще далеко от своего завершения, тем более, это касается внешнеполитической концепции. Администрация сейчас находится в разобранном состоянии. Процесс ее формирования затягивается. И чем дольше будет затягиваться процесс формирования администрации, тем дольше будет идти процесс формирования американской внешней политики при новой администрации. Поэтому, наверное, и дальше будут делаться такие странные заявления: что мы ждем хороших отношений с Россией и требуем, чтобы она отдала Крым", – отметил эксперт
По его мнению, в ближайшее время взгляды Дональда Трампа будут меняться, но процесс этот будет "двусторонним". "С одной стороны, будет меняться Дональд Трамп, с другой – будет меняться истеблишмент. Но вообще для любого американского президента, особенно, мне кажется, для Трампа внешняя политика – второстепенна, для него главное – это внутренняя политика, экономические реформы. И тут Трамп, я думаю, будет более твердым, чем по крымскому вопросу", – заключил Владимир Батюк.
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