Володин призвал прекратить любые разговоры об отчуждении Крыма из состава РФ

16.02.2017 16:29:52

Любые разговоры об отчуждении Крыма из состава России - посягательство на ее целостность, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Давайте мы прекратим разговоры, обсуждая различные заявления в отношении Крыма. А любые разговоры, кто ведет в отношении отчуждения нашей территории (а Крым - это часть России), - это посягательство на нашу страну", - заявил он.

"Поэтому не надо вообще эту тему поднимать. Какой-то там пресс-секретарь что-то сказал… Послушайте, там еще кто-то скажет", - сказал спикер на пленарном заседании Госдумы.

Володин напомнил, что в предвыборной программе президента США Дональда Трампа "было все сказано: урегулирование отношений с Россией, с Китаем, прекращение военных действий, борьба с терроризмом".

"Не надо эту тему вообще поднимать. Давайте прекратим разговоры", - повторил спикер.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер изложил следующую позицию руководства США: президент Трамп дал ясно понять, что ожидает возвращения Крыма в состав Украины и деэскалации ситуации на востоке этой страны.

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