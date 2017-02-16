Додон: «Давайте сядем все вместе — Брюссель, Москва и Кишинев — и разберемся»

16.02.2017 16:22:20

В интервью Свободной Европе президент Игорь Додон ответил на критические высказывания по поводу того, что его первые зарубежные официальные визиты – в Москву и Брюссель – не увенчались конкретными результатами. Глава государства поговорил и о своих отношениях с лидером правящей коалиции Владом Плахотнюком, о поставках российского газа и о подключении к румынским энергосетям.

Свободная Европа: Г-н президент, приветствуем вас в кишиневской студии Свободной Европы. Спасибо, что согласились на интервью для нашей радиостанции. Вы совершили три зарубежных визита: в Москву, Брюссель, а сейчас вот вернулись из Ирана. Насколько полезны и благоприятны эти встречи и дискуссии для наших граждан, для Республики Молдова в целом?

Игорь Додон: Прежде всего, хочу поблагодарить за приглашение. И с самого начала я должен обратиться к другим журналистам, которые меня приглашают, к другим СМИ. Я сказал, что не буду участвовать в передачах различных телеканалов. И пусть не обижаются те, кто слушает нас сейчас. Но если кто захочет взять интервью – пожалуйста, мы готовы. Тем более, Валентина, что и в предвыборной кампании, и до нее я обещал приходить в студию Свободной Европы. Несмотря на то, что вы часто меня критикуете, я считаю, что любую…

Свободная Европа: Конструктивная критика помогает.

Игорь Додон: …я считаю, что любую критику, если она обоснована и доброжелательна, можно только приветствовать. Поэтому с удовольствием принял ваше приглашение. Я пришел и готов к искреннему диалогу, как, впрочем, и всегда было между вами и мной.

Итак, что касается этих официальных визитов, прежде всего. Речь идет о двух официальных визитах, один в Россию, другой в Европейский союз, в Еврокомиссию, в Брюссель. Оба они имеют довольно большое значение как для граждан, так и для Республики Молдова как государства. Потому что в Россию последний официальный визит состоялся в 2008 году, если мне память не изменяет, или в 2009-м, прошло семь лет. В Брюссель последний официальный визит главы государства состоялся в 2012 году, то есть пять лет назад.

Цель и в том, и в другом случае состояла в том, чтобы попытаться найти конкретные решения для Республики Молдова. В Москве повестка была четко направлена на мигрантов и экспорт.

Свободная Европа: И после этих визитов будут какие-то результаты?

Игорь Додон: Что касается экспорта, знаю, что вчера в Молдову прибыли эксперты «Роспотребнадзора». В результате переговоров с высшим руководством, с президентом Российской Федерации, насколько мне известно, 13 предприятий винодельческого сектора в ближайшее время, скорее всего, получат право экспортировать свой товар на российский рынок.

Свободная Европа: По каким принципам производится отбор? Главный критерий – соответствие стандартам качества или что-то другое?

Игорь Додон: Список составлен на основе запросов молдавской стороны.

Свободная Европа: Потому что известно, что вначале больше доступа было у предприятий из Гагаузии и Приднестровья…

Игорь Додон: Честно говоря, я настаивал во время встречи с г-ном Путиным, в ходе рабочего ланча я спросил его: «Г-н президент, почему Криковский комбинат отсутствует? Это всемирно известное государственное предприятие». В этот список включен и Криковский комбинат, который, надеюсь, в ближайшее время вернется на российский рынок со своим прославленным шампанским, своими винами и т.д.

Что касается мигрантов, было сказано предельно ясно, что в МВД России, которое сейчас курирует миграционную политику Российской Федерации, в последующие дни, надеюсь, до конца февраля соответствующий механизм будет принят и внедрен.

Относительно визита в Брюссель должен сказать, что этот визит был крайне необходим для обеих сторон. Я увидел повышенный интерес со стороны руководства Европейской комиссии, Европейского парламента. Потому что в течение последних лет собеседники Еврокомиссии, Европарламента в Кишиневе, наши политики пытались создать впечатление, что говорить можно только с ними, с левыми же, которых они называли пророссийскими, «говорить не о чем».

Возможно, через месяц-полтора председатель ТПП Ирана прибудет в Кишинев для подписания соглашения с ТПП Молдовы

У нас состоялся искренний диалог, местами конструктивный. Я рассказал о пробелах в реализации Соглашения об ассоциации, какие там есть проблемы, что делать дальше. Поблагодарил за финансовое содействие, за безвизовый режим. Сказал им: «Посмотрите, какая ситуация складывается. Да, президент Республики Молдова не может инициировать аннулирование Соглашения, но это могут сделать парламент и народ, и президент их в этом смысле поддержит».

Свободная Европа: Вы объявите референдум о денонсации Соглашения? Или что вы имели в виду сейчас, когда говорите, что поддержите их?

Игорь Додон: Я считаю, что сейчас есть больше смысла говорить о референдумах по вопросам роспуска парламента, то есть, по внутренним вопросам. Думаю, сегодня мы поговорим на эту тему. Что же касается геополитического вектора, то до следующих парламентских выборов, которые, как я надеюсь, состоятся в этом году, или до очередных выборов 2018 года, скорее всего, геополитический фактор предметом референдума не станет. Пройдут парламентские выборы, посмотрим, какое большинство сложится – и исходя из этого примем решение. В остальном же сотрудничаем со всеми – и на Востоке, и на Западе.

Что касается третьего визита, то это был неофициальный, рабочий визит в качестве президента Федерации шахмат, я участвовал и в Чемпионате мира по шахматам. Кстати, в 2012-м или 2013 году я выступил с инициативой провести в Кишиневе Чемпионат мира или Европы по шахматам, но правительство ее отвергло. Г-н Лянкэ был премьер-министром, он дал отрицательное заключение, сказал категорическое «нет».

Сейчас я съездил в Тегеран в качестве президента Федерации, посмотреть, как проводится чемпионат. Говорил с руководством Международной федерации шахмат, в списке учредителей которой числятся 188 стран. Надеюсь, в ближайшее время, в 2018-м или 2019 году, в Кишиневе пройдет Чемпионат мира или Европы по шахматам. Кроме этого, естественно, состоялись и встречи с официальными иранскими лицами.

Свободная Европа: Несмотря на то, что визит был частным?

Игорь Додон: Если они изъявили такое желание и проявили готовность встретиться… Состоялись беседы с президентом Ирана, с главой Национального банка, министром иностранных дел, министром экономики, торговли и промышленности, министром газа и нефти. Это был хороший диалог, обсуждались возможные инвестиции в Республику Молдова и активизация двусторонних экономических отношений. Это довольно большая страна, но торговля, если не ошибаюсь, составляет около 4-5 млн.

Возможно, в ближайшие недели, через месяц-полтора председатель Торгово-промышленной палаты Ирана прибудет в Кишинев для подписания соглашения с Торгово-промышленной палатой Молдовы – такие намерения были озвучены. Надеемся, что нам удастся установить контакты и навести мосты для предпринимателей, чтобы они начали сотрудничать более эффективно.

Свободная Европа: Вернемся к визитам в Москву и Брюссель. Вы настаивали на идее пересмотра Соглашения об ассоциации в трехстороннем формате – Россия, Евросоюз и Республика Молдова. Брюссель, однако, остается при своем мнении: это двустороннее Соглашение, и участие России в переговорах нецелесообразно. Что вы намерены предпринять?

Игорь Додон: Брюссель ссылается на негативный опыт трехсторонних переговоров. Но я уверен, если не в этом году, то в следующем точно мы вернемся к этому вопросу в трехстороннем формате.

Это не компетенция президента Республики Молдова – согласовывать назначение директоров. Мы не имеем в этом смысле абсолютно никаких полномочий

Проблема в чем? Есть двусторонние соглашения о свободной торговле со странами СНГ – и есть Соглашение о свободной торговле с Евросоюзом. Один из наших партнеров, Российская Федерация, говорит, что Соглашение о свободной торговле с ЕС создает угрозу реэкспорта товаров через Республику Молдова в Российскую Федерацию.

Свободная Европа: Так устраняйте эту угрозу, в чем проблема?

Игорь Додон: Чтобы найти механизм предотвращения этих угроз я сказал предельно ясно: «Вы между собой, ЕС и Россия, ввели взаимные санкции. Почему маленькая страна, каковой является Республика Молдова, должна страдать из-за вашей геополитической борьбы?» Моя идея проста: сесть всем вместе – Брюсселю, Москве и Кишиневу – и разобраться. «Вы ведете между собой геополитическую борьбу, но не вовлекайте и нас в эту войну. Мы страдаем от этого, в результате закрываются десятки тысяч рабочих мест».

Таков мой посыл. Его услышали и в Брюсселе. Его услышали и в Москве. И я оптимистично смотрю на решение этого вопроса. Но решение можно найти не в двустороннем формате, оно в любом случае будет установлено в трехстороннем формате. Можно пойти по другой формуле: обсуждает с россиянами, обсуждаем с европейцами; обсуждает с европейцами, обсуждаем с россиянами. Но все равно это будет трехсторонний формат. Убежден, этот механизм будет внедрен. И чем быстрее, тем лучше.

Свободная Европа: СМИ изобилуют оценками типа «продолжающаяся дискредитация со стороны президента Додона Соглашения об ассоциации Республики Молдова с Евросоюзом устраивает, прежде всего, г-на Плахотнюка и Россию»…

Игорь Додон: Я сказал в Брюсселе – поскольку кто-то пытался убедить меня в том, что в Соглашении об ассоциации все прекрасно – я сказал: «Не меня надо убеждать в том, что все хорошо, убедите людей, ведь степень их доверия к ЕС упала с 70% до 38% и будет снижаться в дальнейшем».

Что касается г-на Плахотнюка, Демпартии и других, то я придерживаюсь того же последовательного системного подхода, которому следую уже не один год. Я не изменил своих позиций ни год назад, ни три месяца, ни два месяца, ни месяц назад. И так будет и впредь.

«Газпром» никогда не настаивал на том, чтобы Молдова погашала долги потребителей левобережья Днестра

Свободная Европа: Но эта критика, которой вы подвергаете молдавско-европейское сотрудничество, она же на руку власти?

Игорь Додон: Я не думаю, что власть что-то выигрывает от этого, когда в Брюсселе нам открыто говорят: «Люди добрые, вы сами настаиваете на реформах, вам докладывают, какие реформы провело правительство, но посмотрите, что они делают с прокуратурой, например, или с юстицией?» В чем здесь благоприятный месседж для власти?

Свободная Европа: Но не придет же Евросоюз наводить порядок в молдавском правосудии… Молдова – это государство, и страна должна сама взять судьбу в собственные руки и разобраться со своими госинститутами…

Игорь Додон: Но почему этой власти дают деньги, проставляя галочки напротив той или иной реформы – мол, выполнено? В этом вся проблема. Поэтому если партнеры по развитию действительно хотят нам помочь, то пусть поддерживают реальные реформы, а не их имитацию.

Свободная Европа: И как вы видите эту конкретную поддержку реформ?

Игорь Додон: Я думаю, аппарат президента, который нынешняя власть и г-н Плахотнюк не контролируют, как говорят некоторые, вместе с партнерами по развитию должны создать единый фронт в том, что касается реализация реформ. Эту идею я высказал и в Брюсселе.

Свободная Европа: Но это правда, что вы уступили г-ну Плахотнюку, когда на пост главы MoldovaGaz пришел г-н Ботнарь?

Игорь Додон: Это не компетенция президента Республики Молдова – обсуждать и согласовывать назначение директоров. Мы не имеем в этом смысле абсолютно никаких полномочий.

Свободная Европа: С г-ном Миллером вы не обсуждали кандидатуру на эту должность?

Игорь Додон: Мы не говорили ни о каких кандидатурах. Мы с г-ном Миллером обсуждали вопросы сотрудничества в целом, то, что связано с долгом, транзитом через Украину – как быть в случае приостановления поставок, обсуждали цены и тарифы. Такой была тема нашего разговора.

Свободная Европа: А как тогда был назначен г-н Ботнарь?

Игорь Додон: В том, что касается назначения на ту или иную руководящую должность, я твердо уверен, что после следующих выборов, как я надеюсь – досрочных парламентских, ситуация изменится. Мы не согласовывали этот вопрос. Будь моя воля, я отверг бы всех кандидатов нынешней власти, претендующих на ключевые должности в энергетическом секторе.

Строительство газопроводов Яссы-Унгены и Унгены-Кишинев стратегически важно для Республики Молдова

Свободная Европа: Как будут развиваться отношения Республики Молдова с «Газпромом»? Насколько я поняла, Москва подтвердила, что деньги за поставки газа в Приднестровье должна погасить Молдова, MoldovaGaz?

Игорь Додон: Расставим точки над «i», потому что и я обратил внимание на отдельные нелепые заявления, согласно которым, Молдове придется взять на себя долг Приднестровья за газ. Это не так. Это долги предприятия с государственным капиталом MoldovaGaz, главным акционером которого является «Газпром».

Свободная Европа: Точно.

Игорь Додон: MoldovaGaz – дочернее предприятие «Газпрома», оно задолжало «Газпрому» шесть или семь миллиардов долларов. Это двусторонние отношения между двумя экономическими агентами, пусть они и разбираются между собой. Правительство никакого отношения к этому не имеет. И тем более – конечный потребитель Республики Молдова, который, якобы, должен платить…

Свободная Европа: Однако «Газпром» настаивает – Кишинев должен погасить и долг Приднестровья. «Газпром» отклонил предложение премьера Павла Филипа перевести приднестровскую часть долга, которая составляет 6,6 млрд долларов, на администрацию региона.

Игорь Додон: «Газпром» никогда не настаивал на том, чтобы Молдова как государство погашала долги потребителей левобережья Днестра. «Газпром» говорит предельно ясно: MoldovaGaz – предприятие с совестным капиталом «Газпрома» и государства. И все.

Свободная Европа: Но «Газпром» понимает, что Тирасполь не сможет погасить этот долг?

Игорь Додон: Об этом вы спросите «Газпром». Меня интересуют, прежде всего, тарифы для молдавских потребителей, а также наши исторические долги. Нужно найти формулу реструктуризации этих долгов, чтобы не поставить под удар теплоэнергетический сектор – ТЭЦ-2, ТЭЦ-1 больше не существует, «Термоком» и т.д. Меня это интересует.

Свободная Европа: А шансы на снижение тарифа на природный газ существуют?

Игорь Додон: Шансы есть, но не на этом этапе. С этим правительством, с этим парламентским большинством шансов меньше.

Свободная Европа: Но введение в действие газопровода Яссы-Кишинев что-то же даст?

Игорь Додон: Я обсуждал этот вопрос, в том числе, и в Москве. Поднимал его и в Иране, честно скажу, потому что Иран ежедневно добывает миллиард кубометров газа. Молдова, ее правобережная часть, в год расходует 1,4 млрд. То есть они практически за два дня добывают столько, сколько Молдова использует за год.

Свободная Европа: Но где тот Иран – и где Румыния…

Игорь Додон: Поэтому мы и обсуждали этот вопрос – меня вот это волнует. Сейчас довольно активно инвестируют в строительство газопровода через Турцию. Разумеется, это поставит под вопрос транзит газа через Украину. Это для нас серьезная проблема. Почему? Потому что, во-первых, если будет приостановлен транзит газа через Украину, разумеется, и Республика Молдова может (может, но я не говорю, что останется) без природного газа. Это одно.

Второе: транзит газа по территории Молдовы ежегодно приносит предприятию MoldovaGaz десятки миллионов долларов, которые идут в счет тарифа и компенсируют его определенную часть. Поэтому на среднесрочный период строительство газопровода Яссы-Унгены и Унгены-Кишинев стратегически важно для Республики Молдова. Потому что в случае возникновения угрозы транзита через Украину у нас должна быть альтернатива.

Не знаю, газ там будет российский, или туркменский, или, возможно, газ будет из Ирана, который осуществляет сейчас поставки в Турцию…

Свободная Европа: …или вот румынский.

Игорь Додон: Ладно, румынский. Но у них нет столько газа, чтобы удовлетворить наши потребности, придется докупать еще у кого-то. Главное, чтобы была альтернатива транзиту через Украину. У нас была аналогичная ситуация в январе 2009 года.

Я как первый вице-премьер вместе с Зинаидой Гречаной нашли тогда выход, когда Украина приостановила транзит российского газа. Это было в январе 2009 года. Помню, как трудно было тогда поддержать требуемый уровень давления, чтобы молдавские потребители не остались без газа в разгар зимы.

Свободная Европа: А когда можно будет сдать в эксплуатацию газопровод Яссы-Кишинев?

Игорь Додон: Во-первых, газопровод Яссы-Унгены уже сдан в эксплуатацию. Сейчас предстоит увеличить пропускную способность этого газопровода, чтобы в Молдову газ поступал в большем объеме. Что касается строительства ветки Унгены-Кишинев, то, насколько мне известно, сейчас проект находится на этапе международного отбора подрядчика, а также финансирования.

Моя позиция в этом вопросе известна: я считаю, что этот газопровод необходим для снижения угроз в случае приостановления транзита через Украину.

Свободная Европа: Говорят, введение в эксплуатацию этого газопровода зависит и от воли «Газпрома»?

Игорь Додон: Подробности на этот счет мне неизвестны. Я говорю, в чем состоит стратегический интерес Республики Молдова. И говорю, что существуют огромные риски, связанные с транзитом газа через Украину.

Свободная Европа: Г-н Додон, позвольте спросить: миллиард придется возвращать гражданам? Ваша инициатива может получить отрицательное заключение на заседание кабинета министров. Вы откажетесь от своей идеи?

Игорь Додон: Нет, мы не отказываемся от идеи отмены закона, который перекладывает этот долг на плечи граждан. В парламент уже передана соответствующая законодательная инициатива, которую я подписал, – и это первая моя инициатива в качестве президента Республики Молдова, внесенная еще в декабре.

Я буду настаивать на том, чтобы ее вынесли на голосование на пленарном заседании парламента, желательно, открытым голосованием, чтобы все видели, кто и как голосует. Чтобы каждый депутат посредством своего голоса четко и ясно сказал гражданам: он – за то, чтобы люди вернули этот миллиард, – или нет.

Я выйду с инициативой по изменению Основного закона, чтобы президент имел право роспуска парламента

В случае, если парламентское большинство не поддержит эту инициативу, насколько мне известно, Партия социалистов уже приступила к созданию инициативной группы по организации национального референдума, пусть по этому вопросу выскажутся люди.

Свободная Европа: В Кишиневе ждут миссию МВФ. Вам известна повестка визита, известно, что будет обсуждаться?

Игорь Додон: На следующую неделю у нас запланирована встреча с экспертами Международного валютного фонда. Я неоднократно говорил, что я не против сотрудничества с нашими партнерами по развитию, но сотрудничество должны быть, прежде всего, в национальных интересах Молдовы.

У нас состоится разговор, скорее всего, на следующей неделе, и я приведу дополнительные аргументы в пользу отмены этого закона о миллиарде. Мы предложим и конкретные решения – как быть с этим миллиардом, который сейчас оформлен как долг правительства перед Нацбанком. Так что дискуссии будут, и надеюсь, что они окажутся продуктивными.

Свободная Европа: Вы несколько раз упомянули о парламентских выборах – досрочных или очередных. Вы считаете, что досрочные выборы реальны? Вы обещали спровоцировать досрочные выборы. И складывается впечатление, что все возможные пути и методы исчерпаны. Зачем продолжать настаивать на их проведении? И что произойдет, если власть будет продвигать пересмотр законодательства о выборах – с введением смешанной системы?

Игорь Додон: Мы не отказывались и не отказываемся от идеи досрочных парламентских выборов. Мы считаем, что большинство граждан Республики Молдова хотят, чтобы выборы состоялись раньше, не в 2018 году. Каковы конституционные механизмы роспуска парламента? Действующая Конституция не предоставляет президенту и народу других механизмов, кроме двух существующих, но недействительных в нынешней ситуации.

Отставка правительства и не назначение нового премьера – это один вариант. И непринятие законов в парламенте – другой. Да, действующее большинство располагает достаточным количеством мандатов для обеспечения и первой, и второй задачи, хотя они не пойдут на то, чтобы сменить правительство или премьер-министра. Потому что в этом случае я заблокирую назначение любого кандидата на должность премьера.

Свободная Европа: Но министра-то обороны вы назначите?

Игорь Додон: Что касается министра обороны… Я предельно ясно высказался, в том числе, в адрес правительства: «Если вы будете настаивать на назначении непрофессионалов, на продвижении людей, не имеющих ничего общего с этой сферой, исключительно по партийным критериям, я скажу «нет» и раз, и два, и три, и четыре – столько раз, сколько понадобится».

Свободная Европа: Но Конституционный суд сказал, что вы вправе лишь один раз отклонить кандидатуру министра…

Игорь Додон: Тогда мы пойдем на референдум о вотуме доверия президенту – и посмотрим, каков будет результат. Я готов и на такой шаг. И я абсолютно уверен, что граждане меня поддержат.

Выборы 2016 года показали несовершенство действующей системы. Вы видели, что диаспора не смогла проголосовать

Вернемся к роспуску парламента. До конца февраля, самое позднее – в начале марта я выйду с инициативой по изменению Основного закона таким образом, чтобы президент имел право роспуска парламента при определенных обстоятельствах, кроме тех, что предусмотрены действующей Конституцией.

Сейчас у нас четыре-пять вариантов, которые, кстати, применяются и на международном уровне, и в странах с полупрезидентским режимом правления.

Свободная Европа: Но вам так же необходима поддержка в парламенте.

Игорь Додон: Именно с такой инициативой мы и выйдем. Изменение Конституции может инициировать либо парламент при наличии 34 голосов депутатов, либо правительство, либо граждане путем сбора подписей.

Свободная Европа: Если дело дойдет до граждан, то ведь это длительная процедура…

Игорь Додон: Я не исключаю возможности проведения национального референдума по вопросу пересмотра Конституции, с предоставлением дополнительных полномочий главе государства. Но – посмотрим. В конце февраля – начале марта я выступлю с этой инициативой, как уже сказал. Наша цель – добиться досрочных парламентских выборов.

Свободная Европа: Как вы оцениваете смешанную систему выборов?

Игорь Додон: Это вторая часть вопроса, связанного с изменением избирательной системы. Выборы 2016 года и предыдущие кампании показали несовершенство действующей избирательной системы, в частности, в том, что касается голосования за рубежом. Вы видели, что диаспора не смогла проголосовать.

В том, что касается обеспечения голосования определенных категорий, что-то нужно предпринять.

Свободная Европа: Иными словами, вы даете понять, что смешанные выборы – это некий спасательный круг?

Игорь Додон: Нет-нет. Мы должны посмотреть, как обеспечить право голоса для граждан, находящихся за пределами страны. Переход на смешанную или одномандатную систему… Знаете, необходимо все взвесить. Мы с такой инициативой выходить не собираемся. И я не выйду, и, я уверен, фракция социалистов тоже.

Свободная Европа: А если с такой инициативой выйдет правительство, что тогда произойдет?

Игорь Додон: Во-первых, я хочу посмотреть, с какой инициативой они выйдут. Но лично я склонен считать, что такие изменения преждевременны. Несмотря на то, что многие граждане этого хотят, о чем свидетельствует и недавний опрос. Люди ведь как рассуждают: президента они избрали, так надо самим выбирать и премьера, и прокурора, и депутата, и судью, и т.д. Я понимаю это, но нужно быть очень-очень-очень внимательными.

С г-ном Плахотнюком я не веду дискуссий. Я обсуждаю разные вопросы с государственными институтами

Поэтому давайте посмотрим, с чем выходят, что предлагают, хотя это очень рискованно, и я бы на данном этапе не стал торопиться. Давайте проведем досрочные выборы по существующей сегодня модели. Куда торопиться? Кто-то понимает, что придется попрощаться с парламентским большинством? Или в чем тогда проблема?

Свободная Европа: Кому выгодны выборы по одномандатным округам?

Игорь Додон: Посмотрите на результаты опросов. Все партии, которые были у власти в последние годы, не имеют никаких шансов получить парламентское большинство. Поэтому выгодно и ему, не буду называть никаких имен, не стану их рекламировать, – выгодно всем тем, кто был до настоящего момента у власти.

Свободная Европа: Вы боитесь импичмента?

Игорь Додон: Нет. Хоть завтра, если угодно.

Свободная Европа: Дело может дойти до того, что президента пригласят в парламент «на ковер»?

Игорь Додон: На ковер… Если дело дойдет до «ковра», то это станет последней красной карточкой для тех, кто находится у власти. Потому что любой референдум об отставке президента, я более чем уверен, власть проиграет. Что ж, если хотят – вперед! Но лично я не буду подыгрывать власти, я имею в виду парламентское большинство и правительство.

Многие говорят: «Г-н Додон, вы тоже – власть, потому что являетесь президентом страны». Так вот, я не собираюсь подыгрывать ни парламентскому большинству, ни кабинету министров. В то же время, я об этом не раз говорил и повторю и сегодня, может, кому-то не нравится фамилия премьера, президента, спикера, но президентский институт, правительственный институт, парламентский институт надо уважать. И я предложил провести дискуссию. Да, по телефону мы обсуждаем различные вопросы и с г-ном Канду, и с г-ном Филипом, благо вопросов много…

Свободная Европа: И с г-ном Плахотнюком, ведь он, по сути, возглавляет правящую коалицию?

Игорь Додон: С г-ном Плахотнюком я не веду дискуссий. Я обсуждаю разные вопросы с государственными институтами. Государственные институты – это парламент, правительство, аппарат президента. Меня не интересует… Завтра или после парламентских выборов будет другой премьер, другой спикер, мы будем обсуждать с ними различные вопросы, но я сказал предельно ясно и г-ну Канду, и г-ну Филипу: «Хорошо бы обсудить в трехстороннем формате все происходящее. Я хочу привести аргументы. Может, и вам это выгодно? Давайте пойдем на досрочные парламентские выборы. Вы не видите, что происходит? Давайте посмотрим, что делать с законом о миллиарде. Давайте обсудим другие проблемы».

Думаю, будут визиты в Азербайджан, в Белоруссию, возможно, в Армению, в Венгрию. Cкорее всего, в мае прибудет г-н Эрдоган, а в марте-апреле надеемся принять президента Туркменистана

Я неоднократно говорил… Я, например, считаю, что по приднестровской проблематике нам необходимо выработать единую позицию. Здесь не может президент говорить одно, а премьер – другое. Давайте найдем решение. Хорошо, мы не готовы к политическому решению, и Приднестровье не готово. Но проблемы людей есть, так давайте хоть по ним выработаем единую позицию, давайте обсудим. И я уверен, что такие обсуждения состоятся.

Свободная Европа: Вы сказали, что не боитесь импичмента. А НАТО все еще боитесь? Вы были в Североатлантическом альянсе, говорили с его руководством. Сказали, что не поддерживаете их намерений открыть в Кишиневе бюро по связям НАТО. Но, насколько я поняла, бюро в этом году все же будет открыто. Каким видите вы сотрудничество Молдовы с НАТО?

Игорь Додон: Я сказал натовским чиновникам, сказал и в Брюсселе, и здесь сказал послу Соединенных Штатов Америки: «Если вы действительно хотите помочь гражданам Республики Молдова…»

Свободная Европа: Но ведь они и так помогают… Дали денег на уничтожение пестицидов, меланжа, на утилизацию устаревшего вооружения…

Игорь Додон: «…если вы хотите способствовать реинтеграции страны, если вы действительно этого хотите, и если вы настоящие наши друзья, – не идите на эту провокацию». У нас было неплохое сотрудничество по разным направлениям – пестициды, например, устаревшее вооружение советских времен – давайте и дальше взаимодействовать по этим сегментам.

Свободная Европа: Значит, когда дают – они наши друзья, а когда хотят открыть здесь бюро – нас нет дома, и мы не открываем двери?

Игорь Додон: Мы сотрудничали прежде, и мы отлично шли по этим программам. Зачем нужно бюро НАТО? Бюро НАТО в Кишиневе, в нейтральной стране – это вызов, это провокация.

Свободная Европа: По ходатайству правительства и парламента.

Игорь Додон: Я посоветовал не торопиться. Если поторопятся – следующие правительство и парламент отменят это соглашение и закроют бюро, и им придется уходить из Молдовы. Зачем это нужно? Не следует торопиться.

Свободная Европа: В России же такое бюро есть.

Игорь Додон: Россия не является нейтральной страной. Молдова же – нейтральная. Есть бюро и в Казахстане, есть и в других странах. Давайте откроем здесь и бюро ОДКБ. Это тоже военная организация, правда, с другой стороны. И во что мы превратимся? Я этого не хочу. Не хочу, чтобы здесь было НАТО – или эта военная организация СНГ, тоже связанная с вооруженными силами и т.п.

Свободная Европа: Но вот есть еще российская армия, дислоцированная на левом берегу Днестра…

Игорь Додон: Очень надеюсь, что в контексте шагов, которые мы сегодня намечаем, – а вы видели, что диалог с левобережьем Днестра активизируется, что идет поиск решения приднестровской проблемы… И я очень надеюсь, поверьте, я настроен оптимистично в том, что касается урегулирования этого вопроса, возможно, до истечения моего мандата, а может быть, и еще раньше.

Свободная Европа: Вы сказали, что хотите совершить визиту и через Прут, в Румынию, и через Днестр, в Киев…

Игорь Додон: Через Днестр – это может быть и в Тирасполь, и в Кочиерь…

Свободная Европа: Сейчас мы говорим о государствах – соседях Республики Молдова, об Украине и Румынии. Поедете вы туда?

Игорь Додон: Я понимаю, что и у них ситуация сейчас непростая – и в Украине, и в Румынии. Что касается меня, то я готов. Если они не против, я могу к ним поехать – или пусть они приезжают. Если – нет, то у нас уже есть на следующие три, четыре, пять месяцев достаточно полный график официальных визитов – и к нам в Республику Молдова, и наших за рубеж.

Свободная Европа: Куда намерены вы отправиться?

Игорь Додон: В СНГ. Думаю, будут визиты в Азербайджан, в Белоруссию, возможно, в Армению. Из стран Евросоюза, скорее всего, это Венгрия. Сейчас обсуждаются еще два-три варианта. В Республику Молдова, скорее всего, в мае прибудет г-н Эрдоган. Надеемся в марте-апреле принять президента Туркменистана, который планирует открыть на юге страны социальный объект. Поэтому – обсуждаем со всеми.

Свободная Европа: Г-на Порошенко и г-на Йоханниса вы еще не пригласили в Кишинев?

Игорь Додон: Наши соседи – всегда желанные гости в Республике Молдова…

Свободная Европа: И в завершении нашей беседы мне хочется спросить вас, г-н Додон: через пять-десять лет в какой Молдове будут жить ваши дети?

Игорь Додон: Думаю, это будет, прежде всего, нейтральная, единая страна. Страна, граждане которой с гордостью будут говорить, что они – граждане Республики Молдова. Страна, где будет достаточно рабочих мест, где люди будут получать достойную зарплату. Я верю, что эти цели вполне достижимы.

Это будет непросто – я отдаю себе в этом отчет. И я очень хорошо понимаю граждан Республики Молдова, у одних большие ожидания, другие винят меня во всех бедах. Уважаемые соотечественники, я, прежде всего, – гражданин Республики Молдова. И поверьте, любые действия, которые я буду предпринимать вместе со своей командой, будут направлены на то, чтобы гражданам жилось лучше.

Для Республики Молдова будет лучше при новой администрации США

Уверен, эта задача нам по силам. Ну, а то, что часть общества критикует нас, – это же неизбежно. И это естественно. Нельзя нравиться всем. Да мы на это и не рассчитываем, и не стремимся нравиться всем. Я твердо уверен, что большинство нас поддержит, так же, как поддержали и на президентских выборах. Увидите – поддержка будет.

Свободная Европа: Но без содействия со стороны ЕС у Молдовы есть будущее? Я была в вашем родном селе, и жители Садово говорили, что у них не детсад – а «лялечка», и все – благодаря деньгам Евросоюза…

Игорь Додон: В последние годы и я инвестировал – нашел фонды – более 100 тыс. леев в детсад села Садово.

Свободная Европа: Без европейских денег у Молдовы есть будущее?

Игорь Додон: Вы говорите о селе Садово. Там многие говорят и другое…

Свободная Европа: Я говорю то, что мне сказали жители села.

Игорь Додон: У Молдовы нет будущего без сотрудничества и взаимодействия со всеми странами, особенно, с наиболее важными геополитическими игроками. У Молдовы нет будущего без сотрудничества и с Востоком, и с Западом. Мы должны поддерживать отношения и с Российской Федерацией, и с Брюсселем. Поэтому я поехал и в Москву, и Брюссель.

Молдова должна сотрудничать и с Бухарестом, и с Киевом. Это наши друзья, наши соседи. Другого выхода нет.

Свободная Европа: А с Соединенными Штатами Америки? Каким вы видите сотрудничество между Кишиневом и Вашингтоном?

Игорь Додон: США – важный партнер Республики Молдова. Я неоднократно говорил об этом, даже выразил признательность за поддержку, оказываемую Молдове в течение многих лет, хотя бы в рамках программы Millennium Challenge Corporation. Мы договорились еще в 2007-2008 гг. по этой программе реабилитации дорог.

Мы – за партнерство, и мы очень надеемся, что после смены администрации в Вашингтоне ситуация изменится в лучшую сторону и для Республики Молдова. Интуиция мне подсказывает, что именно так и будет. Для Республики Молдова будет лучше при новой администрации США. Очень на это надеюсь.

Свободная Европа: С вашей новой должностью связаны какие-то сожаления?

Игорь Додон: Есть одно сожаление – мало времени уделяю семье.

Свободная Европа: Спасибо за беседу. В кишиневской студии Свободной Европы был президент Республики Молдова Игорь Додон. Еще раз спасибо, что приняли наше приглашение.

Игорь Додон: С удовольствием.

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