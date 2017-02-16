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Рубрика / Общество

Россия занялась упрощением получения гражданства РФ жителями Приднестровья


16.02.2017 16:19:35

Россия занимается вопросом совершенствования процедуры упрощенного получения гражданства РФ для жителей непризнанной Приднестровской Молдавской республики и в ближайшее время рассчитывает продвинуться в этом направлении, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Одна из тем, как понимаю, весьма актуальных для Приднестровской Молдавской республики — это возможность упрощенного получения гражданства. Понимаем, что для людей очень важно создавать условия, чтобы этот процесс был в минимальной степени забюрократизирован, чтобы он был удобен для тех людей, которые принимают для себя соответствующие решения. Мы на эту тему очень серьезно сейчас работаем, имеем поручение президента Российской Федерации», — сказал К. Косачев на встрече с председателем Верховного Совета Приднестровья Александром Щербой в Москве во вторник.

«Надеемся, что уже в ближайшее время здесь пройдем серьезно вперед», — отметил сенатор.

В свою очередь А. Щерба сообщил, что на территории Приднестровья проживает 213 тыс. граждан РФ. Однако общее количество жителей республики — больше полумиллиона, а «это означает, что перед нами стоят еще достаточно большие задачи», сказал он. Комментируя возможность урегулирования ситуации в Приднестровье, К. Косачев выразил надежду на ускорение этого процесса при новом президенте Молдавии. «Во всяком случае, определенную почву для оптимизма дает первая за долгое время встреча двух президентов в Бендерах. Насколько я понимаю, были достигнуты определенные договоренности», — пояснил сенатор.

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