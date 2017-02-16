Украина по понятиям: Игорь Шишкин в программе "Право голоса" на ТВЦ

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Украина оказалась на пороге очередного политического кризиса. На этом фоне радикалы продолжают блокаду Донбасса. И всему миру уже понятно, что Киев ни при каком раскладе не собирается выполнять минские соглашения.Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.