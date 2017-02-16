Дело Обамы живет и побеждает?

16.02.2017 16:02:35

Прибытие в Европу 10-й бригады армейской авиации США в составе без малого ста вертолетов никак не могло стать результатом политики президента Трампа. По той простой причине, что он находится у власти всего три недели. А такие стратегические переброски планируются, готовятся и осуществляются в течение гораздо более длительного времени.

Таким образом, совершенно очевидно, что вооруженные силы США продолжают, при новом президенте, фактически выполнять указания старого, основным смыслом политики которого была эскалация военного противостояния с Россией.

И прибытие вертолетной бригады далеко не единственный случай продолжения следования чинов Пентагона курсу канувшей в небытие прежней американской администрации. Не далее, как в январе с.г. в Европу прибыло бронетанковое подразделение армии США, отправка которого произошла еще при Обаме.

Американские военные, конечно, просто выполняют приказы, которые никто не отменял. А не отменяют их потому, что у нового хозяина Белого дома никакой альтернативной военно-политической доктрины пока нет. Если не считать таковой набор предвыборных лозунгов насчет того, что каждый натовский ишак должен самостоятельно нести свою часть поклажи.

Нынешние переброски американских войск в Европу, которые явным образом вытекают из обамовской идеи о решающей роли США в защите «свободного мира». в корне противоречат мировоззрению Трампа, который как раз категорически исключает, что Америка в будущем будет безропотно и за свой счет таскать каштаны из огня для всего НАТО.

И это вопиющее противоречие между продолжением следования старой доктрине и новыми подходами нового президента будет только продолжать обостряться.

Между тем, Обама тоже был отнюдь не дурак. И вовсе не собирался целиком брать на себя военное бремя своих европейских союзников. Именно поэтому, даже при нем милитаристские демонстрации США на востоке Европы сводились к чисто «гомеопатическим» масштабам, призванным скорее втереть очки западной публике, нежели всерьез напугать Россию и Путина.

Ровно в том же ключе задумана и нынешняя вертолетная кампания. Как выяснилось, силы и средства новоприбывшей бригады будут равномерно распределены по всему восточному периметру границ НАТО. Например, в Литву и Румынию будут отправлены по 5 американских вертолетов и по 50 солдат. Такое «размазывание тонким слоем по стенке» однозначно указывает на то, что эта вертолетная бригада как полноценное боевое соединение вскоре перестанет существовать. А смысл самой переброски сугубо политико-психологический.

Что же касается предположений о том, что это, мол, только передовой авангард, вслед за которым, в случае необходимости, Америка может направить в Европу свои «неисчислимые полчища», то позволю себе усомниться в такой перспективе. И дело здесь даже не в позиции Трампа, а в наличии, точнее – в отсутствии наличия такой возможности.

Недавнее объявления командования сухопутных войск США о том, что из 58 наличных армейских бригад только три готовы к немедленным боевым действиям, говорит о многом. И в частности о том, что положение в вертолетных бригадах армейской авиации СВ и Нацгвардии США тоже далеко не блестящее. Ведь они явно входят в это число, если учесть, что обычных «пехотных» бригад в СВ США всего 33. Известно, что уровень их боеготовности существенно снизился из-за бюджетных ограничений. В частности, американское командование было вынуждено вывести из боевого состава весь флот разведывательно-ударных вертолетов OH-58D (около 300 машин), которые составляли почти половину авиационного парка этих соединений.

Правда, им на смену в армейские части ставят ударные вертолеты типа AH-64 «Апач». Но не за счет нового их производства, а за счет изъятия в частях Национальной гвардии, которые таким образом утрачивают свой ударный потенциал.

Трудно сказать, сколько именно вертолетных бригад США находятся в достаточной степени боеготовности. Но общий тренд на слишком большой оптимизм в этом плане не настраивает. И хотя данных по техсостоянию основной массы американских «Апачей» в сети обнаружить не удалось, что само по себе – уже повод для подозрений, стоит обратить внимание, что в ближайшей союзнице США - Великобритании ситуация с этой моделью вертолетов просто аховая, из-за отсутствия запчастей и средств на их закупку.

Так что дальше нынешнего пускания пыли в глаза и тотального очковтирательства, история с американским военным усилением в Европе вряд ли пойдет. Тем более, что нынешняя Россия в состоянии дать адекватный ответ любому военному наращиванию у своих границ. В частности, боевой состав армейской авиации РФ уже сегодня вполне сопоставим с американским и, кроме того, он постоянно наращивается и во все большей части состоит из куда более свежих машин.

Тем не менее, такие, даже вполне демонстративные военные переброски формируют исключительно негативный фон для будущих российско-американских контактов на высшем уровне. И администрации Трампа явно стоит поторопиться с нейтрализацией военно-политической стратегии Обамы, которая пока еще не только живет, но и, в каком-то смысле, побеждает.

Юрий Селиванов

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