Обратная сторона медали

16.02.2017 11:16:29

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

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Директор Института стран СНГ,

Прошла неделя с тех пор, как гражданин Российской Федерации Александр Лапшин выдан Республикой Беларусь по запросу Азербайджанской Республики и помещен в следственный изолятор в Баку. Гражданину Лапшину, вся вина которого состоит в не санкционированном Азербайджаном посещении Нагорного Карабаха, грозит до восьми лет тюрьмы.

Апелляции и многочисленные ходатайства об освобождении задержанного как с российской стороны, так и со стороны Израиля (чьим гражданином также является Лапшин) были оставлены в Минске без удовлетворения.

Таким образом, на пространстве СНГ создан опасный прецедент, по которому сложные вопросы межгосударственной и международной повестки, над разрешением которых, как в случае с нагорно-карабахским конфликтом, на протяжении многих лет работают официальные стороны и международные посредники, низводятся до преследования граждан третьих стран, не принимавших в самом конфликте никакого прямого участия.

Гражданин России, без ее согласия и вопреки ее мнению, передается одним нашим государством-соседом другому для лишения свободы по политическим мотивам. Особое недоумение, если не сказать больше, вызывает тот факт, что решение о выдаче принято в Республике Беларусь, состоящей вместе с Российской Федерацией в Союзном государстве, Евразийском Союзе и Организации Договора о коллективной безопасности, то есть в самых тесных отношениях.

Я не имею чести знать гражданина Лапшина. Но достойно глубокого сожаления то, что азербайджанская сторона избрала охоту за гражданским лицом — блогером и журналистом, пусть даже, как утверждают, задиристым, — в качестве способа самоутверждения в борьбе за возвращение Нагорного Карабаха.

Такая мстительность только роняет акции Азербайджана в общественном мнении тех стран, которые должны быть ему небезразличны. И заставляет вспомнить о таких «доказательствах национального всемогущества», как выкуп у Венгрии маньяка Равиля Сафарова, зарубившего ночью армянского сослуживца на офицерских курсах НАТО, и возведение его в ранг национального героя.

Что хочет доказать Азербайджан? Лишний раз подтвердить, что для армян в Нагорном Карабахе было бы безумием возвращаться под его крыло? Гораздо умнее было бы обратить внимание на опыт соседней Турции и Республики Кипр, поощряющих свободное посещение обеих частей разделенного в 1974 году острова и как никогда близких сегодня к договоренности об урегулировании конфликта.

Впрочем, каждый кузнец и своего счастья, и своего несчастья. Азербайджан, по крайней мере, последователен в своих решениях — знаю об этом не понаслышке, уже много лет пребывая в черном списке невъездных в эту прекрасную страну, в одной компании с Монтсеррат Кабалье, Сергеем Бутманом, Любовью Казарновской и другими «исчадиями зла» из многих стран мира, посещавшими в разное время Карабах без всякого оружия в руках.

Мне стыдно за Александра Лукашенко и наше Союзное государство. Если оно, конечно, все еще существует. Согласитесь, в этом в последнее время позволительно сомневаться — на фоне поведения нашего союзника и его суждений о России в самые критические, поворотные для нас моменты современной истории. Несть числа способов добывания скидки на газ, квоты на нефть или проталкивания собственных устриц на российский рынок — есть среди них и вполне благопристойные. Торговлю гражданами России и других стран не назовешь таковым, даже находясь в плену у скромного обаяния углеводородов.

«С Дону выдачи нет!» — говорят на моей исторической родине. Просто противно слушать объяснения, почему выдачу чужих граждан в Белоруссии теперь считают героическим достижением политики. Заметьте, я никогда не осуждал главу Республики Беларусь за то, что он не выдает Кыргызстану беглого президента Бакиева, куда более замешанного в трудностях союзной Беларуси Киргизии, чем какой-то там Лапшин — в проблемах Азербайджана. Схватившийся за треножник в храме да будет неприкосновенен, а я хотел бы в этом случае считать Беларусь храмом.

В конце концов, мы сами в России виноваты, когда отказываемся называть вещи своими именами, под какими бы предлогами это ни происходило. Еще свежи воспоминания о том, как в 90-е годы из «геополитических соображений» мы выдали тому же Азербайджану бежавшего в Россию премьера Сурета Гусейнова. И чуть было не выдали Гейдару Алиеву его предшественника — бывшего президента Азербайджана Аяза Муталибова: благодаря тогдашнему Генеральному прокурору РФ Юрию Скуратову эта сделка была остановлена за пять минут до совершения.

Спецслужбы некоторых государств СНГ до сих пор пытаются вести в России охоту за своими диссидентами и оппозиционерами, пользуясь тем, что добрый дедушка Борис Ельцин в 1997 году издал указ о нераспространении политического убежища в России на беженцев из стран СНГ, с которыми у нашей страны сохраняются безвизовые отношения. Вот и мыкаются сегодня политэмигранты из Украины за квотами Программы добровольного переселения соотечественников в Россию, чтобы избежать депортации на «родную» бандеровщину…

Дай бог, чтобы Министерство иностранных дел России добилось возвращения Александра Лапшина. Иначе, не ровен час, в ближнем зарубежье эпидемия торговли чужими гражданами из политических или экономических соображений коснется самых рядовых граждан России, вновь открывших для себя летом Крым.

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