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Сергей Лавров наградил директора и сотрудников Института стран СНГ

Константин Затулин получил высокую награду от московского муфтия

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Обострение ситуации в Донбассе

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Рубрика / Видео

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15.02.2017 Источник: Первый канал

Константин Федорович Затулин

Директор Института стран СНГ, 
автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",
член Совета по казачеству при Президенте РФ, 
депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов

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Время покажет на первом канале. Олигархия на Украине и кто на войне зарабатывает миллиарды? 
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