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Рубрика / Видео
Время покажет на Первом канале.
|15.02.2017
|Источник: Первый канал
Константин Федорович ЗатулинДиректор Института стран СНГ,
автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",
член Совета по казачеству при Президенте РФ,
член Совета по казачеству при Президенте РФ,
депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов
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