Время покажет на Первом канале.

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

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Директор Института стран СНГ,

Время покажет на первом канале. Олигархия на Украине и кто на войне зарабатывает миллиарды?Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.