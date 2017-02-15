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Детали
Замглавы МИД Армении: В случае новой провокации последствия для Азербайджана будут более тяжелыми
|15.02.2017 13:55:45
Армянская сторона должна быть готова к любым провокациям со стороны Азербайджана. Об этом заявил замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.
«Апрель 2016 года показал, что армянская сторона должна быть готова к любой авантюре со стороны Азербайджана. Хотя, это было понятно и до апреля. В случае новой попытки последствия для Азербайджана на этот раз будут более тяжелыми», - сказал Кочарян на экспертном совещании по теме «Прорыв блокады Степанакерта. 25 лет спустя», передает Aysor.am.
Он также подчеркнул, что в настоящее время Нагорно-Карабахская Республика сконцентрировал свои усилия на процессе международного признания.
В Ереване проходит экспертное совещание «Прорыв Блокады Степанакерта: 25 лет спустя». В мероприятии в частности принимают участие журналист, автор документальных фильмов о карабахской войне Светлана Кульчицкая, кандидат политических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Российского государственного гуманитарного университета Сергей Маркедонов, заместитель директора Института Кавказа Сергей Минасян и др.
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