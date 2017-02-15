Признание ЛДНР — прочный мир с последующей ликвидацией Украины

15.02.2017 13:47:38

Когда вам с важным видом произносят «нам нужна вся Украина» — это означает, что вас обманывают. Потому что, придется ждать этого события бесконечно. Как коммунизма в СССР, при этом, штабелями укладывая на алтарь глупой идеи целые поколения людей Донбасса, а также тех, кто туда прибывал, прибывает и будет прибывать, чтобы помогать отбиваться от заразы, ползущей с той территории, которую кому-то очень горит сделать своей. Лично мне кажется, что коммунизм в СССР был реальнее, чем «нам нужна вся Украина». И жертвы ради коммунизма были не напрасны. И, безусловно, коммунизм – идея благородная, а «нам нужна вся Украина» — бесполезная и опасная.

Нам не просто не нужна «вся Украина». Мы должны быть крайне заинтересованы в том, чтобы сначала отгородиться стеной от Украины, а потом сделать так, чтобы это государство исчезло с географических карт.

Подчеркиваю, «вся Украина» не нужна ни России, ни Донбассу ни в каком виде: начиная с дружественного, братского, федеративного государства, включая зону полного контроля и влияния, заканчивая «всей Украиной» в виде республики в составе РФ. Вариант воссоединения Украины с Россией есть только один: в границах УССР до 1939 года. То есть, без всех этих прекрасных территорий Тернопольщины, Львовщины, Ивано-Франковщины, Ровенщины, Волыни, заселенных дубовыми, кремневыми, титановыми ненавистниками всего русского: будь то наследие хоть Ленина, хоть Пушкина.

Повторюсь, России не нужна «вся Украина», а только та, которой не чужда Россия. И это уж никак, ни при каких обстоятельствах все вышеперечисленные западноукраинские регионы, которые сами их жители нарекли анклавом с многоговорящим названием – Бандерштат или Бандерланд.

Во-первых, рассмотрим, какими методами собираются реализовывать план покорения всей Украины, те, кто топит за эту идею. У них есть три основных варианта: победоносная война; сами приползут голодные; смена режима.

Кто-то реально представляет, как будет реализовываться этот вариант? Конечно, можно красиво расписать все по пунктам. И эти описания в вариациях легко можно найти – их тысячи, таких блестящих планов: с молниеносной победой, денацификацией и установлением лояльного марионеточного режима. Часть этих планов, следует заметить, из прошлого. Но и время упущено. На просьбы труса Януковича не откликнулись. И тот, кто не находит логики в этом, просто ничего не понимает. Нужно было помочь трусливому президенту остаться в должности ценой жизней российских солдат, в придачу отказавшись от русского Крыма, чтобы спустя какое-то время с Украины в сторону России опять полетели плевки, как, к слову, в истории было не раз? Отличная идея! А что сегодня? Реально кто-то представляет себе КПД подобной операции освобождения, и чем она в итоге может вообще закончиться? Как вариант – Третьей мировой, победителя в которой вот так с кондачка и не назовешь сразу. Да и стоит ли она — эта Украина, того, чтобы ради нее устраивать мировое побоище?

Или, каким образом, например, можно денацифицировать Бандерланд? Я еще соглашусь с успехом процедуры в Харькове и Одессе, в Херсоне и Николаеве, в Киеве и Житомире. Но как денацифицировать Львов и Тернополь?! Собрать там население, от мала до велика, упаковать в товарные вагоны и отправить в ГУЛАГ? Иначе не получится. Надо понимать, что сознание среднестатистического жителя западноукраинских областей формировалось минимум в течение века. И если в каждой практически семье подальше от Западной Украины есть погибший красноармеец в годы Великой Отечественной, то там — наоборот: почти в каждой семье есть погибший бандеровец, доброволец из СС, воин УПА и прочая нечисть. Сегодня в эту же копилку ненависти как монеты падают гробы с «воинами света» из АТО. Россия для Западной Украины всегда была, есть и будет врагом и оккупантом.

Напомню, что в СССР, компетентные органы которого, казалось, искоренили бандитскую националистическую заразу и контролировали каждый вздох любого гражданина, бандеровская, русофобская идеология имела место быть. Считайте, как хотите, но, как по мне — это уже отравленная генетика. Это то, что называется украинской нацией. И не надо делать вид, словно ее не существует. И вот вам факт: политический украинец – вечный, заклятый враг русского.

И прошу не путать денацификацию Украины с денацификацией фашистской Германии. Там не дошло безумие до генетического уровня. Слишком было мало для этого времени в отличие от показательного, образцового западноукраинского инкубатора русофобии, нацизма и ненависти с вековыми традациями.

Сами приползут голодные

Кто-то уже приполз, из тех, кто отползал усиленно 25 лет? А уж с таким остервенением от России, как Украина, пожалуй, даже русофобские страны Прибалтики не отползали. Все они в меру сыты. Свято место пусто не бывает: миску помоев всегда подадут, всегда найдутся те, кто действует по схеме «накормили, обогрели, обобрали». Так или иначе, Украина будет существовать. Хотя бы для того, чтобы отравлять жизнь окружающим. Городское население превратится в крестьян, уровень образования скатится до пещерного, уровень жизни упадет до отметки Сомали, половина людей сдрыснет, но государство, крайне враждебное государство, будет существовать на границе с Россией. Если ему не помочь, конечно, разложиться.

Смена режима

Лично я не вижу на политической скамейке запасных здоровых сил, способных взять власть в Украине. Есть отдельные личности, но за ними нет никого и ничего. Более того, они сами дрожат от страха. Но есть группа лиц, которые активно топят за перевыборы в Украине. Мол, они все решат: власть сменится на договороспособную, и вот тогда все будет хорошо, включая Минск 2. Серьезно? А вот мне кажется, что в результате перевыборов к власти придут настоящие, открыто зигующие нацисты: партия Билецкого, из упырей «Азова» которая состоит, «Свобода» всплывет — они парламент заполнят, поделив его с прихлебателями Тимошенко.

Какие могут быть выборы в условиях диктатуры? Все политические оппоненты режима за три года «революции» загнаны под плинтус. Кто не под плинтусом, тот пресмыкается, как «Оппоблок». Из реальной альтернативы режиму — кто? Никого. За кого людям, при всем желании, голос отдать? Коммунисты вообще запрещены, Василий Волга в бронежилете сидит дома один и передергивает затвор, новые «Социалисты» подавали голос пару раз, выходили на акции, да больше, похоже, не рискуют. Витренко?

И вообще, стоит понаблюдать в каких условиях сейчас проходят на Украине довыборы в ВР, или в местные советы. Кому-то очень хочется очередного изнасилования в масштабе всей страны с последующим ухудшением ситуации, с полной легитимизацией фашизма?

Ну, предположим, Пинчук и Ахметов решатся ликвидировать Порошенко. Найдется ли на Украине достаточно сил, готовых поддержать Пинчука или его ставленника? Сомневаюсь. А вот, скажем, отмороженный на всю голову Парубий, напротив — легко найдет широкую поддержку масс. Устроит ли вас, адепты «нам нужна вся Украина» такой вариант смены режима? Самый, к слову, вероятный вариант в текущей ситуации. И кто сказал, что тот же Пинчук собирается вести пророссийскую политику, а в подтверждение этого первым делом признает крымский референдум законным? Кто бы ни сменил власть в Украине, дальше будет не лучше. Лишь бы не хуже.

Что будет дальше в худшем варианте? Это будет повторение истории восставшей из пепла Германии при власти Гитлера. И дальше будет крестовый поход на Россию. Кто-то мог предположить, что униженная, лишенная после Первой мировой территорий, Германия покорит через каких-то пару десятков лет за каких-то пару дней всю Европу? Кстати, основной мотив покорения – возврат законных территорий. С Крымом никто не находит аналогий?

Киев

Исходя из тупиковости ветвей всех трех вариантов глупой идеи, однако, нельзя отрицать и того, что с Украиной что-то нужно делать. Самый верный способ – избавиться от нее вообще. Навсегда.

США ставят России ультиматум: санкции не будут сняты, пока Крым не вернется в Украину. Точка. Вопрос возврата, естественно, в России не рассматривается ни под каким соусом. Вопрос отмены санкций, напротив — постоянно всплывает, что означает его важность для государства. Что проще сделать, чтобы санкции больше не беспокоили: вернуть Крым или ликвидировать их источник? Вопрос этот, возможно, сегодня звучит не остро, однако, когда у границ с Крымом будет сосредоточена мощная коалиционная армия, после того, как она вернет в Украину Донбасс, этот вопрос засверкает актуальностью. Эксперты будут заламывать руки и кричать: мы же предупреждали, надо было брать всю Украину в 2014! Надо было. Но уже не получится. Поэтому-то и остается один самый верный способ решения проблемы сегодня – это ликвидация угрозы в зародыше. Благо время сейчас для этого пока еще благоприятное. Это и внутриполитические проблемы украинских «пауков в банке», и лежащая на четырех костях их экономика, и… да все сейчас складывается как нельзя лучше, для того чтобы начать ликвидационный процесс. С чего его начать? С признания республик Донбасса.

Во-первых, ЛДНР нужно признать в изначальных границах, там, где состоялся референдум: это практически целые области — Донецкая и Луганская. Признание республик сделает проект привлекательным, чего не скажешь, к сожалению, о нынешнем его состоянии. Это вернет былую привлекательность, скажем так, всего проекта под названием Новороссия. Ну а пока, с трудом представляю себе вменяемого жителя Краматорска или Лисичанска (городов, где референдум состоялся, но сегодня они в украинской оккупации), который бы всем сердцем желал возвращения своего города в республику в том виде что она есть сейчас, зная прекрасно, что за этим последует: ни мира, ни работы, ни пенсий, ни статуса… Но ведь прежде большинство населения высказалось в пользу республик, в пользу Новороссии. А вот признанные республики – другое дело. В них потянуться, присоединятся охотно. И, прежде всего, и как пример для других, те населенные пункты, в которых референдум состоялся. Признание, во-первых, поднимет экономику, даст статус, закрепит прочный мир, что в целом покажет уже на первых этапах значительное преимущество в уровне жизни по сравнению с Украиной.

Как на ладони для Украины два проекта: Крым и ЛДНР. По крымскому пути не берут, а республиканский — крайне непривлекательный. Если ЛДНР сделать, путем признания, своеобразным перевалочным пунктом из Украины в Россию, продемонстрировав примером с территориями, которые, согласно итогам референдумов, туда войдут первыми, то процесс оживится. Желающие выстроятся в очередь: Харьков, Одесса, Николаев, Днепропетровск, Запорожье…

Украина – всегда была такой. До майдана эта девушка с пониженной социальной ответственностью оказался в щекотливой ситуации. Пришли два клиента одновременно. Она начала строить из себя девственницу, повиливая задницей и прикидывая, кто больше заплатит. В итоге ее поимели оба клиента одновременно и ушли не заплатив. Более того, один из них прихватил имущество за наглость. И начался разрыв мозга, истерики, метания, безумие. Но Украина в подобной ситуации оказывалась неоднократно, ей не привыкать. И самое интересное в том, что дважды лично на моей памяти, как только доходило до того, что во всей стране дела шли не так, как этого хотелось бы Бандерланду, Бандерланд становился в позу и заявлял свои права на самоопределение. Да, да, самый настоящий очаг сепаратизма всегда был там. Вот только страдают за это другие. Впрочем, это и есть часть того из чего соткано политическое украинство – сначала нагадить, а потом с выпученными глазами вопрошать — «А нас за шо?».

Определенно, разборка проекта «Украина» при ухудшении ситуации начнется с Бандерланда. Просто не нужно этому мешать и кричать – «Остановитесь, братья нам нужна вся Украина!». И, вообще, Украине не нужно мешать ни в каких ее начинаниях. Ибо нет врага для Украины страшнее, чем сама Украина. Помогать нужно, идти на встречу. Угольная блокада Донбасса? Пожалуйста! Веерные отключения, угроза энергобезопасности, чрезвычайное положение, размороженные магистрали, выведенные из строя ТЭЦ, холодные дома, увеличенная стоимость электроэнергии — ведь всего этого вы хотели добиться угольной блокадой? Получите и не благодарите.

России не нужна вся Украина! Россия должна брать от нее ровно столько, сколько сможет переварить. В Россию должны возвращаться с покаянием и любовью. Нет любви по принуждению. Это в Украине путают любовь с изнасилованием, что хорошо видно на примере украинской мотивации для возвращения Донбасса и Крыма.

Еще одним аргументом в пользу сказанного будет то, что сторонников «всей Украины» трудно будет отыскать в Крыму, а уж тем более на Донбассе. Крым не против присоединения Херсонщины, Донбасс – Харьковщины и далее, далее, но наполеоновских планов на Бандерланд нет. За идею доминирования над всей Украиной топят те, кто либо плохо ее знает изнутри, либо те, кто имел в таком цельном ее варианте определенный гешефт. Есть еще политэмигрантская прослойка, которая переживает за свои киевские квартиры, и вместо того, чтобы их продать, купить жилье в России и на время успокоится, уговаривает Россию послать в Киев немедленно своих солдат. А еще у одной категории топящих за «единую и неделимую», кроме квартир, есть надежда вернуть и свое положение, то есть власть, кровью российских солдат. Они когда слышат о демонтаже проекта «Украина», очень возмущаются. Они даже начинают обвинять Россию во всех бедах, которые творятся в стране, которую они сами и довели до такого состояния, а теперь из Москвы требуют же у Москвы все вернуть в прежнее русло и подать на блюдечке. Главное, что все требуют немедленного и радикального решения.

Естественно, процесс ликвидации Украины тоже не быстрый. Вернее, его скорость будет в большей степени зависеть от внутриукраинских процессов. Пока они показывают в этом плане положительную динамику. Повторюсь, — главное не мешать, а в некоторых случаях спокойно помогать. Но начать, задать вектор процесса уже давно пора. И этот шаг — признание республик Донбасса.

Игорь Орцев

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.