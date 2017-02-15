Патриарх Кирилл - это новый Ермоген

15.02.2017 13:37:41

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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Главный итог "Фроловликс", моей вскрытой и "отредактиванной" адептами киевской хунты эл.почты - теперь в никому в голову не придет оспаривать тот факт, что Святейший Патриарх Кирилл являются великим православным миссионером и патриотом России, духовным собирателем русских земель, воссоединителей Великороссии, Новороссии, Малороссии и Подкарпатской Руси и Белоруссии с Россией. По итогам "Фроловликс" ясно, что всякого рода обвинения Патриарха Кирилла в отступлении от Православия или непатриотизме смешны перед лицом фактов, Патриарх Кирилл - это "новый патриарх Ермоген", а любые попытки столкнуть его с Блаженнейшим митрополитом Онуфрием, Одесским митрополитом Агафангелом и кем-либо из патриотическо-миссионерского духовенства и мирян являются злонамеренной антироссийской провокацией. Как и мифы о "внутрицерковной борьбе" в Московском Патриархате-Русская Церковь едина и является разящим зло и грех сокрушительной справедливой силой. Процитируем из "8го тома "Фроловликс" абзац: "Митрополит Онуфрий становится «православным Махатмой Ганди», способным силой духовно- нравственного авторитета победить хунту. Сейчас в Киеве идет Крестный Ход во главе с митрополитом Онуфрием, в котором идут более ста тысяч человек, намного больше, чем на всех этих майданах, униях и «киевских патриархатах»". Истинно так. Это цитата 2015 , а в 2016 м году за митрополитом Онуфрием Крестным Ходом пошло 500 тысяч человек. На это хунта ответила репрессиями против организаторов Крестного Хода - о. Виктора Земляного, православного депутата Вадима Новинского, фабрикацией "Фроловликс"- все упомянутые там ревнители Православия - под угрозой "судебной" и внесудебной расправы, в каждом волосе, упавшем с их головы, виноват лично Порошенко, чьми бы руками он не "приводил приговор в исполнение".

Расправиться со мной фабрикаторы "Фроловликс" пытаются, столкнув с ключевым патриотическими российскими государственными деятелями - Вячеславом Володиным, Владиславом Сурковым, Константином Затулиным, Константином Малофеевым и др., пассажи на их темы являются фабрикациями, призванными "разделять и властвовать" в стане противников бандеровской хунты, в стане государства Российского.

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