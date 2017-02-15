Выборы президента Киргизии состоятся 19 ноября 2017 года

15.02.2017 13:15:04

Очередные президентские выборы в Киргизии пройдут 19 ноября 2017 года.

Как сообщила пресс-служба президента Киргизии Асламбека Атамбаева, глава государства 15 февраля принял председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекову, где отметил особую важность выборов нового президента.

«За оставшиеся до выборов девять месяцев надо устранить все недочеты и упущения в работе и обеспечить полностью открытые и честные выборы нового президента», — резюмировал киргизский лидер.

Согласно конституции страны, президент страны избирается на один шестилетний срок.

Напомним, Асламбек Атамбаев вступил в должность президента в 2011 году. Срок его полномочий истечет в 2017 году. До избрания он был премьер-министром Киргизии.

Ранее он отмечал, что не собирается оставлять после себя наследника и вообще не думал о том, кто может стать следующим главой государства.

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