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Детали
Выборы президента Киргизии состоятся 19 ноября 2017 года
|15.02.2017 13:15:04
Очередные президентские выборы в Киргизии пройдут 19 ноября 2017 года.
Как сообщила пресс-служба президента Киргизии Асламбека Атамбаева, глава государства 15 февраля принял председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекову, где отметил особую важность выборов нового президента.
«За оставшиеся до выборов девять месяцев надо устранить все недочеты и упущения в работе и обеспечить полностью открытые и честные выборы нового президента», — резюмировал киргизский лидер.
Согласно конституции страны, президент страны избирается на один шестилетний срок.
Напомним, Асламбек Атамбаев вступил в должность президента в 2011 году. Срок его полномочий истечет в 2017 году. До избрания он был премьер-министром Киргизии.
Ранее он отмечал, что не собирается оставлять после себя наследника и вообще не думал о том, кто может стать следующим главой государства.
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